Newsflash (Kraftklub, The Smiths, Linkin Park u.a.)

Neuigkeiten von Kraftklub, The Smiths, Linkin Park, dem Austin City Music Festival, John K.Samson, Touché Amoré, Trivium, Beastie Boys, Placebo, Robert Plant, Route 91 Harvest Festival und einem Fidget Spinner von Fall Out Boy.

+++ Kraftklub haben einen neuen Tourtrailer veröffentlicht. In dem Facebook-Video ist die Band zu sehen, wie sie im Backstagebereich einen Ausschnitt ihres Songs "Am Ende" unplugged spielen. Als Instrumente müssen eine Plastikkiste, Flaschen, Schlagzeugstöcke und ein Holztisch herhalten. Zuletzt hatten die Chemnitzer ein Musikvideo zu "Chemie Chemie Ya" veröffentlicht. Die Indierocker kommen in Kürze mit ihrem neuen Album "Keine Nacht für Niemand" auf von VISIONS präsentierte Tour. Das Quintett wird von Gurr und Von Wegen Lisbeth supported. Karten gibt es bei Krasser Stoff.

Video: Kraftklub - "Am Ende" (unplugged)

Facebook-Post: Kraftklub-Tour fast ausverkauft

VISIONS empfiehlt: Kraftklub (2017)

17.10. Salzburg - Rockhouse | ausverkauft

18.10. Dornbirn - Conrad Sohm | ausverkauft

20.10. Kempten - Big Box

21.10. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.10. Pratteln - Z7 Konzertfabrik | ausverkauft

24.10. Münster - Halle Münsterland | ausverkauft

26.10. Hannover - Swiss Life Hall | ausverkauft

27.10. Bremen - ÖVB Arena

28.10. Dortmund - Westfalenhallen

30.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich | ausverkauft

31.10. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle | ausverkauft

02.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

03.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

04.11. Frankfurt/Main - Festhalle

VISIONS empfiehlt: Kraftklub (2018)

22.02. Graz - Helmut-List Halle

23.02. Wien - Gasometer

24.02. München - Zenith

25.02. Bamberg - Brose Arena

28.02. Zürich - Volkshaus

02.03. Magdeburg - GETEC Arena

03.03. Bielefeld - Seidenstickerhalle

09.03. Saarbrücken - E-Werk

10.03. Mannheim - Maimarkthalle

11.03. Zwickau - Stadthalle

14.03. Wetzlar - Rittal Arena

16.03. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

17.03. Kiel - Sparkassen Arena

18.03. Lingen - Emslandarena

21.03. Göttingen - Lokhalle

23.03. Köln - Palladium

24.03. Freiburg - Sick Arena

04.08. Berlin - Wuhlheide

25.08. Dresden - Elbufer

+++ The Smiths streamen eine bisher unveröfentlichte Demoversion von "I Know It's Over". Durch eine begleitende Akustik-Gitarre und Morrisseys ruhigem Gesang erhält der Song einen sehr romantischen Einschlag. Die Demoversion von "I Know It's Over" ist Teil der Neuauflage des 1986 erschienenen Albums "The Queen Is Dead". Sie wird am 20. Oktober über Warner erscheinen. Zuletzt hatten The Smiths bereits eine Demoversion von "There's A Light That Never Goes Out" geteilt.

Stream: The Smiths - "I Know It's Over" (Demo)

+++ Linkin Park haben die Veröffentlichung ihres Auftritts bei "Carpool Karaoke: The Series" angekündigt. Gitarrist und Rapper Mike Shinoda, DJ Joe Hahn und Sänger Chester Bennington hatten an dem Format teilgenommen. Zudem war Schauspieler Ken Jeong bei der Aufzeichnung dabei. Das Video wird nächste Woche auf der Facebook-Seite der US-Amerikaner veröffentlicht werden. Aufgenommen wurde die Episode eine Woche vor Benningtons Tod Mitte Juli. Zuletzt hatten Fans der Band ein Lyric-Video zu "One More Light" veröffentlicht.

Facebook-Post: Linkin Park kündigen "Carpool Karaoke" an

+++ Das Austin City Music Festival wird ab heute Abend zahlreiche Konzerte als Stream übertragen. Dabei werden unter anderem die Shows von den Red Hot Chilli Peppers, Run The Jewels, Gorillaz und Ryan Adams zu sehen sein. Den Stream findet ihr heute Abend ab 21 Uhr deutscher Zeit auf redbull.tv. Das Austin City Music Festival findet an diesem und nächsten Wochenende in der texanischen Stadt statt.

+++ John K. Samson streamt eine neue Version seines Songs "Prayer For Ruby Elm". Dieser stammt aus seinem aktuellem Album "Winter Wheat". Die neue Version von "Prayer For Ruby Elms" gibt sich deutlich zurückhaltender als das darauf enthaltene Original. Ursprünglich hatte der kanadische Singer/Songwriter den Track für den Film "May We Grow" geschrieben, der den Kampf seiner Heimatstadt Winnipeg mit dem jährlichen Ulmensterben thematisiert. Durch den Einsatz eines Klaviers, eines Glockenspiels und einer Background-Sängerin entfacht der Song eine sanfte Atmosphäre. Das Album "Winter Wheat" war 2016 erschienen.

Stream: John K. Samson - "Prayer For Ruby Elm" ("May We Grow"-Version)

+++ Thursday-Frontmann Geoff Rickly und Ned Russin von Title Fight haben Touché Amoré bei einer Show unterstützt. Bei ihrem Konzert im Bowery Ballroom in New York performte die Posthardcore-Band ihren Track "Flowers And You" gemeinsam mit Rickly, mit Russin spielten sie den Track "Crescent-Shaped Depression" von seiner Band Title Fight. Touché Amorés aktuelles Album "Stage Four" war vergangenes Jahr bei Epitaph erschienen.

Instagram-Video: Touché Amoré - "Flowers And You" (Live mit Geoff Rickly)

Instagram-Video: Touché Amoré - "Crescent-Shaped Depression" (Live mit Ned Russin)

Crescent Shaped Depression w/ Ned Russin of @titlefightfanclub last night in NYC. This tour rules. @k_linger #toucheamore #titlefight Ein Beitrag geteilt von Touché Amoré (@toucheamore) am 4. Okt 2017 um 8:50 Uhr

+++ Trivium-Frontmann Matt Heafy hat ein Akustik-Set veröffentlicht. Heafy spielte die Songs "The Heart From Your Hate", "Strife" und "Until The World Goes Cold". Aufgenommen wurde das Set für den Radiosender 101.1 WJRR in Orlando. Das Video enthält zudem Material, das den Sänger beim Aufwärmen und Proben zeigt. Am 20. Oktober wird mit "The Sin And The Sentence" das neue Album der Band erscheinen.

Video: Matt Heafy - Akustik-Set

+++ Beastie Boys-Mitglied Ad-Rock hat die Komödie "The Truth About Lies" musikalisch bereichert. Zu dem Film wurde nun der erste Trailer veröffentlicht, der mit einem stampfenden Schlagzeugbeat und eingängigen Rock-Riffs unterlegt ist. "The Truth About Lies" erzählt die Geschichte eines tollpatschigen Mannes, der sich durch immer größere Lügen in Probleme verstrickt. Der von Phil Allocco produzierte Film erscheint am 27. Oktober. Erst kürzlich hatten die Beastie Boys ihren Song "Sabotage" für eine Videospiel-Werbung freigegeben.

Video: Trailer zu "The Truth About Lies"

+++ Placebo haben über die Arbeiten an einem neuen Album gesprochen. In dem Interview erläuterte Frontmann Brian Molko demnach, dass er schon neues Material geschrieben habe. Dieses soll all die Schmerzen und Tragödien refklektieren, die die Menschen heutzutage erleben müssen. Zu diesen zählt wohl auch der Tod ihres "Freund und Mentors" David Bowie, dessen Schnittechniken die Alternative-Rock-Band in das neue Album integrieren möchte: "Ich habe alle Techniken, die ich zuvor genutzt habe, aus dem Fenster geschmissen." Daher könne das neue Album auch zu einem "Karriere-Selbstmord" führen, nachdem sich Placebo momentan auf ihrer kommerziell erfolgreichsten Tour befinden und mit ihrer letzten Single "Jesus Son" einen großen Erfolg landeten. Vor kurzem hatte die Band Bühnenoutfits versteigert.

+++ Robert Plant streamt sein neues Album "Carry Fire" vorab in ganzer Länge. In 50 Minuten Spielzeit bietet der ehemalige Led Zeppelin-Sänger dabei an die stilprägende Band erinnernden Classic Rock, durchdringt diesen jedoch immer wieder mit folkig und bluesig angehauchten Songs. Den Stream findet ihr auf der Webseite von NPR. Zuvor hatte Plant bereits die Songs "Bones Of Saints" und "Bluebirds Over The Mountain" veröffentlicht. "Carry Fire" erscheint am 13. Oktober über Warner.

+++ Der Attentäter des Route 91 Harvest Festivals soll auch Hotelzimmer in der nähe anderer Festivals gebucht haben. Gerüchten zufolge habe der 64-jährige im August zum Zeitpunkt des Lollapalooza-Festivals zwei separate Zimmer im Blackstone Hotel in Chicago gebucht. Von dem Hotel aus kann man das Festivalgelände überblicken, auf dem rund 400.000 Menschen Platz finden. Medienberichten nach nahm der Attentäter seine Buchung jedoch nicht wahr. Desweiteren soll er sich eine Woche vor dem Route 91 Harvest Festival mehrere Eigentumswohnungen mit Blick auf das Life Is Beautiful Festival in Las Vegas gemietet haben. Zuletzt veröffentlichten die Veranstalter des Festivals in Las Vegas ein Statement, in dem sie versuchten, das Attentat zu verbarbeiten. Am frühen Montagmorgen waren dort 59 Menschen getötet und über 500 weitere verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin ungeklärt.

+++ Fall Out Boy haben neues Merch! Die Pop-Rock-Band hat einen eigenen Fidget Spinner auf den Markt gebracht - sogar mit Bluetooth-Funktion. Für gerade mal 15 Dollar! Immerhin bekommt man bei Bestellung des Spielzeugs eine digitale Vorbestellung des Albums "M A N I A", das im Januar erscheinen wird, dazu. In dem veröffentlichten Werbevideo ist Bassist Pete Wentz zu sehen, wie er den Spinner auf seiner Nase balanciert. Aufgrund der hohen Nachfrage wird das Kreiselgerät erst in ungefähr drei Wochen verschickt werden können. Hoffentlich ist das kein Anzeichen dafür, dass bei der Band musikalisch endgültig die Luft raus ist.

Video: Fall Out Boy bringen Fidget Spinner auf den Markt