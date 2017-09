Foo Fighters streamen neuen Song "The Line"

Bevor in einer Woche das neue Foo Fighters-Album "Concrete And Gold" erscheint, liefert die band noch einen weiteren Vorgeschmack: Den zurückgelehnten Song "The Line" könnt ihr ab sofort im Stream hören.

Ein paar theatralische Klavierakkorde und ein Effektbett leiten "The Line" ein, bevor die Foo Fighters den Song in einem melancholischen, zurückgelehnten, aber von rauschenden Gitarren durchzogenen Rocker verwandeln. Unten könnt ihr den Song hören.

Zudem stellte die Band per Teaser ein animiertes Making-of zum kommenden Album "Concrete And Gold" in Aussicht, den ihr ebenfalls unten sehen könnt.

Das neue Album erscheint am 15. September via Sony. Vorab hatte die Band bereits die Songs "The Sky Is A Neighborhood" und "Run" mit einem Video vorgestellt sowie diverse weitere Songs live ausprobiert.

"Concrete And Gold" machte vorab auch Schlagzeilen wegen seiner illustren Gäste: Paul McCartney, Alison Mosshart von The Kills und Boyz-II-Men-Sänger Shawn Stockman sind auf dem Album zu hören. Zudem hatte Foo-Fighters-Chef Dave Grohl angekündigt, der "größte Popstar der Welt" sei ebenfalls mit dabei - und kürzlich verraten, dass es sich dabei um Justin Timberlake handele.

Im Oktober touren die Foo Fighters in den USA, ab Januar sind sie in Australien mit Weezer zusammen unterwegs. 2018er Termine für Deutschland sind noch nicht bekannt. Übermorgen spielen die Foo Fighters aber ein exklusives Konzert beim Lollapalooza-Festival bei Berlin.

Stream: Foo Fighters - "The Line"

Tweet: Teaser zu "Concrete And Gold"-Making-of

ICYMI - The Making of Concrete and Gold. Coming Soon. pic.twitter.com/9g2w5u1xm9 — Foo Fighters (@foofighters) 7. September 2017

Live: Foo Fighters

10.09. Hoppegarten - Lollapalooza Festival