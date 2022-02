Red Hot Chili Peppers kündigen neues Album "Unlimited Love" an, veröffentlichen erste Single

Foto: Sandy Kiml

Das zwölfte Studioalbum der Red Hot Chili Peppers markiert nicht nur die hörbare Rückkehr von Gitarrist John Frusciante, sondern auch von Produzenten-Schwergewicht Ruck Rubin.

Nach einigen kleinen Andeutungen hat die Funk-Rock-Institution Red Hot Chili Peppers ihre neue Single "Black Summer" enthüllt. Der Opener ist die erste Auskopplung aus dem neuen Album "Unlimited Love", dem ersten der Kalifornier seit der Wiedervereinigung mit Gitarrist und Co-Sänger John Frusciante im Jahr 2019.

Wie die Band von Frusciante auf ihrem zwölften Studioalbum profitiert, deutet der neue Track bereits an: Drive, Rhythmik, Laut-Leise-Dynamik und das ein oder andere komplexe Solo, auf "Black Summer" erinnert die Band mit ihrem alten Gitarristen wieder etwas an Erfolgsalben wie "Californication" (1999) - wenn auch gediegener. Auf "Unlimited Love" kehrt übrigens auch Rick Rubin (Beastie Boys, Slayer, Johnny Cash) zurück, der - ausgenommen "The Getaway" - alle Alben seit "Blood Sugar Sex Magik" produzierte.

Mit dieser ersten - auch visuell - ausufernden Auskopplung unterstreicht die Band auch ihre eigenen Ambitionen für die Platte: "Unser einziges Ziel ist es, uns in der Musik zu verlieren", erklärten die Red Hot Chili Peppers in ihrem offiziellen Statement. "Wir (John, Anthony, Chad und Flea) haben gemeinsam und einzeln Tausende von Stunden damit verbracht, unser Handwerk zu verfeinern und füreinander da zu sein, um das beste Album zu machen, das wir machen konnten. Unsere Antennen waren auf den göttlichen Kosmos ausgerichtet, und wir waren einfach so verdammt dankbar für die Gelegenheit, zusammen in einem Raum zu sein und wieder einmal zu versuchen, besser zu werden. Tage, Wochen und Monate verbrachten wir damit, einander zuzuhören, zu komponieren, frei zu jammen und die Früchte dieser Jams mit großer Sorgfalt und Absicht zu arrangieren. Die Klänge, Rhythmen, Schwingungen, Worte und Melodien haben uns in ihren Bann gezogen."

Weiterhin soll laut Rückkehrer Frusciante das Album von Leuten wie "Johnny 'Guitar' Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett" und weiteren inspiriert sein. "Das Gefühl des mühelosen Spaßes, den wir hatten, wenn wir Songs von anderen Leuten spielten, blieb uns die ganze Zeit über erhalten, als wir es schrieben. Für mich repräsentiert diese Platte unsere Liebe zueinander und unser Vertrauen ineinander", führte er aus.

Der Nachfolger von "The Getaway" wird ganze 17 Songs enthalten und am 1. April über Warner erscheinen. Im kommenden Sommer gehen die Kalifornier mit der neuen Platte dann auch auf Tour. Dafür kommen sie für zwei Termine nach Deutschland.

Video: Red Hot Chili Peppers - "Black Summer"

Cover & Tracklist: Red Hot Chili Peppers - "Unlimited Love"



01. "Black Summer"

02. "Here Ever After"

03. "Aquatic Mouth Dance"

04. "Not the One"

05. "Poster Child"

06. "The Great Apes"

07. "It's Only Natural"

08. "She's a Lover"

09. "These Are the Ways"

10. "Whatchu Thinkin'"

11. "Bastards of Light"

12. "White Braids & Pillow Chair"

13. "One Way Traffic"

14. "Veronica"

15. "Let 'Em Cry"

16. "The Heavy Wing"

17. "Tangelo"

Live: Red Hot Chili Peppers + A$AP Rocky + Thundercat (2022)

05.07. Köln - RheinEnergieStadion

12.07. Hamburg - Volksparkstadion