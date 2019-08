Newsflash (City And Colour, Johnny Marr, Therapy? u.a.)

Neuigkeiten von City And Colour, Johnny Marr, Therapy?, Seeed, The Intersphere, The National, Nothing, Smashing Pumpkins, The Joy Formidable und Wives.

+++ Dallas Green alias City And Colour hat ein Video zu seinem Song "Strangers" veröffentlicht. Der Alexisonfire-Gitarrist hatte mit seinem Soloprojekt bereits den Song "Astronaut" präsentiert, der wie "Strangers" von einem noch unbetitelten Album stammt, das im Herbst erscheinen soll.

Video: City And Colour - "Strangers"

+++ Johnny Marr streamt die neue Single "The Bright Parade". Es ist der dritte Non-Album-Song seit dem Release seiner bislang letzten Platte "Call The Comet" aus dem vergangenen Jahr. Seitdem hatte der Ex-Smiths-Gitarrist die Songs "Armatopia" und "Jeopary" geteilt.

Stream: Johnny Marr - "The Bright Parade"

+++ Therapy? haben ein Video zum Song "Success? Success Is Survival" veröffentlicht. Er stammt von ihrem aktuellen Album "Cleave", das im vergangenen September erschienen war. Zum darauf ebenfalls enthaltenden "Kakistocracy" hatten die Alternative-Rocker zuletzt auch einen Clip präsentiert.

Video: Therapy? - "Success? Success Is Survival"

+++ Seeed haben das neue Album "Bam Bam" angekündigt. Es erscheint am 4. Oktober und kann ab sofort vorbestellt werden. Die beiden bereits veröffentlichten Songs "Ticket" und "Lass sie gehen" sind Teil des Albums. Ab Oktober und erneut im August 2020 sind Seeed auf großer Arenatour. Alle Termine bis auf Zürich sind ausverkauft.

Cover: Seeed - "Bam Bam"

Live: Seeeed

11.10. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle | ausverkauft

12.10. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle | ausverkauft

13.10. Hamburg - Sporthalle Hamburg | ausverkauft

14.10. Hamburg - Sporthalle Hamburg | ausverkauft

16.10. Dortmund - Westfalenhallen | ausverkauft

17.10. Mannheim - SAP Arena | ausverkauft

18.10. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

19.10. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

21.10. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

22.10. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

23.10. Bremen - ÖVB Arena | ausverkauft

25.10. Esch/Alzette - Rockhal | ausverkauft

26.10. Kempten - Big Box | ausverkauft

28.10. Zürich - Hallenstadion 29.10. München - Olympiahalle | ausverkauft

30.10. München - Olympiahalle | ausverkauft

01.11. Wien - Stadthalle | ausverkauft

02.11. Linz - Tips Arena | ausverkauft

04.11. Nürnberg - Arena Nürnberger Versicherung | ausverkauft

05.11. Hannover - TUI Arena | ausverkauft

06.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

07.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

21.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

23.11. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

25.11. Dortmund - Westfalenhallen | ausverkauft

26.11. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

27.11. München - Olympiahalle | ausverkauft

12.08. Berlin - Wuhlheide | ausverkauft

14.08. Berlin - Wuhlheide | ausverkauft

15.08. Berlin - Wuhlheide | ausverkauft

16.08. Berlin - Wuhlheide | ausverkauft

17.09. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

18.09. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

19.09. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

+++ The Intersphere haben zwei zusätzliche Shows angekündigt. Im November und Dezember spielen die Prog-Rocker neben ihren bereits angekündigten Terminen in Aachen und Münster. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: The Intersphere

24.08. Wispenstein - Beach Bitch Rock

25.08. Karben - Karben Open Air

21.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

27.09. Neunkirchen - Stummsche Reithalle

28.09. Weinheim - Cafe Central

29.09. Wiesbaden - Schlachthof

08.11. Aachen - Musikbunker

05.12. Aarau - Kiff

06.12. St. Gallen - Grabenhalle

13.12. Münster - Sputnikhalle

+++ The National haben den Frightened Rabbit-Song "My Backwards Walk" live gecovert. Bei der Performance in Glasgow war Lauren Mayberry von Chvrches Gastsängerin. Auf der Compilation "Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight", einem Tribut an den Album-Meilenstein der schottischen Indie-Pubrock-Band, hatten Mayberry und The-National-Gitarrist Aaron Dessner noch "Who'd You Kill Now" gecovert. Frightened-Rabbit-Frontmann und Hauptsongwriter Scott Hutchison war vor etwa einem Jahr gestorben. Erst kürzlich hatten Death Cab For Cutie ihre eigene Version von "My Backwards Walk" bei einer Spotify-Session aufgenommen. The National sind hierzulande nochmals im November und Dezember unterwegs. Karten für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Video: The National feat. Lauren Mayberry - "My Backwards Walk" (live)

Live: The National

26.11. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

27.11. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

01.12. Bochum - RuhrCongress

02.12. Köln - Palladium

03.12. Zürich - Samsung Hall

04.12. München - Zenith

05.12. Stuttgart - Porsche Arena

+++ Noch ein Tribut an einen Verstorbenen: Nothing-Kopf Domenic Palermo hat "We Are Real" von den Silver Jews gecovert. Deren Chef David Berman war vorgestern gestorben, wie sein Label Drag City mitgeteilt hatte. Kurz zuvor war Berman nach vielen Jahren Abstand von der Musik als Purple Mountains zurückgekehrt. Zu "We Are Real" vom Silver-Jews-Album "American Water" sagt Palermo: "'American Water' war mein Einstieg in die Welt von David Berman und den Silver Jews. Ich war besessen von diesem Album und allem anderen, was ich von David finden konnte. Ursprünglich habe ich diesen Coversong im Winter 2016 in meiner ersten Wohnung in New York angefangen, aber nachdem ich von Davids Tod gehört hatte, beschloss ich, ihn fertigzustellen. Davids Musik und Worte haben für immer eine Spur auf meiner Seele hinterlassen. Möge die Welt ihn nicht so schnell vergessen."

Stream: Domenic Palermo (Nothing) - "We Are Real" (Silver Jews)

We Are Real - Originally By Silver Jews by Nothing

+++ Die Smashing Pumpkins sind im US-Late-Night-Fernsehen aufgetreten. In der Sendung The Late Show with Stephen Colbert spielte die (fast) wiedervereinte Band den Song "Knights Of Malta" vom Comeback-Album "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun" mit Unterstützung von Gospel-Sängerinnen. Das beeindruckende Schauspiel warb für die heute gestartete US-Tour mit Noel Gallagher's High Flying Birds. Einem Konzert dieser Tour war zuletzt Aufmerksamkeit zuteil geworden, weil es am 17. August im Merriweather Post Pavilion stattfinden wird - der Location, wo zur selben Zeit das vom Pech verfolgte Woodstock-50-Festival doch noch laufen sollte, bevor es endgültig abgesagt worden war.

Video: Smashing Pumkpins - "Knights Of Malta" (live)

+++ Das walisische Alternative-Rock-Trio The Joy Formidable hat zum zehnjährigen Jubiläum seiner Debüt-EP "A Balloon Called Moaning" eine Sonderedition auf CD und Doppel-Vinyl angekündigt, wobei auf die erste Twelve-Inch die ursprünglichen acht Songs gepresst sind, während sich auf der zweiten namens "Y Falwn Drom" extra neu aufgenommene Halbakustik-Versionen auf Walisisch befinden. Auf CD folgen auf die alten Songs einfach deren Neuinterpretationen. Erscheinen soll die in jedem Format auf 1.000 Exemplare limitierte Geburtstagsedition am 25. Oktober, Vorbestellungen sind ab sofort über Bandcamp möglich. Bereits hören kann man "Chwyrlio", das Pendant zu "Whirring", das zur Feier des Tages auch halbakustisch umgestaltet wurde. Zuletzt hatten The Joy Formidable ihr mittlerweile viertes Album "Aaarth" veröffentlicht.

Lyric-Video: The Joy Formidable - "Chwyrlio" (Acoustic)

Lyric-Video: The Joy Formidable - "Whirring" (Acoustic)

Cover & Tracklist: The Joy Formidable - "A Balloon Called Moaning" (10th Anniversary Edition)

01. "The Greatest Light Is The Greatest Shade"

02. "Cradle"

03. "Austere"

04. "While The Flies"

05. "Whirring"

06. "9669"

07. "The Last Drop"

08. "Ostrich"

09. "Y Golau Mwyaf yw'r Cysgod Mwyaf"

10. "Crud"

11. "Llym"

12. "Tra bo'r Gwybed"

13. "Chwyrlio"

14. "9669"

15. "Y Diferyn Olaf"

16. "Estrys"

+++ Wives streamen den neuen Song "Hit Me Up". Die Indierocker veröffentlichen am 4. Oktober ihr Debütalbum "So Removed", von dem auch die bereits bekannten Singles "The 20 Teens" und "Waving Past Nirvana" stammen. Im November sind die New Yorker in Europa, Tickets für ihre Shows im deutschsprachigen Raum gibt es bei Eventim.

Stream: Wives - "Hit Me Up"

Live: Wives

21.11. Berlin - Urban Spree Galerie

22.11. Wien - Fluc

25.11. Hamburg - Aalhaus

26.11. Luxemburg - Carré Rotondes