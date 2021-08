Hot Water Music kündigen neues Album "Feel The Void" an

Foto: Dave Decker

Die Post-Hardcore-Band Hot Water Music hat ein neues Album fertiggestellt. Das soll 2022 erscheinen - und bringt eine Veränderung mit sich.

Erstmals haben Hot Water Music ein Album mit drei Gitarristen und Songschreibern aufgenommen: Der Kanadier Chris Cresswell (The Flatliners) ist nicht mehr nur Live-Ersatzmann für den psychisch angeschlagenen Chris Wollard, sondern nun vollwertiges neues Mitglied.

Das Album, das so entstanden ist, hat die Band aus Gainesville in Florida "Feel The Void" genannt. Es ist der Nachfolger der im Mai 2019 erschienenen EP "Shake Up The Shadows" und das zehnte Album der Band seit "Finding The Rhythms" von 1997. Aufgenommen wurde "Feel The Void" von Produzent Brian McTernan, der auch Sänger der Hardcore-Bands Battery und Be Well ist.

Erscheinen wird die Platte in den USA bei Equal Vision und in Europa bei End Hits Records, bei denen Hot Water Music einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Die Band sagt: "Chris, Chuck und Cresswell dabei zuzusehen, wie sie zum ersten Mal miteinander arbeiteten, resultierte in der Aufnahme und Schreib-Magie, die wir uns alle erhofft hatten. [...] Wir versprechen, dass diese Platte die ist, auf die ihr alle gehofft habt."

Erste neue Songs und weitere Infos zu "Feel The Void" werden End Hits und Hot Water Music demnächst veröffentlichen.

Im Oktober 2022 werden Hot Water Music dann an der Seite von Boysetsfire und Samiam auf Tour nach Europa kommen - ihre größte in den 28 Jahren ihrer Bandgeschichte. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Jason Black und George Rebelo über Hot Water Musics Signing bei Equal Vision und End Hits

VISIONS empfiehlt:

Boysetsfire + Hot Water Music + Samiam

07.10. Dortmund - Warsteiner Music Hall

08.10. Hannover - Swiss Life Hall

09.10. Berlin - Columbiahalle

10.10. Nürnberg - Löwensaal

11.10. München - Tonhalle

12.10. Wien - Planet.TT/Gasometer

13.10. Stuttgart - LKA Longhorn

14.10. Wiesbaden - Schlachthof

15.10. Wiesbaden - Schlachthof