Frank Turner präsentiert neuen Song "The Death Of Dora Hand" mit zugehöriger Podcast-Folge

Frank Turner hat eine neue Podcast-Episode zu seinem neuen Song "The Death Of Dora Hand" veröffentlicht, der nun auch als Stream verfügbar ist.

Wie Turner in der Ankündigung zu seinem neuen Album "No Man's Land" erzählte, soll es zu jedem der darauf enthaltenen 13 Songs eine Podcast-Folge geben, die sich mit der jeweiligen zentralen Frauen-Figur beschäftigt - zwölf Songs auf "No Man's Land" behandeln das Leben historischer Frauen, während der 13. Turners Mutter gewidmet ist.

In der neuen Folge zum zeitgleich veröffentlichten Song geht es um die Sängerin Dora Hand. Laut Beschreibung der Folge war sie "eine Vaudeville-Entertainerin, eine singende Sensation in den Bars der Wild-West-Stadt Dodge City und wurde 1878 versehentlich von einem Kleinganoven erschossen." In den fast 34 Minuten besucht Turner das Boot Hill Museum in Dodge City und findet mehr über die Dreiecksbeziehung heraus, die zu Hands Ermordung führte.

"No Man's Land" erscheint am 16. August. Zuletzt hatte Turner den Song "Sister Rosetta" und die dazugehörige Podcast-Folge veröffentlicht. Für den 20. Juli ist ein Konzert im Wiesbadener Schlachthof angesetzt, darüber hinaus ist bisher nur bekannt, dass Turner seine "Lost Evenings" im Mai 2020 nach Berlin bringen wird. Neben einzelnen Sets von ihm und Weggefährten finden an den vier Abenden in der Arena Berlin auch Panels, Lesungen und Workshops statt.

Stream: Frank Turner - "The Death Of Dora Hand"

Podcast-Stream: Frank Turner's Tales From No Man's Land - "The Death Of Dora Hand"

Live: Frank Turner

20.07. Wiesbaden - Schlachthof

VISIONS empfiehlt:

Frank Turner presents: Lost Evenings IV

21.-24.05. Berlin - Arena Berlin