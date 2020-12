Lieblingssongs 2020: Martin Burger

Die VISIONS-Redaktion blickt zurück auf das Musikjahr 2020. Dieses Mal: Die 10 Lieblingssongs von Redakteur Martin Burger.

Frohes Fest! Alle Welt redet (vollkommen zurecht) von Fontaines D.C. und Idles, ich dagegen ließ mich vom historischen Teil des Post-Punk-Specials in VISIONS 331 dazu inspirieren, in der Diskografie von Wire wühlen. Mit dem Ergebnis, dass ich "Mind Hive" und damit "Primed And Ready" musikalisch und textlich viel interessanter finde als die Veröffentlichungen jüngerer Genre-Bands. Welche Qualitäten Hums Comeback "Inlet" auffährt, kann man in unserer Jahresrückblicksausgabe (und in Heft 41 unseres Schwestermagazins MINT) nachlesen, stellvertretend steht hier das mächtige "Desert Rambler". Aus Boris' Bandcamp-Album "No" habe ich keinen richtigen Favoriten, am meisten gehört aber "Temple Of Hatred" – weil ich auf Teufel komm raus nicht ausmachen kann, ob Bassist Takeshi "Fuck you/ Forget me" oder "Fuck you/ Forgive me" krakeelt. Ersteres wäre konsequent, Zweiteres reizvoller.

Boris' Landsmänner Downy mussten 2018 den Tod ihres Gitarristen Aoki Yutaka (Empfehlung: sein Soloalbum "Lost In Forest") verkraften. Ihr siebtes, gewohnt namenloses Album wiegt die Abwesenheit seines einnehmenden Spiels mit noch mehr Stilvielfalt und Experimenten als sonst auf. Bestens zu erkennen an der Single "Dune, Scatter. Persistence Of Vision", die zwar wie ein Envy-Song heißt, aber irgendwo zwischen Thom Yorke, Long Fin Killie und dem aktuellen Mogwai-Sound stattfindet. Woraufhin Sophie Allison alias Soccer Mommy in "Night Swimming" Angst vorm Alleingelassenwerden in nostalgisch verhallten Folk verwandelt, während Bob Mould sich in "American Crisis" über Bigotterie und andere US-amerikanische Grundwerte auskotzt.

Aus unserer "Up & Coming"-Kolumne blieb mir der ausgeklügelte Heavy-Psychrock von Oginalii im Ohr. Nach "Scapegoat" habe ich hohe Erwartungen ans zweite Album der Band aus Nashville. Wie zur übrigen LP lässt sich zu "Black Car" vom Ceremony-Nebenprojekt Spice hervorragend im Takt mitnicken, danach haben sich zum Titelsong vom zweiten The Beths-Album "Jump Rope Gazers" bitteschön alle mal lieb. Zum Abschluss zeigt Emma Ruth Rundles und Thous "The Valley", wie hoch die Songwriting-Latte hängt, die es 2021 zu überspringen gilt.

Playlist: Die 10 Songs des Jahres von Martin Burger