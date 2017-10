Newsflash (Marilyn Manson, Farin Urlaub, Real Estate u.a.)

Neuigkeiten von Marilyn Manson, Farin Urlaub, Real Estate, Hey Ruin, Bring Me The Horizon, Spoon, Johnossi, Stereophonics, The War On Drugs, Skeletonwitch, Daniel Johnston und Zugezogen Maskulin, die ihre Fan-Box mit Humor an die Fans bringen.

+++ Marilyn Mansons ehemaliger Gitarrist Scott Putesky ist tot. Der unter dem Künstlernamen "Daisy Berkowitz" bekannte Musiker starb im Alter von nur 49 Jahren. Putesky litt seit 2013 an Darmkrebs. Bekannt wurde er als Mitgründer von Marilyn Manson, mit dem denen er bis 1996 auftrat. Bandleader Manson selbst nahm von seinem ehemaligen Bandmitglied in einem Instgram-Post Abschied. Dort veröffentlichte er ein altes Foto der beiden und blickte auf die gemeinsame Zeit zurück. "Scott Putesky und ich haben großartige Musik zusammen gemacht. Wir hatten über die Jahre unsere Differenzen, aber ich werde immer die guten Zeiten in Erinnerung behalten. Jeder sollte sich 'Man That You Fear' in seinem Gedenken anhören. Der Song war unser Favorit." Manson wird sowohl gemeinsam mit Putesky kreierte Songs als auch Songs von seinem neuen Album "Heaven Upside Down" auf seiner bald startenden Deutschlandtour spielen. Karten gibt es bei Eventim.

Instagram-Post: Marilyn Manson nimmt Abschied von Scott Putesky

Scott Putesky and I made great music together. We had our differences over the years, but I will always remember the good times more. Everyone should listen to “Man That You Fear” in his honor. That was our favorite. Ein Beitrag geteilt von Marilyn Manson (@marilynmanson) am 22. Okt 2017 um 21:25 Uhr

Live: Marilyn Manson

16.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

18.11. München - Zenith

20.11. Wien - Gasometer

23.11. Zürich - Samsung Hall

25.11. Berlin - Velodrom

29.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

+++ Der Radiosender WDR3 hat ein Hörspiel über Farin Urlaub gesendet. Anlässlich der Compilation "Berliner Schule", auf der sich bislang unveröffentlichte Songs des Musikers befinden, beschäftigte sich der Sender mit der Karriere des Die Ärzte-Gitarristen und -Sängers. Zwischendurch schiebt Urlaub Kommentare ein und erzählt Anekdoten. Darüber hinaus war er in dem 1Live-Format "Plan B" zum ausführlichen Interview zu Gast. Das Farin-Urlaub-Spezial sowie das Interview könnt ihr euch beim WDR anhören . "Berliner Schule" war am vergangenen Freitag erschienen.

+++ Matt Mondanile hat sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs geäußert. In einem von ihm verfassten Statement für das Onlinemagazin Pitchfork entschuldigte sich der ehemalige Real Estate-Gitarrist für sein "unangemessenes Verhalten" und damit bei "allen, die davon betroffen waren." Desweiteren teilte er dort mit, dass es nie seine Absicht gewesen sei, jemanden in irgendeiner Form zu verletzen. Welches Verhalten Mondanile damit genau anspricht, ist nicht ersichtlich, denn der Ducktails-Frontmann meinte auch, viele der erhobenen Vorwürfe seien schlicht falsch oder gar "verleumderisch". Zudem habe er mit Real Estate bei seinem Austritt einen Vertrag geschlossen, welcher gegenseitige negative Aussagen untersagt. In der vergangenen Woche gaben Real Estate bekannt, sich 2016 von Mondanile getrennt zu haben, nachdem mehrere Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut gemacht wurden - und nicht allein, wie es damals hieß, um sich seinem neuen Projekt zu widmen.

+++ Hey Ruin haben einen neuen Song gestreamt. "Poly" beginnt mit verspielten Synthie-Flächen und einem antreibenden Beat, entwickelt sich dann aber zunehmend zu einem spannungsgeladenen Punk-Track, der sich besonders im Refrain entlädt. Im dazugehörigen Video wandern die Protagonisten durch einen Wald, in dem sie auf ein verlassenes Haus stoßen, das sie dann erkunden. "Poly" stammt vom gleichnamigen Album, das am 24. November über This Charming Man erscheint. Vergangenen Monat hatten sie daraus bereits die Single "Ram" präsentiert. Noch vor dem Release des Albums spielen Hey Ruin einige Clubshows in Deutschland.

Video: Hey Ruin - "Poly"

Live: Hey Ruin

27.10. Wiesbaden - Kulturpalast

28.10. Hamburg - Molotow

29.10. Münster - Baracke

30.10. Würzburg - Kellerperle

17.11. Karlsruhe - Alte Hackerei

18.11. Köln - Blue Shell

+++ Auch Spoon haben ein neues Musikvideo veröffentlicht. Im Clip zu "Do I Have To Talk You Into It" sind ausschließlich Bilder von Frontmann Britt Daniel zu sehen, die in einem Bildbearbeitungsprogramm verändert werden. Dabei wird diese im Zeitraffer abgespielte Montagearbeit von dem stampfenden Indierock-Track angetrieben. Der Song stammt vom aktuellen Album "Hot Thoughts", das dieses Jahr erschienen war. Erst kürzlichen hatten Spoon daraus dem Song "I Ain't The One" ein Video spendiert.

Video: Spoon - "Do I Have To Talk You Into It"

+++ Die Bring Me The Horizon-Mitglieder Oli Sykes und Jordan Fish haben erfolgreich den Kilimandscharo bestiegen. Durch die Aktion konnten die beiden bislang knapp 70.000 Pfund für wohltätige Zwecke sammeln. Anlass für die Erklimmung des 6.000 Meter hohen Berges in Tansania war eine Spendenkampagne der Metalcore-Band für eine Kinderklinik in Southampton, nachdem Fishs vier Tage alter Sohn eine Hirnblutung erlitten hatte und in der Klinik genesen konnte. Die Briten wollten mit der Aktion auf die Arbeit der Klinik aufmerksam machen.

Instagram-Post: Jordan Fish und Oli Sykes besteigen Kilimandscharo

We made it to the highest point in Africa and conquered Kilimanjaro! What a crazy week. Thanks for all of your support and thanks to Tom & Oli for sharing in this amazing experience and supporting the charity so wholeheartedly. If you would like to support the charity the link to donate is in my bio! Ein Beitrag geteilt von Jordan Fish (@jordanfish86) am 20. Okt 2017 um 6:51 Uhr

+++ Johnossi haben einen Trailer zu ihrer kommenden Tour veröffentlicht. Das Video gibt einen kurzen Einblick in ihre kraftvollen und schweißtreibenden Live-Shows. Zum Ende werden die Konzerttermine eingeblendet. Unterlegt ist der Clip mit einem Ausschnitt aus ihrem Song "The Air Is Free". Dieser stammt aus Johnossis aktuellen Album "Blood Jungle", das im Februar erschienen war. Karten für die Tour des Indierock-Duos gibt es bei Eventim.

Video: Johnossi - Tour-Trailer

Live: Johnossi

07.12. Rostock - Mau Club

08.12. Dresden - Beatpol

09.12. Bielefeld - Ringlokschuppen

11.12. Hamburg - Fabrik

12.12. Bochum - Zeche

13.12. Karlsruhe - Substage

15.12. Erlangen - E-Werk

+++ Die Stereophonics haben ein neues Musikvideo veröffentlicht. "Before Anyone Knew Our Name" ist eine Klavierballade, die ihrem ehemaligen Schlagzeuger Stuart Cable gewidmet ist. Cable war 2010 verstorben und als Gründungsmitglied bis 2003 in der Rock-Band. In dem Schwarz-Weiß-Clip ist Frontmann Kelly Jones zu sehen, wie er die gemeinsamen Zeiten am Piano und im Auto Revue passieren lässt. Der Track stammt aus dem Album "Scream Above The Sounds", das am 3. November via Parlophone erscheinen wird.

Video: Stereophonics - "Before Anyone Knew Our Name"

+++ The War On Drugs haben Neil Youngs "Like A Hurricane" gecovert. Bei ihrem Konzert in Toronto performten die US-Amerikaner den Song von Youngs 1977 erschienenen Album "American Stars 'N Bars" sehr originalgetreu samt ausschweifendem Instrumentalteil am Ende des Tracks. Im August hatten The War On Drugs ihr neues Album "A Deeper Understanding" veröffentlicht. Mit diesem befinden sie sich ab November auf Tour durch Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: The War On Drugs - "Like A Hurricane" (Neil Young Cover)

Live: The War On Drugs

03.11. Köln - E-Werk | ausverkauft

20.11. München - Muffathalle

21.11. Hamburg - Große Freiheit 36

22.11. Berlin - Tempodrom

+++ Skeletonwitch haben mit den Aufnahmen für ihr neues Album begonnen. Dies teilten die Thrash-Metaller auf ihrer Instagram-Seite mit. Auf einem von der Band geposteten Foto ist Schlagzeuger Dustin Boltjes zu sehen. Unterschrieben ist das Bild mit den Worten: "Dustin legt den Grundstein. Es geht los..." Außerdem bietet ein Video einen kurzen Einblick in die Schlagzeugaufnahmen. Produziert wird die neue Platte von dem Converge-Gitarristen Kurt Ballou. Bereits im März gab die Band bekannt an neuen Songs zu arbeiten. Skeletonwitchs aktuelle EP "The Apothic Gloom" war 2016 erschienen.

Instagram-Post: Skeletonwitch kündigen Albumaufnahmen an

Dustin laying the foundation. It begins... Ein Beitrag geteilt von Skeletonwitch (@skeletonwitch) am 17. Okt 2017 um 16:23 Uhr

Instagram-Video: Skeletonwitch geben einen Einblick in die Schlagzeugaufnahmen für ihr neues Album

@dbolt666 grinding it out. Ein Beitrag geteilt von Skeletonwitch (@skeletonwitch) am 18. Okt 2017 um 15:47 Uhr

+++ Wilco-Frontmann Jeff Tweedy hat Underground-Ikone Daniel Johnston bei einer Shows unterstützt. Zusammen performten die beiden den Beatles-Song "You've Got To Hide Your Love Away". Im Refrain steigt das Publikum mit inbrünstigem Gesang ein und sorgt damit für eine ergreifende Stimmung. Johnston befindet sich momentan auf seiner Abschiedstour und wird dabei von verschiedenen Künstlern begleitet, deren Musik er maßgeblich beeinflusst hat. Durch seine simplen, zerissenen, tief emotionalen Songs, sein zurückhaltendes Auftreten und seine DIY-Attitüde wurde er zu einem der bedeutendsten Musiker der Underground-Szene der 90er Jahren.

Video: Jeff Tweedy & Daniel Johnston - "You’ve Got To Hide Your Love Away"(Beatles-Cover)

+++ Zugezogen Maskulin sind für ihren speziellen Humor bekannt. Das Berliner HipHop-Duo hat dies nun erneut in einem Unboxing-Video unter Beweis gestellt. In dem Clip sind die beiden Bandmitglieder zum einen im Unterhemd in einer Abstellkammer, zum anderen im schicken Hemd in einer hübschen Altbauwohnung beim Vorstellen der limitierten Fan-Box ihres neuen Albums "Alle gegen Alle" zu sehen. Testo gibt dabei den dauerangepissten Proleten, der sich irgendwann selbst gegen die Stirn schlägt, weil er einfach nicht (wie von der Plattenfirma gewünscht?) sympathisch rüberkommt. Grim104 wiederum spielt derweil als schleimige Business-Marionette das andere typische Vorurteil gegenüber der Band köstlich aus, demzufolge diese ihre kapitalismuskritische Haltung nur vor sich hertrage, in Wirklichkeit aber satt und zufrieden im System angekommen sei. Vorhang auf für zwei Rap- und Schauspieltalente.

Video: Zugezogen Maskulin stellen ihre Fan-Box vor

Live: Zugezogen Maskulin

10.01. Leipzig - Werk 2

11.01. Rostock - Martin-Weiss-Haus

12.01. Bremen - Tower

13.01. Münster - Skaters Palace

15.01. Köln - Club Bahnhof Ehrenfeld

16.01. Frankfurt/Main - Zoom

17.01. München - Strom

18.01. Würzburg - B-Hof

20.01. Berlin - Festsaal Kreuzberg

22.02. Hannover - Musikzentrum

23.02. Hamburg - Uebel & Gefährlich

24.02. Kiel - Orange Club

25.02. Bochum - Bahnhof Langendreer

27.02. Stuttgart - Im Wizemann

28.02. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof

01.03. Erlangen - E-Werk

02.03. Salzburg - Rockhouse

03.03. Wien - Grelle Forelle

06.03. Reutlingen - Indi(e)stinction @ FranzK.

07.03. Karlsruhe - Substage

08.03. Trier - Exhaus