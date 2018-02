Trail Of Dead beginnen Aufnahmen zu zehntem Album, kündigen Tour an

Conrad Keely von ...And You Will Know Us By Trail Of Dead hat verraten, dass seine Band seit kurzem ihr zehntes Album aufnimmt. Der momentan noch abwesende Schlagzeuger Jamie Miller wird vertreten. Zudem hat die Band vier Deutschland-Konzerte für kommenden Juni angekündigt.

Es geht wieder vorwärts für Trail Of Dead. Vergangenen November musste die Band um Conrad Keely und Jason Reece noch eine Tour durch Großbritannien absagen, weil Keely im Fall einer Ausreise aus den USA die spätere Wiedereinreise verwährt worden wäre. Der Grund: Keely, geboren in England, strebt die US-Staatsbürgerschaft an und muss während des Verwaltungsprozesses vor Ort bleiben. Zu Feiern hätte es vieles gegeben, etwa die formidable Vinyl-Reissue ihres Album-Klassikers "Source Tags & Codes".

Bereits zum Zeitpunkt der Tourabsage war aber auch klar, dass Keely von seinem vorherigen Wohnsitz in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh in die USA zurückgekehrt war, um die Schreibarbeiten mit Trail Of Dead zu beginnen. Diese scheinen nun abgeschlossen zu sein. In einem Facebook-Beitrag teilte Keely ein Foto aus dem Studio Mosaic Sound Collective in der texanischen Hauptstadt Austin. "Das macht mehr Spaß, als es hier aussieht", schrieb er. "Erster richtiger Aufnahmetag." Den auf dem Foto abwesenden Schlagzeuger Jamie Miller, gerade beschäftigt mit Bad Religion, vertritt Cully Symington, beliebter Studio- und Livedrummer bei unter anderem Okkervil River, Cursive und den Gutter Twins.

Damit nicht genug: Trail Of Dead holen die verpassten Jubiläumskonzerte zu "Source Tags & Codes" mit vier Deutschland-Konzerten nach. Mitte Juni ist es soweit. Karten gibt es bei Eventim.

Die bisher letzte Aktivität von Trail Of Dead war die Veröffentlichung eines Videoclips zur Single "Lie Without A Liar" vom noch aktuellen Album "IX" (2014), danach konzentrierte sich Keely auf sein erstes Soloalbum "Original Machines", während Bassist Autrey Fulbright und Miller bei Vanishing Life aktiv waren. Reece hingegen gründete eine Familie. Zuletzt war Keely außerdem zu Gast beim Podcast "How Did I Get Here?" seines Freundes Johnny Goudie (Goudie), wo er eine Stunde lang offen über sein Leben in Kambodscha, seine Zeichnerei und klassische Musik spach.

Live: ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead

10.06. Hamburg - Knust

11.06. Berlin - Bi Nuu

12.06. München - Ampere

13.06. Köln - Gebäude 9