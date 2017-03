Newsflash (Kraftklub, Pink Floyd, Deichbrand Festival u.a.)

Neuigkeiten von Kraftklub, Pink Floyd, dem Deichbrand Festival, Madsen, Green Day, Spoon, Sleepmakeswaves, Diet Cig, Brett, The New Pornographers, Brothers Of Santa Claus und Liam Gallaghers Liebe zur Gefahr.

+++ Das Kraftklub-Konzert im Hamburger Uebel & Gefährlich ist ausverkauft. Im Herbst kommen die Indie-Rapper mit ihrem neuen Album "Keine Nacht für Niemand" auf große Arena-Tour durch Deutschland. Am 30. Oktober macht die Band dabei auch im nun ausverkauften Uebel & Gefährlich Halt. Fans in Hamburg haben am darauffolgenden Tag aber immer noch die Möglichkeit, Kraftklub in der Alsterdorfer Sporthalle live zu erleben. Alle Termine der anstehenden Tour findet ihr weiter unten, Karten gibt es bei Krasserstoff. Aus ihrem kommenden Album hatten Kraftklub bereits die Single "Dein Lied" im Rahmen eines aufsehenerregenden Livestreams vorgestellt. "Keine Nacht für Niemand" erscheint am 2. Juni bei Vertigo und Universal.

VISIONS empfiehlt:

Kraftklub

17.10. Salzburg - Rockhouse

18.10. Dornbirn - Conrad Sohm

20.10. Kempten - Big Box

21.10. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.10. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

24.10. Münster - Halle Münsterland

26.10. Hannover - Swiss Life Hall

27.10. Bremen - ÖVB Arena

28.10. Dortmund - Westfalenhallen

30.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich | ausverkauft

31.10. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

02.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

03.11. Leipzig - Arena Leipzig

04.11. Frankfurt/Main - Festhalle

Live: Kraftklub

02.-04.06. Nürburg - Rock am Ring

02.-04.06. Nürnberg - Rock im Park

02.-05.06. Pouch bei Bitterfeld - Sputnik Spring Break

08.-10.06. Interlaken - Greenfield Festival

04.-06.07. Hradec Králové - Rock For People

07.-08.07. Straubenhardt - Happiness Festival

20.-23.07. Nordholz/Cuxhaven - Deichbrand Festival

15.-17.08. St. Pölten - FM4 Frequency Festival

18.-20.07. Großpösna - Highfield Festival

+++ Das Label Magnetic Eye Records hat die Tracklist für sein geplantes Coveralbum von Pink Floyds "The Wall" bekannt gegeben. Auf der Tribute-Platte zum legendären Konzeptalbum der Prog-Band werden zahlreiche Künstler vertreten sein, die sich einem oder mehreren der Tracks gewidmet haben. Dafür hatte das Label im Februar eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, durch die insgesamt über 17.000 Dollar Spenden erziehlt wurden. Mitwirkende Interpreten sind unter anderem Greenleaf, Mars Red Sky und Pallbearer. Mit "When The Tigers Broke Free" ist zudem ein Song vertreten, der nicht auf der Original-Playlist des Albums zu finden ist. Ein Erscheinungsdatum für die Platte steht aktuell noch nicht fest. Es ist nicht das erste Mal, dass das Label ein solches Projekt verantwortet: Vor zwei Jahren hatten die Verantwortlichen bereits ein Tribute zu Jimi Hendrix' "Electric Ladyland" veröffentlicht.

Cover und Tracklist: Magnetic Eye-Sampler - "The Wall (Redux)"

01. Melvins – "In The Flesh"

02. Low Flying Hawks – "The Thin Ice"

03. Ghastly Sound – "Another Brick In the Wall (Part I)"

04. Seargeant Thunerhoof – "The Happiest Days Of Our Lives"

05. Sasquatch – "Another Brick In The Wall (Part II)"

06. ASG – "Mother"

07. Mos Generator – "Goodbye Blue Sky"

08. Domkraft – "Empty Spaces"

09. Slim Kings – "Young Lust"

10. Worshipper – "One Of My Turns"

11. Ironweed – "Don’t Leave Me Now"

12. Greenleaf – "Another Brick In The Wall (Part III)"

13. Greenleaf – "Goodbye Cruel World"

14. Summoner – "Hey You"

15. Noveller – "Is There Anybody Out There?"

16. Mark Lanegan – "Nobody Home"

17. Ruby The Hatchet – "Vera"

18. Sunflo’er – "Bring The Boys Back Home"

19. Mars Red Sky – "Comfortably Numb"

20. Open Hand – "The Show Must Go On"

21. Solace – "In The Flesh"

22. Pallbearer – "Run Like Hell"

23. WhiteNails – "Waiting For The Worms"

24. Blue Heron – "Stop"

25. Church Of The Cosmic Skull – "The Trial"

26. Yawning Man – "Outside The Wall"

27. Year Of The Cobra – "When The Tigers Broke Free"

+++ Das Deichbrand Festival hat die Anmeldung für das Green Camp 2017 gestartet. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch nun wieder für einen entspannten Campingbereich eintragen, auf dem rund 12.000 Besucher Platz finden sollen. Die Anmeldung ist kostenlos. Das Deichbrand Festival findet in diesem Jahr vom 20. bis zum 23. Juli statt. Nach unter anderem Billy Talent, Placebo und Biffy Clyro hatten die Veranstalter das Programm für 2017 zuletzt mit Feine Sahne Fischfilet und weiteren Acts vervollständigt. Karten für das Open-Air gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Deichbrand Festival nimmt Anmeldungen für Green Camp auf

+++ Madsen arbeiten offenbar an neuer Musik. Die Band sendete via Facebook aus ihrem Heimstudio Grüße an ihre Fans. "Einer muss die Arbeit ja machen", steht unter dem geposteten Foto geschrieben. Die Vermutung liegt nahe, dass die Deutschrocker Songs für ein neues Album schreiben: Zuletzt war es verdächtig ruhig um die Band gewesen, und ihr aktuelles Album "Kompass" war schon 2015 erschienen. Im Sommer treten Madsen auf einigen Festivals auf, die Termine stehen unten.

Facebook-Post: Madsen arbeiten im Heimstudio an neuer Musik

Live: Madsen

10.06. Rottershausen - Und ab geht die Lutzi Festival

10.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko Festival

12.08. Großefehn - Großefehn Open Air

19.08. Bonn - Green Juice Festival

26.08. Münster - Loudfest

+++ Spotify produziert momentan die Dokumentation "Green Day: The Early Years" über die Anfänge der Pop-Punk-Band in den späten 80ern und frühen 90ern. Der erste Teil der Doku unter dem Namen "Sweet Children" ist nun im Netz verfügbar. Hier erzählen die Mitglieder von Green Day von ihren früheren Schwierigkeiten, an Auftritte zu kommen. Es kommen zudem unter anderem Laura Jane Grace von Against Me! und Fat Mike von NOFX zu Wort, um über die legendäre Punkszene an der kalifornischen East Bay zu reden. Ihr könnt euch die Doku auf Spotify ansehen.

Video: Green Day: The Early Years (Trailer)

+++ Produzent Dave Sitek hat den Spoon-Track "Hot Thoughts" geremixed. In der neuen Version ist der elektronische Einfluss des Songs noch größer, der Sound wirkt voller und durchdringender. Der Remix wird im Rahmen des Record Store Days auf einer Twelve-Inch erscheinen. Für die B-Seite der Platte haben die Indie-Rocker ein Cover von Elvis Presleys "Love Letters" aufgenommen. Das aktuelle Album der Band, das ebenfalls den Namen "Hot Thoughts" trägt, war am Freitag erschienen.

Stream: Spoon - "Hot Thoughts" (Dave-Sitek-Remix)

+++ Sleepmakeswaves streamen ihr neues Album "Made Of Breath Only". Die dritte Platte der Postrocker aus Sydney wurde von Nick DiDia aufgenommen und produziert, der schon mit Größen wie Rage Against The Machine und Pearl Jam zusammengearbeitet hat. Bassist und Keyboarder Alex Wilson beschreibt das Album als "insgesamt wütender, trauriger und härter" als den Vorgänger "Love Of Cartography" von 2014. "Made Of Breath Only" erscheint am 31. März bei Pelagic.

Album-Stream: Sleepmakeswaves - "Made Of Breath Only"

+++ Diet Cig haben einen neuen Song veröffentlicht. "Link In Bio" fungiert nach dem schrammeligen "Tummy Ache" und dem eingängigen "Barf Day" bereits als dritter Vorbote auf das kommende Debüt des Indie-Pop-Duos, das unter dem Titel "Swear I'm Good At This" am 7. April bei Frenchkiss erscheint. Besonders stechen in "Link In Bio" die roh scheppernden Gitarren und die charakteristisch hohe Piepstimme von Sängerin Alex Luciano hervor. Hier hört ihr den Song.

Stream: Diet Cig - "Link In Bio"

+++ Brett haben ihr erstes Musikvideo zum Song "Schwester" veröffentlicht. Musikalisch bietet der Track druckvoll-treibenden Indie-Punk, der Clip schwenkt zwischen energischen Performance-Aufnahmen der Band und leidenschaftlichen Kampfsport-Szenen. "Schwester" ist auf der neuen zweiten EP von Brett enthalten, die am 7. April bei Chimperator erscheint. Um den Veröffentlichungstag geht die Band auf kurze Release-Tour, anschließend werden die Punkrocker im Sommer auch auf einigen Festivals live zu erleben sein. Karten für die Shows nächsten Monat gibt es bei Eventim.

Video: Brett - "Schwester"

Live: Brett

06.04. Berlin - Musik & Frieden

07.04. Hamburg - Hebebühne

08.04. Köln - Underground

01.07. Ankerberg - Moto GP

06.07. Lichterfeld - Feel Festival

+++ The New Pornographers haben den neuen Song "Whiteout Conditions" veröffentlicht. Es ist der Titelsong des gleichnamigen Albums der Indierock-Band, das am 7. April über Collected Works erscheint. Nach "High Ticket Attractions" und "This Is The World Of Theatre" ist es bereits der dritte Song, der vorab im Netz verügbar ist. "Whiteout Conditions" ist, ähnlich wie die anderen Songs, optimistischer, synthesizerlastiger Indierock mit deutlichem Hang zum Pop und kommt etwas soundüberladen daher. Ihr könnt ihn euch hier anhören.

Stream: The New Pornographers - "Whiteout Conditions"

+++ Die Freiburger Indie-Pop-Band Brothers Of Santa Claus hat den neuen Song "Figure It Out" samt Musikvideo veröffentlicht. Es ist die erste Singleauskopplung ihres zweiten Albums "Not OK", das am 7. April über Jazzhaus erscheint. "Figure It Out" ist leicht psychedelischer, sehr dezenter Indie-Pop mit verführerischen E-Gitarren, was etwas an Alt-J erinnert. Das dazugehörige Video untermalt die leicht einschläfernde Atmosphäre des Songs und zeigt die Band beim Nachgehen allerlei dekandenter Tätigkeiten in einem Hotel.

Video: Brothers of Santa Claus - "Figure It Out"

+++ Liam Gallagher scheint neuerdings mit dem Risiko zu liebäugeln. Auf Twitter postete der Ex-Oasis-Frontmann, dass die Proben für seine kommenden Soloshows "gefährlich" verlaufen würden. Unklar bleibt, was genau er damit eigentlich meint. Wird der Sänger einen Stagedive vom Bühnendach wagen? Wird Gallagher die Songs seines kommenden Albums "As You Were" umringt von Rammstein-inspirierten Flammenwerfern singen? Oder, die schrecklichste denkbare Möglichkeit: Wird Liam gar seinen verhassten Bruder Noel auf die Bühne bitten? Was dann zwischen den beiden Streithähnen passieren würde, mag man sich in seinen künsten Träumen nicht ausmalen.

Twitter-Post: Liam Gallagher lebt gefährlich