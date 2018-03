Melvins stellen Collagen-Video zu neuem Song "Embrace The Rub" vor

Den kurzen Punk-Kracher "Embrace The Rub" vom kommenden Melvins-Album "Pinkus Abortion Technician" hat die Band jetzt mit einer wilden Bildercollage bedacht.

Am 20. April werden die Melvins mal wieder eine neue Platte (via Ipecac) veröffentlichen. Der Clou an "Pinkus Abortion Technician": Neben Stephen McDonald (Redd Kross, OFF!) macht mit Jeff Pinkus von den Butthole Surfers diesmal ein zweiter Bassist mit. Das Album darf gar als Hommage an Pinkus' eigentliche Band gewertet werden.

Kürzlich gab es bereits einen Videostream zum ersten Song auf der Platte - das James-Gang/Butthole-Surfers-Cover-Medley "Stop Moving To Florida", mit "Embrace The Rub" koppeln sie nun den zweiten Song von der Platte aus.

Das Stück ist ein anderthalbminütiger Punkrocker, den McDonald geschrieben hat. Schlagzeuger Dale Crover dazu: "Es ist eine Rückkehr zu seinen Tagen als junger Punk in Hawthorne, Kalifornien, als er noch mit Black Flag abhing." Die wirre, bunte Bildercollage hat Mackie Osborne, die Ehefrau von Melvins-Sänger/Gitarrist Buzz Osborne in Szene gesetzt. Sie kümmert sich auch um die Album-Artworks der Band.

Video: Melvins - "Embrace The Rub"