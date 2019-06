City And Colour stellen neuen Song "Astronaut" vor

Foto: Still Records

Singer/Songwriter Dallas Green alias City And Colour präsentiert die neue Single "Astronaut" als Lyric-Video. Die ist ein Vorbote auf ein neues Album, das bald erscheint.

Mit seiner Samtstimme setzte Dallas Green schon immer Akzente in seiner just wieder aktiv gewordenen Screamo/Post-Hardcore-Band Alexisonfire. Zum Star geworden ist der Musiker aber als Solo-Singer/Songwriter City And Colour.

Der 38-jährige Kanadier hat mit seinem Soloprojekt zwischen 2005 und 2015 fünf Alben veröffentlicht. Dem noch aktuellen "If I Should Go Before You" folgte im Oktober 2018 das Livealbum "Guide Me Back Home". Im Herbst soll nun das nächste Studioalbum über Greens eigenes Label Still Records, ein Ableger von Dine Alone, erscheinen.

Vorab stellt Green als City And Colour mit "Astronaut" einen neuen Song vor, der vom dreimaligen Grammy-Gewinner Jacquire King (Kings Of Leon, Tom Waits, Modest Mouse) produziert und von Emily Lazar (Beck, Coldplay, Dolly Parton) - der ersten Mastering-Engineerin, die einen Grammy für das "Best engineered Album" in diesem Jahr gewann - gemastert wurde.

Green kommentiert das Stück wie folgt: "Ich denke immer an die Beziehungen in meinem Leben, die durch das was ich beruflich tue, zerbrochen sind. Ich bin immer weg, reise herum und singe Lieder. Es belastet jedoch meine Familie und Freunde. Ich bitte um 'ein weiteres Jahr'. Ich verließ mein Zuhause mit 21 Jahren, um Gitarre zu spielen. Es ist einsam, aber ich sehne mich nach diesem Zustand des Unterwegsseins und Umherwanderns. Ich bin mir bewusst, wie viel Glück ich habe."

Das Stück ist satte sechs Minuten lang und erinnert teilweise ein wenig an die frühen Coldplay - raumgreifend, ätherisch und mäandernd. Zur vierten Minute entwickelt der Song einen psychedelischen Strudel mit dröhnenden E-Gitarren-Schichten, was dann wiederum an Arbouretum erinnert.

Der Song ist über diverse Download-Plattformen hier bereits zu haben.

Lyric-Video: City And Colour - "Astronaut"