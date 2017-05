Soundgarden-Frontmann Chris Cornell ist tot

Es ist eine Schocknachricht: Soundgarden-Frontmann Chris Cornell ist mit nur 52 Jahren überraschend gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press. Genauere Informationen zu den Todesumständen gab es zunächst nicht.

Demnach sei Chris Cornell in Detroit gestorben. Dies hatte sein Agent Brian Bumbery laut Medienberichten der Agentur mitgeteilt. Der Sänger und Gitarrist von Soundgarden sei demnach "plötzlich und unerwartet" am Mittwochabend (17. Mai.2017) gestorben. Weitere Informationen zu den Todesumständen machte Associated Press nicht, die Familie wolle dahingehend eng mit der Gerichtsmedizin zusammenarbeiten. Bumbery bat Medien darum, die Privatsphäre der Familie des Musikers zu respektieren. Cornell war zweimal verheiratet, er hinterlässt drei Kinder.

Nur Stunden vor seinem Tod hatte der Musiker im Fox Theater in Detroit ein Konzert gespielt. Derzeit befand er sich mit Soundgarden auf US-Tour.

Cornell hatte 1984 in Seattle Soundgarden als Schlagzeuger gegründet, mit denen er später als Sänger, Texter und Gitarrist zu einer der bedeutendsten Bands des Grunge aufstieg. Der zwischen Black Sabbath-Hardrock, Punk und psychedelischen Einflüssen entwickelte Sound der Band fand auf Megasellern wie "Badmotorfinger" (1991) und "Superunknown" (1994) seine Vollendung, Songs wie "Rusty Cage" und "Black Hole Sun" wurden zu Klassikern des genres. Cornell prägte die Musik der Band mit seiner vier Oktaven umfassenden Ausnahmestimme, mit der er mühelos zwischen schrillem Kreischen, warmem Harmoniegesang und lässigem Croonertum wechseln konnte.

Nachdem sich Soundgarden 1997 wegen interner Spannungen aufgelöst hatten, wagte die Band ab 2010 ein Comeback, das in das Album "King Animal" und mehrere Touren mündete. Zuletzt hatte die Band mitgeteilt, ein länger geplantes neues Album in Angriff zu nehmen.

Nach dem vorläufigen Ende von Soundgarden hatte Cornell zunächst eine Solokarriere begonnen. Seit 1999 veröffentlichte er vier Soloalben, mit denen er sich nach dem Hit "Euphoria Morning" schrittweise vom Grunge und Alternative Rock emanzipierte und sich auch im Pop und R'n'B ausprobierte. Das jüngste Solowerk erschien 2015 unter dem Titel "Higher Truth".

Parallel gründete Cornell im Jahr 2001 mit den Instrumentalisten von Rage Against The Machine die Crossover/Hardrock-Band Audioslave, die bis zu ihrem Ende 2007 drei Alben veröffentlichte und ebenfalls weltweit riesige Erfolge feierte.

Der Musiker hatte 1991 auch das einzige Album der von ihm ins Leben gerufenen Band Temple Of The Dog eingesungen. Aus dem Tribute-Projekt für den an Heroin verstorbenen Andrew Wood von Mother Love Bone - Wood war der Ex-Mitbewohner und ein enger Freund von Cornell - gingen später auch die Grunge-Ikonen Pearl Jam hervor.

Zuletzt hatte Cornell den Song "The Promise" zum gleichnamigen Historiendrama mit Christian Bale beigetragen. Songs schrieb er auch für die Filme "Mission: Impossible II" und "Goße Erwartungen". Zum 2006er James-Bon-Film "Casino Royale" steuerte er den Titelsong "You Know My Name" bei, für die HBO-Serie "Vinyl" 2016 den Song "Stay With Me Baby".

Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald neue Informationen vorliegen.