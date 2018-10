Rise Against kündigen karriereumspannendes Vinyl-Boxset an

Alle acht Alben und die gesamte Bandgeschichte in Wort und Bild: Rise Against haben eine Retrospektiv-Boxset angekündigt, das es ausschließlich auf Vinyl geben wird.

Gestartet als Nachfolgeprojekt der Chicago-Punks 88 Fingers Louie sind Rise Against seit 1999 auf den selben melodischen Hardcore-Pfaden unterwegs. Von "The Unraveling" (2001) bis zum letztjährigen "Wolves" wurde die Band um Sänger Tim McIlrath mit jedem Album zugänglicher und entsprechend populärer, nutzt ihre große Plattform aber weiterhin für soziales Engagement, nicht nur in Songtexten.

Am 30. November erscheint nun das karriereumspannende Boxset "Rise Against", das alle acht Alben auf wahlweise schwarzem oder farblos-durchsichtigem Vinyl versammelt. Beide Varianten enthalten ein Buch mit bisher unveröffentlichte Fotos und einer Nacherzählung der Bandhistorie von kurz nach 88 Fingers Louie bis jetzt. Den ersten 500 Vorbestellungen in den USA und den ersten 150 in Großbritannien und Resteuropa wird zusätzlich die Seven-Inch "Megaphone" beiliegen. Vorbestellen kann man das Boxset im Merchshop der Band.

Zuletzt hatten Rise Against ihrer eigenen Diskografie mit "The Ghost Note Symphonies, Vol. 1" die akustische Ehre erteilt. Zudem ist McIlrath als Gast auf Tom Morellos neuem Album "The Atlas Underground" vertreten.

Facebook-Post: Teaser zu "Rise Against"

Packshots: "Rise Against" in schwarzer und durchsichtiger Variante