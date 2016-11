Newsflash (Conor Oberst, Kscope, Black Sabbath u.a.)

Neuigkeiten von Conor Oberst, Gum, The Offspring, Donots, The Decemberists, Marathonmann, Leopold And His Fiction, Kscope, Black Sabbath, Dark Tranquility, Wear Your Wounds und The National.

+++ Conor Oberst hat sein aktuelles Album "Ruminations" live gespielt. Nachdem Mitte Oktober die neue Platte des Singer/Songwriters erschienen war, präsentierte er diese nun im Housing Works Bookstore in New York. Der Ort des Auftritts war dabei nicht zufällig gewählt. Im Laufe seiner Karriere trat Oberst mehrere Male dort auf und unterstützt den Einsatz der Inhaber für obdachlose und AIDS-kranke Menschen. Während der Live-Session performte der Musiker neun der zehn Songs des Albums teils in Original-Reihenfolge. Bei der Besetzung orientierte sich Oberst dabei am Minimalismus des Albums und trat lediglich mit einem Gitarristen auf, während er Klavier und Mundharmonika selbst spielte. Aufgenommen hatte der Multiinstrumentalist die Platte allein während einer Erholungsphase in seiner Heimat Omaha.

Video: Conor Oberst - "Ruminations"

+++ Die Donots haben den Support für ihr Jahresabschlusskonzert bekannt gegeben. Am 28. Dezember werden die Ibbenbürener im Osnabrücker Rosenhof von der Hamburger Ska-Punk-Band Rantanplan unterstützt. Der Vorverkauf für die Show startet am kommenden Montag, den 7. November im Online-Shop der Donots. Vorher spielen die Punkrocker am 10. Dezember ihre (ungefähr) 1000. Live-Show in der Halle Münsterland. Das große Jubiläumskonzert mit Olli Schulz und Adam Angst ist bereits ausverkauft, Karten für die vorherige Warm-up-Tour mit Smile And Burn gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Donots kündigen Rantanplan als Support für Jahresabschlusskonzert 2016 an

VISIONS empfiehlt:

Donots + Smile And Burn (Warm-up-Konzerte)

23.11. Aschaffenburg - Colos Saal

24.11. Bern - ISC

25.11. Zug - Galvanik

26.11. Winterthur - Gaswerk

27.11. Freiburg - Waldsee | ausverkauft

29.11. Erlangen - E-Werk

30.11. Salzburg - Rockhouse

01.12. Graz - PPC

02.12. Wien - Flex

03.12. Saalbach-Hinterglemm - Bergfestival

VISIONS empfiehlt:

Donots + Olli Schulz + Adam Angst (Grand Münster Slam)

10.12. Münster - Halle Münsterland | ausverkauft

Live: Donots + Rantanplan

28.12. Osnabrück - Rosenhof

+++ Tame Impala-Mitglied Jay Watson hat ein neues Solo-Album angekündigt. Unter seinem Alias Gum veröffentlichte Watson gleich auch die Single "Gemini" als Stream. Im Gegensatz zur Musik, die er mit Kevin Parker macht, klingt das Solo-Projekt des Australiers deutlich elektronischer und funkiger. Einen gewissen psychedelischen Sound kann man jedoch auch Gum nicht absprechen. Das neue Album heißt "Flash In The Pan" und soll bereits am 11. November via Spinning Top erscheinen.

Stream: Gum - "Gemini"

Video: Album-Teaser zu "Flash In The Pan"

Cover & Tracklist: Gum - "Flash In The Pan"

01. "Flash in the Pan"

02. "Gemini"

03. "If You’re Gonna Love Again"

04. "Deep Razz"

05. "Ophelia"

06. "Heatwave"

07. "Deep Heat"

08. "Rares"

09. "Honey (Don’t Cry)"

10. "Don't Let Time Get You Down"

11. "Flash in Japan"

12. "Distorted Star"

+++ The Offspring haben erneut die Arbeiten an einem neuen Album bestätigt. In einem Interview mit Alaska Dispatch News sagte Gitarrist Noodles, dass die Band etwa ein halbes Dutzend Songs fertig gestellt habe und plane, bald mit den Aufnahmen zu beginnen. Vielleicht soll es bald sogar noch ein Video dazu geben. Mehr Informationen gibt es bisher noch nicht, es wäre jedoch das erste Studioalbum der Punkrock-Veteranen seit "Days Go By" von 2012. Noodles hatte bereits im September im Interview eines spanischen Senders gesagt, dass ein paar Songs fertig aufgenommen seien. Im Juni hatte die Band mit "Out Of Control" einen Radioauftritt aus dem Jahr 1991 auf CD veröffentlicht.

+++ The Decemberists haben ihre Kickstarter-Kampagne zum Brettspiel "Illimat" beendet. Über eine Crowdfunding-Seite sollten 42.000-US-Dollar zusammengetragen werden, um das Spiel zu finanzieren. Zum Ende der Aktion hat das Spiel fast das zehnfache eingenommen. 416.000-US-Dollar wurden von den Fans gespendet - nur dadurch konnten sie Illimat erhalten. Das Gesellschaftsspiel wurde in Kooperation mit dem Designer Keith Baker und dem Zeichner Carson Ellis entworfen. Ob und wann es für den öffentlichen Markt erscheint ist noch nicht bekannt. Am 9. Dezember erscheint außerdem eine Reissue des Albums "The Crane Wife".

+++ Marathonmann haben ein Musikvideo zu "Das Leben der Anderen" veröffentlicht. Der dreiminütige Posthardcore-Titel wird durch viele im Zeitraffer gedrehte Szenen umgesetzt. Diese wechseln sich mit Bildern ab, auf denen die Band beim Performen des Songs zu sehen ist. Dabei werden die pessimistischen und fragenden Lyrics durch den überwiegend dunklen Farbton des Clips verdeutlicht. "Das Leben der Anderen" ist auf dem aktuellem Studioalbum "Mein Leben gehört dir" des Quartetts enthalten. Im November sind die Münchener zusammen mit 8kids auf von VISIONS präsentierter Tour in Deutschland unterwegs. Danach begleiten sie bereits ab Januar zusammen mit Swiss & Die Andern die Punkrocker ZSK auf Tour.

Video: Marathonmann - "Das Leben der Anderen"

VISIONS empfiehlt:

Marathonmann + 8kids

04.11. Ulm - Club Schilli

05.11. Schweinfurt - Alter Stattbahnhof

06.11. Rostock - Peter-Weiss-Haus

08.11. Hannover - Mephisto

09.11. Bremen - Tower

10.11. Osnabrück - Bastard Club

11.11. Siegen - Bluebox

12.11. Karlsruhe - Stadtmitte

Überschriften: Live: ZSK + Marathonmann + Swiss & die Andern

13.01. Würzburg - Posthalle

14.01. Dresden - Scheune

27.01. Erlangen - E-Werk

28.01. Chemnitz - AJZ Jojo

03.03. Gütersloh - Weberei

04.03. Saarbrücken - Garage

31.03. Zürich - Dynamo

01.04. Dornbirn - Conrad Sohm

13.04. Osnabrück - Rosenhof

14.04. Köln - Underground

15.04. Bochum - Zeche

+++ Die Blues-Rocker Leopold & His Fiction haben ihrem kommenden Album "Darlin Destroyer" ein weiteres Musikvideo vorasgeschickt. Der kurze Clip zu "I'm Caving In" zeichnet sich durch seinen Retrostil aus - verwaschene Aufnahmen spielen eine ebenso große Rolle, wie alte Schwarz-Weiß-Fernseher. Dieser alte Eindruck wird durch die Orgel im Hintergrund, die akzentuierten Vocals des Sängers und ein fuzziges Gitarrensolo im Mittelteil zusätzlich verstärkt. Im Gegensatz zu der ersten Singleauskopplung "Cowboy" fällt I'm Caving In wesentlich rockiger und schneller aus und zeigt eine weitere Seite der US-Amerikaner. Das vierte Album der Musiker erscheint am 20. Januar über ILA/Native Fiction.

Video: Leopold & His Fiction - "I'm Caving In"

+++ VISIONS verlost jeweils zwei CDs aus dem Backkatalog des Progrock-Labels Kscope. Das 2008 in London gegründete Independent-Label ist Heimat vieler Progressive-Künstler, unter anderem der Prog-Ikone Steven Wilson und seinem Bandprojekt Porcupine Tree, Ian Anderson und der Band Gazpacho. Neben unserer Verlosung gibt es außerdem bis zum Ende des Jahres im Webshop von Kscope ausgewählte Schallplatten aus dem Backkatalog zu reduzierten Preisen. Steven Wilson hatte erst heute ein neues Musikvideo zu "Happy Returns" von seiner Compilation "Transcience" veröffentlicht, die ebenfalls auf Kscope erschienen war.

+++ Tony Iommi hat sich zu Black Sabbaths Zukunft geäußert. Der Gitarrist der Metal-Urgesteine sagte in einem Interview, dass er durchaus vor habe auch nach dem Tourende der Band weiter im Musikbusiness zu bleiben. Er liebe die Auftritte und würde eventuell auch neue Musik schreiben und vielleicht auch mit seinen Bandkollegen zusammenarbeiten, nur touren könne er nicht mehr. Der Musiker hatte in der Vergangenheit gegen Lymphdrüsenkrebs gekämpft, hatte sich zuletzt allerdings positiv über seinen Gesundheitszustand geäußert. Black Sabbath befinden sich noch bis Anfang nächsten Jahres auf ihrer "The End"-Tour und beenden damit nach eigenen Angaben ihr Mitwirken im Metal-Tourzirkus.

+++ Dark Tranquility haben ein Medley aus den beiden Bonussongs von "Atoma" veröffentlicht. Das elfte Studioalbum der Melodic-Death-Metaller ist heute erschienen und wird auf der Deluxe-Edition durch die beiden Songs "The Absolute" und "Time Out Of Place" verstärkt. Im Vergleich zu den normalerweise mit gutturalen Vocals von Frontmann Mikael Stanne durchsetzten Songs, fallen beide äußerst ruhig aus. Vor allem "Time Out Of Place" gerät fast balladesk. Zu den beiden Titeln "The Pitiless" und "Forward Momentum" hatten die Schweden bereits Musikvideos veröffentlicht.

Stream: Dark Tranquility - "The Absolute / Time Out of Place"(Medley)

+++ Converges Jacob Bannon hat mit seinem Solo-Projekt Wear Your Wounds ein Debütalbum angekündigt. "WYW" sei das Ergebnis jahrelanger LoFi-Aufnahmen des Sängers zusammen mit zahlreichen anderen Künstlern, wie Converge-Kollege Kurt Ballou, Chris Maggio von Trap Them und Hatebreeds Sean Martin. Bannon war mit seinem Projekt bereits 2015 ins Studio gegangen, zu hören gab es bisher jedoch nichts. Das Debütalbum "WYW" erscheint am 7. April auf Bannons eigenem Label Deathwish.

Facebook-Post: Jacob Bannon kündigt Solo-Debüt an

+++ The National-Fans haben Auschnitte ihres Konzerts zur Unterstützung Hillary Clintons geteilt. Am 2. November fand die Show der Indierocker in deren Heimatstadt Cincinatti statt. Diese war Teil der Konzertkampagne Clintons. Nun posteten anwesende Fans ihre Eindrücke des Auftritts bei Instagram. Darin sieht man unter Anderem einen entrückten Matt Berninger, der sich zu "Mr. November" die Seele aus dem Leib schreit, aber auch die ruhigeren Töne von "I Need My Girl" sind zu hören. Zuletzt hatte sich Berninger in einem Interview zur Grundstimmung des kommenden Albums geäußert.

