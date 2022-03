Red Hot Chili Peppers streamen neue Single "Not The One"

Foto: Sandy Kiml

Mit Bassist Flea am Klavier zeigen die Red Hot Chili Peppers in ihrer dritten Singleauskopplung nochmal eine besonders emotionale Facette.

"Black Summer" und "Poster Child", die ersten beiden Singles vom kommenden Album der Red Hot Chili Peppers, waren relativ entspannte Songs - allerdings stets komplex und mit dieser besonderen Lässigkeit der Band. "Not The One" hingegen ist eine durch und durch ernste Nummer. Anthony Kiedies singt in der ruhigen Ballade von der traurigen Erkenntnis, dass er die Erwartung, eine bestimmte Person für jemanden zu sein, nicht erfüllen kann. "I'm not the person that you thought I was/ I'm not the one you thought you knew", resigniert er im Song etwa.

Begleitet wird er dabei von Flea, der nicht nur am Bass zu hören ist, sondern auch eine ätherisch-hymnische Melodie am Klavier spielt, während Rückkehrer John Frusciante seine Gitarre immer wieder dezent aufheulen lässt.

"Unlimited Love" erscheint am 1.April über Warner und ist in verschiedenen Versionen und Bundles im Bandshop erhältlich. Im Sommer kommen Kalifornier mit ihrer neuen Platte dann auch für zwei Termine nach Deutschland. Bei den Auftritten in Hamburg und Köln werden die Red Hot Chili Peppers von A$AP Rocky und Thundercat unterstützt. Tickets gibt es bei Eventim.

Wer bis dahin nochmal in den Chili-Peppers-Klassiker "Californication" eintauchen will, hat mit dem zugehörigen Videospiel eines unabhängigen Programmierers seit Februar endlich eine passende Gelegenheit dazu. Außerdem erhielt die Funk-Rock-Instituion erst vor kurzem einen Stern auf dem berühmten "Walk Of Fame" in Hollywood für ihr Lebenswerk.

Visualizer: Red Hot Chili Peppers - "Not The One"

Live: Red Hot Chili Peppers + A$AP Rocky + Thundercat

05.07. Köln - RheinEnergieStadion

12.07. Hamburg - Volksparkstadion