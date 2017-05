Newsflash (Royal Blood, Metallica, VISIONS Party Dortmund u.a.)

Neuigkeiten von Royal Blood, Metallica, der VISIONS-Party in Dortmund, Deichkind, Jonny Greenwood, Helmet, Inter Arma, den Bouncing Souls, den Coathangers, Pictures, dem Immergut Festival und dem Lollapalooza Festival.

+++ Royal Blood haben ein 360-Grad-Live-Video veröffentlicht. Darin performt das britische Alternative-Duo neben den alten Songs "Figure It Out" und "Little Monster" auch Songs der kommenden Platte "How Did We Get So Dark?". "Lights Out" und "Where Are You Now" fügen sich problemlos in die fuzzig-ausgelassene Energie der anderen Songs ein und entfachen eine rasante Stimmung. Die Aufnahme entstand während eines Konzerts in der Band-Heimat Brighton, auf dem die neuen Songs zum ersten Mal live aufgeführt wurden. Die Shows der Briten sind offenbar äußerst begehrt: Das von VISIONS präsentierte Royal Blood-Konzert in Köln ist auch schon ausverkauft.

360-Grad-Video: Royal Blood live in Brighton

VISIONS empfiehlt:

Royal Blood

23.05. Köln - Luxor | ausverkauft

Live: Royal Blood

28.06. Gdynia - Open'er Festival

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival

11.07. Montreux - Montreux Jazz Festival

12.07. Bern - Gurtenfestival

14.07. Luxemburg - Den Atelier

+++ Metallica werden am Dienstag eine Probe ihrer kommenden Tour livestreamen. Das Online-Event wird via Facebook aus dem M&T Bank Stadium in Baltimore gesendet werden. Deutsche Fans müssen allerdings lange wach bleiben, um die Probe verfolgen zu können, da die Ausstrahlung nach unserer Zeit um drei Uhr nachts beginnt. Dafür wird es aber die erste Möglichkeit sein, einen Blick auf die neue Produktion der Thrash-Metal-Legenden zu werfen. Die Band bringt diese ab Herbst auch wieder nach Europa. Darunter sind insgesamt zehn Termine für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Live: Metallica + Kvelertak

14.09. Köln - Lanxess Arena

16.09. Köln - Lanxess Arena

16.02. Mannheim - SAP-Arena

29.03. Hamburg - Barclaycard Arena

31.03. Wien - Stadthalle

07.04. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.04. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.04. Genf - Palexpo

26.04. München - Olympiahalle

30.04. Leipzig - Arena Leipzig

+++ Am Freitag findet wieder unsere VISIONS-Party in Dortmund statt. Für das letzte Event vor der Sommerpause haben wir nochmal ein besonderes Schmankerl für euch: Die Petrol Girls werden ihre angepissten Punkrock-Brecher live für euch performen. Dafür müsst ihr keinen Cent extra zahlen, trotz Live-Band beträgt der Eintritt wie üblich nur sechs Euro. Auch sonst wird euch musikalisch die gewohnte Mischung aus Rock, Hardcore und Metal erwarten. Mit unserem Gutschein bekommt ihr außerdem die ganze Nacht zwei Bier zum Preis von einem.

Facebook-Post: VISIONS Party am Freitag mit Petrol Girls

+++ Deichkind werden in Dresden ein Clubkonzert spielen. Dieses findet bereits am kommenden Mittwoch vor lediglich 200 Leuten in der Groove Station statt. Um an Tickets zu kommen, müssen Fans eine Handynummer anrufen, die die Band auf Facebook veröffentlichte. Wer hier allerdings kein Glück hat, muss trotzdem nicht auf die ausgeflippten Shows der Hamburger Electro-Rapper verzichten. Im Sommer spielen Deichkind auf zahlreichen Festivals und geben außerdem noch eigene Open Air-Shows. Karten für letztere sind bei Eventim erhältlich.

Facebook-Post: Deichkind spielen Club-Konzert

Live: Deichkind

10.05. Dresden - Groove Station

27.05. Hannover - NJOY Starshow | ausverkauft

03.06. Frankfurt/Main - World Club Dome

04.06. Wien - Rock In Vienna

16.06. Chemnitz - Kosmonaut Festival

17.06. München - Munich Summer Beats Open Air

28.07. Dresden - Filmnächte am Elbufer

29.07. Berlin - Wuhlheide

05.08. Mönchengladbach - Sparkassenpark

25.08. Hamburg - Trabrennbahn

26.08. Münster - Loudfest

+++ Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood hat den neuen Film mit Joaquin Phoenix vertont. Dieser trägt den Titel "You Were Never Really Here", ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Jonathan Ames und handelt von einem Kriegsveteranen, der in einen Fall von Menschenhandel und Sexklaverei verwickelt wird. Er feiert seine Premiere nächsten Monat bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Regie führte Lynne Ramsay, für deren letzten Film "We Need To Talk About Kevin" Greenwood bereits komponiert hatte. Zuletzte wurde bekannt, dass der Radiohead-Gitarrist den Score für den nächsten Paul-Thomas-Anderson-Film komponieren wird, dessen bekanntestes Werk "There Will Be Blood" er bereits sehr avantgardistisch vertont hatte.

+++ Helmet haben eine neue Vinyl-Version ihres Albums "Meantime" angekündigt. Diese erscheint am 23. Juni über Interscope/GeffenA&M in einer schwarzen und einer blau-roten Variante, wobei letztere vom Cover des Albums inspiriert sein soll. Man kann sie sich auf Amazon vorbestellen. "Meantime" war ursprünglich 1992 erschienen und hatte sich über zwei Millionen mal verkauft. Das aktuelle Album der Alternative-Metal-Band, "Dead To The World", war im Herbst letzten Jahres erschienen.

+++ Inter Arma haben ein Musikvideo zum Song "Paradise Gallows" veröffentlicht. Dieses wurde von Jordan Vance inszeniert und aufgrund der Länge von knapp zwölf Minuten trifft der Begriff Kurzfilm wohl besser zu, auch wenn dieser keine narrativen Strukturen aufweist, sondern viele apokalyptische Bilder und Aufnahmen auf psychedelische Weise verbindet. Die Musik dazu schwankt zwischen schleppendem Doom- und atmosphärischem Post-Metal und fügt sich passend mit dem Video zusammen. "Paradise Gallows" ist der Titeltrack des aktuellen Albums des Quartetts, das momentan auf Tour ist - Tickets für die letzten beiden Shows in Köln und Berlin gibt es bei Eventim.

Video: Inter Arma - "The Paradise Gallows"

Live: Inter Arma

12.05. Köln - Underground

13.05. Berlin - Cassiopeia

+++ The Bouncing Souls haben ein Video zu "Satellite" veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem 2016 veröffentlichten Album "Simplicity". Das Video dreht sich um die Band. Es gibt Aufnahmen von den Punk-Veteranen vor den Shows und auf der Bühne. Außerdem wurde mit beeindruckenden Drohnenaufnahmen gearbeitet. Parallel dazu geht es um ein Mädchen, das beim Musik hören die Welt um sich herum entdeckt. Die Schnitte und Übergänge sind zwischendurch recht kreativ und immer passend zum Takt der Musik. Live kann man die Band im Sommer bei ein paar Festivals in Deutschland sehen.

Video: The Bouncing Souls - "Satallite"

Live: The Bouncing Souls

24.06. Saarwellingen - Rockcamp Festival

20.07. Cuxhaven/Nordholz - Deichbrand Festival

22.07. Hünxe - Ruhrpott Rodeo Festival

+++ The Coathangers haben ein Video für ihren Song "Captain's Dead" veröffentlicht. Darin spielen die Punk-Schwestern zusammen mit einigen weiteren geschminkten Frauen die Hauptrolle. Unter anderem sind sie im Clip mit einer leicht gruselig aussehenden Handpuppe und als Cheerleader zu sehen. Der Song dazu ist schnell treibender, charmanter Indie-Punk. Der Song gehört zur EP "Parasite", die am 30. Juni erscheint. Ende Mai und Anfang Juni kommen The Coathangers auch auf Tour nach Deutschland. Tickets sind via Eventim erhältlich.

Video: The Coathangers - "Captain`s Dead"

Live: The Coathangers

21.05. Berlin - Cassiopeia

30.05. Hamburg - Molotow

01.06. München - Orangehouse

02.06. Köln - MTC

+++ Pictures haben neue Tourtermine angekündigt. So spielt die Band Ende diesen und Anfang nächsten Monats eine Woche lang als Support für Paul Weller, im Juni und August bei mehreren Festivals und eine Solo-Show in Düsseldorf. Tickets für die Konzerte gibt es bei FKP Scorpio. Ihr Debütalbum "Promises" war im Februar erschienen.

Live: Pictures

30.05. Hamburg - Markthalle*

31.05. Berlin - Huxley's Neue Welt*

02.06. Darmstadt - Central Station*

03.06. Köln - Kantine*

04.06. Bielefeld - Ringlokschuppen*

23.-25.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

24.08. Düsseldorf - Biergarten Vier Linden

26.08. Wispenstein - Beach Bitch Rock

27.08. Berlin - Pure & Crafted Festival *Support für Paul Weller

+++ Das Immergut-Festival hat Portugal. The Man als Headliner bestätigt. Die Band aus Alaska steht für unbeschwert folkigen Elektro-Rock und wird bei dem Auftritt sicher auch Songs aus ihrem kommenden neuen Album "Woodstock" vorstellen, das am 16. Juni erscheint. Neben Portugal. The Man sind für das Festival auch schon die Indie-Popper Giant Rooks und die Folk- und Indie-Sängerin Angel Olsen dabei. Außerdem wird es auch noch Lesungen und Kulturveranstaltungen geben. Tickets für das Festival gibt es auf der Webseite des Immergut Festivals.

Live: Immergut-Festival

26.-27.05. Neustrelitz - Immergut-Festival

+++ Das Lollapalooza Festival hat sein Kinderprogramm veröffentlicht und das Line-up komplettiert. Neben Workshops, Kletterwänden und Zauberei, gibt es auch Musik für die jungen Festivalbesucher. Viele bekannte deutsche Sänger, wie zum Beispiel von Die Höchste Eisenbahn, haben sich zusammen getan, um das Album "Unter meinem Bett 2" zu präsentieren. Für die Erwachsenen gibt es auch noch neue Bestätigungen: Die Solokünstlerin Sigrid, Pop-Diva Betsy, Geheimtipp Thomas Jack und weitere Künstler komplettieren das Line-up. Bereits bestätigt waren unter anderem die Foo Fighters und Mumford & Sons. Das vollständige Line-up und Tickets findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Live: Lollapalooza Festival

09.10.09. Berlin - Rennbahn Hoppegarten