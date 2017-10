Newsflash (Machine Head, Black Sabbath, Metz u.a.)

Neuigkeiten von Machine Head, Black Sabbath, Metz, Jungbluth, Trivium, August Burns Red, The Obsessed, Antilopen Gang, Ryan Adams, Lowlives, Metal in unangebrachten Situationen und Eddie Vedder bei Family Guy.

+++ Machine Heads Robb Flynn hat sich zu dem Amoklauf in Las Vegas geäußert. In einem Interview erläuterte der Frontmann der Thrash-Metal-Band, dass er für verschärfte Waffenlkontrollgesetze sei. Zudem habe sich Flynn über den Song "Davidian" Gedanken gemacht: "Ich habe es sogar meinen Bandkollegen geschrieben, dass ich es nie wieder spielen will." Diese Gedanken führen auf eine Zeile des Tracks zurück, in der er "Let freedom ring with a shotgun blast" singt. Erst kürzlich hatten Machine Head erste Details zum neuen Album "Catharsis" bekannt gegeben, das im Januar 2018 erscheinen soll. Ab April 2018 befindet sich die Band dann auf Tour und kommt dabei auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Tickets gibt es bei Eventim.

+++ Black Sabbath haben das Veröffentlichungsdatum ihrer Live-DVD "The End" bekannt gegeben. Der Film, der den letzten Auftritt der Band im Februar in Birmingham zeigt, kommt demnach am 17. November in die Läden und ist auf Blu-ray, DVD und CD erhätlich. Eine limitierte Collector's Edition beinhaltet zudem unter anderem den Zusatz "The Angelic Sessions", ein 32-seitiges, gebundenes Buch und Gitarrenplektren. Black Sabbath hatten sich Anfang des Jahres endgültig aufgelöst, "The End" lief zuletzt bereits im September in mehreren Kinos.

+++ Metz haben einen Kurzfilm über die Studioarbeiten für "Strange Peace" veröffentlicht. Der kurze Clip gibt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der neuen Songs und in den Aufnahmeprozess der Noiserocker. Dabei albern die Bandmitglieder auch viel herum. Das neue Metz-Album "Strange Peace" war am 22. September erschienen. Das neue Material werden sie auf zwei gemeinsamen Konzerten mit Protomartyr auch in Deutschland vorstellen. Karten für die von VISIONS präsentierte Tour gibt es bei Eventim.

Video: Metz- Studiodokumentation "Making Strange Peace"

+++ Ryan Adams hat "Back In Your Head" von Tegan And Sara gecovert. Der Sänger verwandelt den Song in eine bluesige Midtempo-Version, ohne sich zu weit von dem Original zu entfernen. Adams' Interpretation wird Teil von Tegan And Saras Coveralbum "The Con X: Covers" sein, auf dem verschiedene Künstler alle Songs ihrer Platte "The Con" interpretieren. Zuletzt hatte die Elektropop-Band Chvrches ihre eigene Version vom Tegan-And-Sara-Song "Call It Off" veröffentlicht. "The Con X: Covers" wird am 13. Oktober erscheinen.

Stream: Ryan Adams - "Back In Your Hand" (Tegan And Sara-Cover)

+++ Lowlives haben den neuen Song "Burn Forever" samt Lyric-Video veröffentlicht. Der krachige Alternative-Rock-Song, der mit pumpendem Bass beginnt und in einen hymnischen Refrain gipfelt, ist das erste Lebenszeichen der Band um den ehemaligen No Devotion-Schlagzeuger Luke Johnson. "'Burn Forever' war einer der ersten Songs, den wir gemeinsam geschrieben hatten. Er zeigt, wo wir musikalisch stehen. Poppige Hooks, kräftiges Schlagzeug und lauter Gitarrenlärm. Diese Band hat so lange gearbeitet und jetzt freue ich mich darauf, den Leuten das Resultat zu zeigen." Im November werden Lowlives im Studio weiter an ihrem neuem Album arbeiten. Ein Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt.

Video: Lowlives - "Burn Forever"

+++ Der Youtuber Rob Scallon hat erneut bewiesen, dass Metal nicht nur Musik, sondern eine Lebenseinstellung ist. In seinem neuesten Video spielt der Gitarrist wie gewohnt Metalmusik - jedoch ausschließlich in sehr unangebrachten Situationen. Yoga-Stunden oder Minigolf halten Scallon nicht auf, seinem Lieblingshobby nachzugehen. Bestimmt kann man ihn auch bald für Hochzeiten engagieren.

Video: Rob Scallon spielt Metal in unangebrachten Situationen

+++ US-amerikanische Animationsserien sind dafür bekannt, berühmte Persönlichkeiten aufs Korn zu nehmen. In einer aktuellen Folge von "Family Guy" hat es Pearl Jam-Frontmann Eddie Vedder getroffen. In der Episode schauen die Charaktere der Serie eine fiktionale Fernsehshow mit dem Namen "Vedder Call Saul" - eine offensichtliche Anspielung an das Breaking-Bad-Spin-Off "Better Call Saul". Vedder bittet in der kurzen Szene Saul Goodman um Hilfe und erklärt ihm, dass er betrunken Auto gefahren sei und deswegen verhaftet worden ist. Seinen Text singt Vedder im Stil von "Even Flow", einem der bekanntesten Songs seiner Band. Selbst synchronisiert hat er sich leider nicht.

Video: Eddie Vedder bei "Family Guy"