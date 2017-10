Newsflash (Noel Gallagher, Finch, Stick To Your Guns u.a.)

Neuigkeiten von Noel Gallagher, Finch, Stick To Your Guns, Eighteen Visions, Dale Crover, These Grey Men, Anthology Of Emo, Mansions, Iron Monkey, Travis Barker und Anthony Green über Depression, U2, die sich der Macht des Fußballs beugen und wirsche Tweets von Liam Gallagher.

+++ Noel Gallagher hat ein Video zum neuen Song "Holy Mountain" veröffentlicht. Darin erstrahlen der Oasis-Mitbegründer und seine Band durchgehend in bunten Farben, während sie ihren psychedelischen Rock-Track performen. Bereits am Montag hatte Gallagher die Single als Stream veröffentlicht und damit einen Vorgeschmack auf das neue Album "Who Built The Moon" gegeben. Dieses erscheint am 24. November und ist der Nachfolger zum bislang letzten Album "Chasing Yesterday" aus dem Jahr 2015. Im April kommen Gallagher und seine High Flying Birds auch auf Tour nach Deutschland. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Noel Gallagher's High Flying Birds - "Holy Mountain"

Live: Noel Gallagher's High Flying Birds

08.04. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

09.04. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

12.04. München - Zenith

16.04. Berlin - Max-Schmeling-Halle

17.04. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Die Finch-Nachfolgerband "Speak The Truth… Even If Your Voice Shakes" hat ihr Debütalbum angekündigt. In der Band spielen neben den ehemaligen Finch-Mitgliedern Alex Linares an der Gitarre, Bassist Daniel Wonacott und Schlagzeuger Alex Pass der Senses Fail-Frontmann Buddy Nielsen. In einem Teaser geben sie einen kurzen Einblick in alle Songs ihres am 10. November erscheinenden Albums "Everyone You Live Will Slip Away From You". Finch hatten sich vor etwa einem Jahr nach einem Streit zwischen der Band und Sänger Nate Barcalow endgültig aufgelöst.

Speak The Truth… Even If Your Voice Shakes - "Album Teaser"

Facebook-Post: Speak The Truth... Even If Your Voice Shakes kündigen Debütalbum an

+++ Stick To Your Guns streamen ihr neues Album vorab. "True View" ist in voller Länge auf dem Youtube-Kanal von End Hits Records zu hören, bevor es übermorgen offiziell erscheint. Die Hardcore-Band hatte aus ihrem sechsten Studioalbum mit "The Sun, The Moon, The Truth: Penance of Self", "Married To The Noise" und "The Reach For Me: Forgiveness Of Self" vorher bereits drei Songs veröffentlicht. Die Kalifornier kommen mit ihrem neuen Album in Kürze auch auf Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Stick To Your Guns - "True View"

Live: Stick To Your Guns

16.11. Hamburg - Grünspan

17.11. Nürnberg - Löwensaal

18.11. Graz - PPC

22.11. Rostock - Alte Zuckerfabrik

23.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg

24.11. Münster - Skaters Palace

25.11. Hannover - Faust

03.12. Wiesbaden - Schlachthof

05.12. Stuttgart - Im Wizemann

06.12. Aarau - Kiff

07.12. München - Backstage

08.12. Leipzig - Felsenkeller

09.12. Wien - Flex

10.12. Köln - Essigfabrik

+++ Eighteen Visions haben ein Musikvideo zum Song "Underneath My Gun" veröffentlicht. In dem Clip ist die Band bei einem Auftritt in einem Club zu sehen, bis Every Time I Die-Gitarrist Andy Williams die Party stürmt und ein großes Massaker anrichtet. Das Video hat die Post-Hardcore-Band als Hommage an den Kultfilm "They Live" angelegt. "Underneath My Gun" ist auf dem kürzlich erschienenen Reunion-Album "XVIII" zu finden. Zuletzt hatte die Band den Stick To Your Guns-Gitarristen Josh James als neues Bandmitglied bestätigt.

Video: Eighteen Visions - "Underneath My Gun"

+++ Melvins-Schlagzeuger Dale Crover hat einen Clip zu "Big Uns" geteilt. Zu Beginn des Videos betritt die Kamera zunächst ein Haus, in welchem offensichtlich eine Spielzeugfigur wohnt. Jedoch wird sie aus diesem entrissen und trifft in einem neuen Umfeld auf weitere Puppen, wo abstruse Dinge passieren. "Big Uns" stammt von Crovers aktuellem Album "The Fickle Finger Of Fate", das im August erschienen war. Kürzlich hatte Crover zudem die Single "Thunder Pinky" auf einer multifunktionalen Platte veröffentlicht.

Video: Dale Crover - "Big Uns"

+++ Serj Tankian singt womöglich auf dem Debütalbum von These Grey Men. Gestern hatte System Of A Down-Drummer John Dolmayan ein Foto aus dem Studio gepostet, auf welchem Franky Perez beim Einsingen für das Nebenprojekt des Schlagzeugers zu sehen war. Tankian hatte den Beitrag kommentiert und fragte gleich mal nach, wann er seinen Part einsingen dürfte. Lange musste er nicht auf eine Antwort warten: Dolmayan antwortete, dass er schon geplant hätte, ihn zu fragen. Man darf also gespannt sein, welchen Track Tankian auf dem Coveralbum singen wird.

+++ Das Buch "Anthology Of Emo: Volume One" ist ab sofort vorbestellbar. Es erscheint zum zehnjährigen Bestehen des Podcast-Formats "Washed Up Emo" von Tom Mullen und beschäftigt sich mit der Geschichte des Genres. Es enthält über 100 Interviews mit Emo-Ikonen und Musikern aus dem Hardcore-Bereich, wie Mike Kinsella von American Football und Cap'n Jazz, sowie den Bands Mineral und The Get Up Kids. Darüber hinaus beinhaltet es seltene und unveröffentlichte Fotos. Außerdem steht ab heute eine Spotify-Playlist bereit, in der alle Künstler, die in der ersten Ausgabe thematisiert werden, mit songs vertreten sind. "Mein Traum hinter all dem? Zu zeigen, dass die Geschichte des Emos nicht nur aus Eyelinern, weißen Gürteln und schwarz gefärbten Haaren besteht", so Herausgaber Mullen zu seinen Beweggründen. "Das ist ein Teil, aber nicht die ganze Geschichte." "Anthology Of Emo: Volume One" wird im Dezember erscheinen.

Bild: Anthology Of Emo: Volume One

Stream: Anthology Of Emo-Playlist

+++ Mansions haben die neue EP "Deserter" angekündigt und einen Song gestreamt. "Heel Theme" kommt mit ruhelosem Schlagzeugspiel, sphäerischen Synthesizer-Flächen und träumerischem Gesang daher. Zum Ende steigert sich der Song, bis er mit dröhnenden Effektgeräuschen endet. Die Indierock-Band veröffentlichte ebenfalls Cover und Tracklist der EP. "Deserter" wird der Nachfolger des vor vier Jahren erschienenen "Doom Loop" und am am 3. November herauskommen.

Stream: Mansions - "Heel Theme"

Cover & Tracklist: Mansions- "Heel Theme"

01. "Heel Theme"

02. "High Numbers"

03. "I Feel Worse"

04. "No Shows"

05. "Brain Fog"

06. "One Of Three"

+++ Iron Monkey haben den neuen Song "Crown Of Electrodes" gestreamt. Der wütende Track kommt mit aggressivem Gebrüll und donnernden Sludge-Gitarren daher. "Crown Of Electrodes" ist der Vorbote für Iron Monkeys neues Album "9-13". Dieses wird am 20. Oktober erscheinen.

Stream: Iron Monkey - "Crown Of Electrodes"

+++ Travis Barker und Anthony Green haben über Sucht und Depression in der Musikindustrie gesprochen. Forbes-Reporter Steve Baltin hat mit dem Blink-182-Schlagzeuger, dem Frontmann von Circa Survive und Saosin und weiteren bekannten Künstlern wie Steve Aoki über diese Themen gesprochen. "Trocken zu sein hat mein Leben gerettet. Mein einziges Bedauern ist, dass es nicht früher passiert ist. Präsent und trocken zu sein würde ich gegen nichts eintauschen. Musik ist meine Droge", so Barker. Green stellte klar, dass es bei Circa Survive in vorderster Front um das Wohlergehen aller Bandmitglieder und erst dann um das Geldverdienen gehe. Der Sänger ist auch auf die Versuchungen während einer Tour zu sprechen gekommen. "Jeden Tag setzen wir uns mit der Crew wie bei einer Therapie zusammen. Jeder sagt seinen Namen und wie es ihm gerade geht. Isolation und Einsamkeit sind unvermeidbare Dinge während einer Tour". Anlass für die Interviews waren die Tode von Chris Cornell und Chester Bennington und die damit folgenden Diskussionen über Sucht und Depression in der Musikindustrie. Das ganze Gespräch könnt ihr hier lesen.

+++ Fußball ist für viele das Wichtigste im Leben, das haben auch U2 erkannt. Vergangene Nacht spielten sie in Buenos Aires. Damit sich ihre Fans aber nicht zwischen der Show und dem alles entscheidenen WM-Qualifikationsspiel Argentiniens entscheiden mussten, verlegten sie den Beginn des Konzertes kurzerhand um zwei Stunden nach hinten. Produzent Daniel Grinbank verriet einer argentinischen Zeitung den Hintergedanken: "Kannst du dir vorstellen, wie die Show wird, wenn Argentinien gewinnt?" Alles richtig gemacht: Nach einem souveränen Sieg zieht Argentinien in die WM-Endrunde ein - und die anschließende Party mit den Iren im La Plata Stadium muss rießengroß gewesen sein.

+++ Man hätte es sich mit der Veröffentlichung des neuen Songs von seinem Bruder Noel Gallagher schon denken können: Liam konnte den Track natürlich nicht komplett unkommentiert stehen lassen. "Du kannst dir deine Trianglen in den Arsch schieben", heißt das dort unter anderem. Allerdings hinterlassen seine Tweets zu "Holy Mountain" auch Fragezeichen. So besteht der Oasis-Begründer neben den alltäglichen Beleidigungen weiterhin in jedem Tweet darauf, den Titel seines gerade erst erschienenen Soloalbums "As You Were" irgendwie unterzubringen. Da hat wohl jemand Angst, dass ihm sein älterer Bruder bald wieder das Rampenlicht stiehlt.

Liam Gallagher äußert sich zu "Holy Mountain"

You can stick your triangles up your arse I am the circle as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 10. Oktober 2017

Holy mountain eh where do I start who built the moon where do I end as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 10. Oktober 2017