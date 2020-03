Unterstützt eure Lieblingsband jetzt auf Bandcamp!

24 Stunden lang verzichtet Bandcamp auf jegliche Einnahmen. Das heißt, alles was ihr bis morgen früh bestellt, sei es CDs, Platten, Downloads oder Merch, geht zu 100 Prozent in die Taschen der jeweiligen Band. Nach dem Klick haben wir euch jede Menge Links zu Platten von Bands und zu Labels zusammengestellt, die ihr in jüngster Zeit auch bei uns im Heft finden konntet und derzeit keine Möglichkeit haben, auf Tour zu gehen.

Die Aktion von Bandcamp gilt von Freitag, 8 Uhr bis Samstag, 8 Uhr. Der besseren Übersicht halber haben wir uns in dieser Auswahl auf Alben beschränkt, die 2020 erschienen sind und sie alphabetisch geordnet - inklusive direktem Link zur Bandcamp-Seite. Die jeweilige Review auf unserer Webseite (soweit vorhanden) findet ihr mit einem Klick auf den Albumtitel.

Veröffentlichungen aus dem Januar 2020:

Veröffentlichungen aus dem Februar 2020:

Veröffentlichungen aus dem März 2020:

Auch Bandcamp hat eine eigene Liste mit Empfehlungen veröffentlicht, die erwähnt, welche Künstler Touren absagen mussten, welche extra Merch verkaufen, welche ihr Geld selbst weiterspenden und welche sogar besondere Spezial-Releases zum Anlass veröffentlichen.

Wer noch mehr Ideen braucht, wen er wie unterstützen kann durch einen Einkauf auf Bandcamp, findet hier noch einige deutsche Labels, die große Teile ihres Katalogs auf Bandcamp anbieten.