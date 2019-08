City And Colour kündigt Album "A Pill For Loneliness" an, streamt Single "Living In Lightning"

Foto: Renee Rodenkirchen

Dallas Green alias City And Colour veröffentlicht im Oktober sein sechstes Album "A Pill For Loneliness". Daraus gibt es mit "Living In Lightning" die bereits dritte Vorabsingle zu hören.

Dass Green vorhat, im Herbst ein neues Album zu veröffentlichen, weiß man schon, seit er im Juni die Halbballade "Astronaut" vorgestellt hatte. Wenig später war mit "Strangers" eine weiterer Song gefolgt, nun hat Green das sechste City And Colour-Album für den 4. Oktober angekündigt. Erscheinen wird es wie das Livealbum "Guide Me Back Home" auf seinem eigenen Label Still Records, einer Tochter von Dine Alone.

Der Albumopener "Living In Lightning", den Green zeitgleich online gestellt hat, schlägt in die selbe Kerbe wie die zwei bereits bekannten Songs, indem er auf gedrosseltes Tempo und eine verhallte Stimmung setzt. Zum Album insgesamt meint er: "Ich habe viele dunkle Songs geschrieben und sie in die schönsten Klänge eingepackt, die wir finden konnten", erklärt Green. "Es geht um persönliche Beziehungen, die aber für viele Menschen nachvollziehbar sind. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, meine Kreativität ausleben zu können."

Zuletzt hatten Greens Post-Hardcore-Band Alexisonfire nach einer langen Phase der Trennung wieder Musik veröffentlicht. Ob die Songs "Familiar Drugs" und "Complicit" einmalige Lebenszeichen bleiben oder auf ein Album hinweisen, ist unklar. Das bislang letzte Alixisonfire-Album ist das zehn Jahre alte "Old Crows/Young Cardinals".

Stream: City And Colour - "Living In Lightning"

Cover & Tracklist: City And Colour - "A Pill For Loneliness"

01. "Living In Lightning"

02. "Astronaut"

03. "Imagination"

04. "Difficult Love"

05. "Me And The Moonlight"

06. "Mountain Of Madness"

07. "Song Of Unrest"

08. "Strangers"

09. "The War Years"

10. "Young Lovers"

11. "Lay Me Down"