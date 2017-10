Brand New nennen Termin für Ende der Band

Schon im vergangenen Jahr hatten Brand New mit T-Shirts ein Ende ihrer Band angedeutet, nun haben sie die Pläne für ihren Split bekräftigt: Bei einem Konzert nannte Frontmann Jesse Lacey einen Termin für die Auflösung.

Eine Zuschauerin filmte vergangene Woche zufällig beim Brand New-Konzert in North Charleston, South Carolina, als sich Frontmann Jesse Lacey an das Publikum wandte. "Wir werden noch 14 weitere Monate lang eine Band sein. Danke also, dass ihr heute Abend hier seid", sagte dieser dort zwischen zwei Songs - was bedeuten würde, dass sich seine Band Ende 2018 auflöst.

Damit bestätigte Lacey noch einmal, was Brand New in den vergangenen Jahren wiederholt angedeutet hatten: Anfang Juni 2016 hatte die Band T-Shirts verkauft, auf denen der Schriftzug "Brand New 2000-2018" zu sehen gewesen war. Trennungsgerüchte wies die Band dann eher kryptisch zurück - nur um kurz darauf weitere Andeutungen hinsichtlich der Auflösung von Brand New zu machen. Auch die Ende September 2016 angekündigte Verschiebung ihres in diesem Jahr erschienenen Albums "Science Fiction" enthielt Hinweise auf ein Ende der Band. Zuvor hatte Jesse Lacey live schon im Oktober 2015 das Ende von Brand New angedeutet.

Ob Brand New mit "Science Fiction" auch in Europa noch - möglicherweise letzte - Konzerte spielen werden, ist bislang nicht bekannt.

Tweet: Jesse Lacey bekräftigt Ende von Brand New an