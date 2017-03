VISIONS Premiere: INVSN stellen Video zu "Immer zu" vor

Der Sound stimmte sowieso schon, nun folgt die dazu passende Ästhetik: INVSN zieren ihren Postpunk im Video zu "Immer zu" mit eleganten, unruhigen Schwarz-Weiß-Bildern - feministische Botschaft inklusive.

Refused-Sänger Dennis Lyxzén war schon immer ein Streiter für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, mit dem INVSN-Video zu "Immer zu" bereitet er dem Thema nun die große Bühne: Der unruhige, an Klassikern wie Joy Division geschulte Postpunk-Song, den die Band kürzlich bereits präsentiert hatte, wird sowieso schon größtenteils von seiner Bandkollegin Sara Almgren gesungen. Im Video sind nun in ästhetischen Schwarz-Weiß-Bildern Frauen vor Vorstadt-Wohnblocks zu sehen, zunächst einzeln, später dann als gemeinsam marschierende Gruppe.

Zusammen mit dem Text des Songs formt sich so eine klare politische Message: Von "Gier", "Macht", "Lügen" und dem "privilegierten Blick" der Männer singt Almgren über das weltweite Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, bevor zum Refrain hin die Kampfansage folgt: "But nothing lasts forever".

Dennis Lyxzén bestätigte in einem kurzen Statement, dass "Immer zu" feministisch gemeint ist. "Wir tun bei dem Thema, was wir können, und versuchen, jeden Abend darüber zu sprechen und die Leute auf das Problem mit dem patriarchalen System aufmerksam zu machen", schrieb er. "Musik war für uns immer in der Idee von Widerstand verwurzelt, sie war für uns immer der Soundtrack zu einer anderen Art Leben." Dank ihrer weiblichen Mitglieder hätte die Band den Blick auf das Thema zusätzlich geschärft. "Man merkt wirklich, dass die Leute einen anders behandeln, wenn Frauen in der Band sind", so Lyxzén. "Es ist ehrlich gesagter ein echter Weckruf."

Der Song mit dem rätselhaften deutschen Titel ist der erste Vorbote auf das neue, zweite INVSN-Album "The Beautiful Stories". In Schweden ist die Platte bereits zu haben, international erscheint sie erst am 9. Juni. Zuvor hatte die Band auch schon den Song "This Constant War" ausgekoppelt.

Aufmerksame Fans dürften das neue Video übrigens bereits kennen: Schon im Dezember war der Clip im Internet zu sehen gewesen, dann aber schnell außerhalb Schwedens gesperrt worden.

Das erste INVSN-Album seit der Umbenennung des Projekts Invasionen und dem damit einhergehenden Wechsel von schwedischen zu englischen Texten war bereits 2013 erschienen.

