Green Day zeigen animiertes Lyric-Video zu "Too Dumb To Die"

Foto: Screenshot Youtube

Green Day haben ein Händchen für kraftvolle, animierte Videos. Ihr neues Lyric-Video zu "Too Dumb To Die" belegt das einmal mehr.

Im Stil einer animierten Cut-up-Collage inszenieren Green Day ihr Lyric-Video zu "Too Dumb To Die" - und visualisieren immer wieder Teile des Textes in entsprechenden Szenen, in denen zusätzlich die Songzeilen zu sehen sind.

"Too Dumb To Die" stammt vom 2016 erschienenen aktuellen Green-Day-Album "Revolution Radio". Ein ähnliches Video hatten die kalifornischen Punkrocker auch schon zum ebenfalls darauf enthaltenen, politischen Song "Troubled Times" veröffentlicht, bevor es zu dem Track auch noch ein Video mit realen Aufnahmen zu sehen gab.

Zuletzt hatten sich Green Day auch karitativ betätigt: Für die Opfer des Hurrikan "Harvey" in dne USA spielte die Band ein Benefizkonzert via Facebook-Livestream. Dieses war mit einem Spendenaufrud verbunden und brachte letztlich über 140.000 US-Dollar für die Geschädigten ein.

In Kürze erscheint zum 20. Jahrestags des Erscheinens von "Nimrod" eine limitierte Vinyl-Reissue des fünften Albums der Punkrocker.

lyric-Video: Green Day - "Too Dumb To Die"