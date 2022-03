Red Hot Chili Peppers streamen neuen Track "Poster Child"

Foto: Sandy Kiml

Die Red Hot Chili Peppers streamen ihre neue Single "Poster Child". Der Song stellt die Funk-Wurzeln der Band heraus - allerdings in Form von sexy Lässigkeit.

Mit dem wilden Funk-Chaos der frühen Red Hot Chili Peppers rechnet bei der Band heute vermutlich niemand mehr. Die neue Single "Poster Child" bringt jedoch zumindest ein bisschen was davon zurück: Funky-zurückgelehnt und mit prägnanten Bassläufen von Flea groovt sich die Band durch die über fünf Minuten, die im Refrain dezent poppig anschwellen. John Frusciante hat dazu nicht nur die Gitarren beigesteuert, sondern auch Mellotron und Synthesizer gespielt sowie Background-Gesang ergänzt.

Der Text ist ein nostalgisches Zitat-Feuerwerk, in dem Sänger Anthony Kiedis unter anderem auf Billy Idol, Parliament, Led Zeppelin, Thin Lizzy, Ramones, Judas Priest und Motörhead verweist. Zum Song gibt es auch ein animiertes Video, das ihr allerdings nur auf Facebook ansehen könnt.

Zuvor war schon die Leadsingle "Black Summer" erschienen, die den überkalifornischen Pop-Vibe nach vorne stellte, den die Band spätestens mit "Californication" (1999) begonnen hatte zu kultivieren. Beide Songs werden auch auf dem neuen Album "Unlimited Love" zu hören sein, das am 1. April via Warner erscheinen wird. Die Platte ist unter anderem im Webshop der Chili Peppers in diversen Versionen und Merch-Bundles verfügbar. Das noch aktuelle Album "The Getaway" war 2016 herausgekommen.

Im Sommer sind die Chili Peppers in aller Welt live zu sehen, dabei machen sie auch zwei Mal in Deutschland Halt, um ihr neues Werk zusmamen mit zahlreichen Klassikern gebührend vorzustellen. Tickets für die Konzerte in Köln und Hamburg zusammen mit A$AP Rocky und Thundercat gibt es bei Eventim.

Gerade erst hatte sich ein unabhängiger Programmierer des "Californication"-Musikvideos aus dem Jahr 2000 angenommen und anhand der darin enthaltenen Videospiel-Szenen tatsächlich ein spielbares Game erstellt.

Stream: Red Hot Chili Peppers - "Poster Child"

Live: Red Hot Chili Peppers + A$AP Rocky + Thundercat

05.07. Köln - RheinEnergieStadion

12.07. Hamburg - Volksparkstadion