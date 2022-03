Hot Water Music: Band beantwortet Fan-Fragen in Live-Interview

Foto: Dave Decker

Am 9. März stellen sich Hot Water Music unseren und euren Fragen zu ihrem neuen Album "Feel The Void". Teilnehmen könnt ihr über Instagram.

Schon im Sommer 2021 kündigten die Gainesville-Punk-Helden Hot Water Music ihr neuntes Studioalbum "Feel The Void" an - ihr erstes nach fünf Jahren und einigen gesundheitlichen Rückschlägen. Dass die Band darauf mit einem neuen Vollzeit-Mitglied wieder zu alter Stärke zurückkehren konnte, deuten bereits die Singleauskopplungen "Killing Time", "Collect Your Things And Run" und "Lock Up" an.

Bevor die Platte am 18. März nun endlich erscheint, ist die Band zu Gast auf unserem Instagram-Kanal, um mit VISIONS-Redakteur und Podcaster Jan Schwarzkamp über das neue Album zu sprechen. Dabei wird Jan aber nicht nur eigene Fragen stellen, Chris Wollard, Jason Black und Chris Cresswell (u.a. The Flatliners) stehen auch euch Rede und Antwort. Bis Mittwoch Nachmittag könnt ihr unter diesen Beitrag oder über die Socials mit euren Fragen kommentieren, die Jan der Band stellen wird. Aber auch noch während des Live-Interviews könnt ihr eure Fan-Fragen einfach in den Chat schreiben.

Ihr könnt am 9. März ab 20 Uhr auf unserem Instagram-Kanal an dem Interview teilnehmen. Die Aufzeichnung wird aber auch noch danach in unserem Feed zu sehen sein.

