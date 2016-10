Pixies zeigen Video zu "Um Chagga Lagga"

Foto: Screenshot

Seit vergangenen Freitag ist "Head Carrier", das neue Album der Pixies erhältlich. Eine Woche später zeigt die Band das Video zum Song "Um Chagga Lagga", den sie bereits im Juli als ersten Song aus dem Album vorgestellt hatte.

"Head Carrier" ist das zweite Album der Pixies seit ihrer Reunion - und das erste mit der neuen Bassistin Paz Lenchantin.

Im Juli hatte die Indierock-Band das Album angekündigt und als ersten Song daraus "Um Chagga Lagga" vorgestellt. Jetzt gibt es zu dem Song auch ein Video, bei dem Frontmann Frank Black und Louis Collin Regie geführt haben.

Der Clip zeigt in Schwarz-Weiß-Großaufnahmen, wie die Pixies den Song performen. Dazwischen sind Szenen einer Frau geschnitten, die auf dem Seitenstreifen einer Landstraße steht. Stereogum vermutet, dass es sich dabei um Paz Lenchantin handeln könnte.

Im November kommen die Pixies für drei Konzerte in den deutschsprachigen Raum. VISIONS präsentiert die Show in Köln. Karten für die Gigs in Köln und Wien sind bei Eventim erhältlich.

In der aktuellen VISIONS-Ausgabe findet ihr neben einem ausführlichen Interview mit den Pixies auch ein Listing mit den 101 besten Indierock-Alben aller Zeiten inklusive der persönlichen Favoriten der Pixies.

Zuletzt machte Pixies-Gitarrist Joey Santiago Schlagzeilen, weil er sich wegen Alkohol- und Drogenprobleme in eine Entzugsklinik begeben hat. Auf die Tour der Band soll das aber keinen Einfluss haben.

Video: Pixies - "Um Chagga Lagga"

VISIONS empfiehlt:Pixies

24.11. Köln - Palladium

Live: Pixies

15.11. Wien-Stadthalle

18.11. Montreux - Auditorium Stravinski