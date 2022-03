Red Hot Chili Peppers: "Californication"-Video als spielbares Game erhältlich

22 Jahre nach seinem Erscheinen kommt das Musikvideo zu "Californication" von den Red Hot Chili Peppers zu neuen Ehren: Ein unabhängiger Programmierer hat die Videospielszenen aus dem Clip zum Vorbild genommen, um ein spielbares Game zu entwickeln.

Das Musikvideo zu "Californication" vom gleichnamigen 1999er Comeback-Album der Red Hot Chili Peppers war schon bei seinem Erscheinen im Jahr 2000 unmittelbar zum Klassiker avanciert: Im Stil der 1999 gestarteten Skate-Spiele-Reihe "Tony Hawk's Pro Skater" liefen, snowboardeten, fuhren und schwammen Alter Egos der vier Bandmitglieder durch eine Videospiele-Welt, die von Sunset Strip über schneebedeckte Berge bis zum pazifischen Ozean verschiedene Szenerien des namensgebenden Bundesstaates im Westen der USA versammelte.

Der beherrschende Gedanke vieler Zuschauer:innen damals vermutlich: Das will ich spielen! Dieser lange unerfüllte Traum wird nun wahr: Der spanische Programmierer Miquel Camps Orteza (auf Twitter: @comandogdev) hat anhand der Szenen aus dem Musikvideo ein tatsächlich spielbares Programm erstellt. Ursprünglich als kleine Programmierherausforderung für wenige Tage gestartet, wuchs das Projekt schließlich auf sieben spielbare Level mit unterschiedlicher Umgebung und Spielmechanik an, in denen Nutzer einen Charakter der Band auswählen und wie im Clip das Bandlogo einsammeln können. Fans können sich das Programm für PC und Mac (wird aktuell repariert) auf der Indie-Game-Plattform itch.io herunterladen. Einen Kommentar zum Spiel gab es von der Band selbst bislang nicht.

Die seit 2019 mit Gitarrist John Frusciante wiedervereinten Chili Peppers befinden sich aktuell im Aufgalopp für ihr heiß erwartetes neues Album "Unlimited Love", das am 1. April via Warner erscheinen wird. Daraus war Anfang Februar bereits die zuvor angedeutete erste Single "Black Summer" erschienen.

Anschließend geht die Band auf Welttour und macht im Sommer auch zwei mal in Deutschland Station. Tickets für die Konzerte in Köln und Hamburg zusammen mit A$AP Rocky und Thundercat gibt es bei Eventim.

Nach eigenen Angaben denkt die Band sogar schon über die Zeit nach "Unlimited Love" nach: Offenbar sind bereits genug Songs für ein weiteres Album fertig, wie Sänger Anthony Kiedis durchblicken ließ.

Video: Califonication - The Videogame

Video: Red Hot Chili Peppers - "Californication"

Live: Red Hot Chili Peppers + A$AP Rocky + Thundercat

05.07. Köln - RheinEnergieStadion

12.07. Hamburg - Volksparkstadion