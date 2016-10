VISIONS Premiere: The Dirty Nil zeigen trashigen Clip zu "Friends In The Sky", touren mit Billy Talent

Foto: Screenshot

Das The Dirty Nil ihren noisigen Garagepunk mit einem großem Augenzwinkern zelebrieren, beweisen die Kanadier immer wieder mit ihren schrägen Musikvideos. Ein weiterer Beweis dafür ist "Friends In The Sky", das ihr exklusiv bei uns sehen könnt - und auch live ist das Trio bald wieder in Europa unterwegs.

"No Weaknesses", "Wrestle Yü To Hüsker Dü", "Zombie Eyed" - die Musikvideos von The Dirty Nil sind in der Regel weit entfernt von reinen Performance-Videos und sind stets von einem gewissen Humor durchzogen. Der neue Clip zu "Friends In The Sky" stellt zwar die Performance des Garagepunk-Trios in den Vordergrund, entscheidend ist aber nicht das was, sondern das wie. Mit glänzenden Lamé-Hosen, quietschbunter Bühnendeko und jeder Menge Rüschen tritt die Band in einer Parodie der Late-Shows der 60er und 70er Jahre auf und wird von einem bemüht witzigen Moderator vorgestellt, bevor sie nach der Performance des Songs das Set und ihr Equipment mutwillig zerstört - zum Entsetzen des konversativen Moderators.

Wer sich davon überzeugen will, dass die Band live nicht nur durchchoreografiert, sondern auch explosiv und unberechenbar agieren kann und sie auf ihrer Headliner-Tour im Frühjahr verpasst hat, kann das in Kürze nachholen. Zusammen mit ihren kanadischen Landsleuten von Billy Talent kommen The Dirty Nil im November und Dezember auf von uns präsentierte Hallentour. Ein Großteil der Shows ist bereits ausverkauft, für die Konzerte in Stuttgart, Frankfurt und Berlin gibt es noch Tickets bei Eventim.

Das derzeit aktuelle Album "Higher Power" war im Februar 2016 veröffentlicht worden und hatte es zuletzt in unsere Liste der 25 besten Platten des ersten Halbjahres geschafft.

VISIONS empfiehlt:

Billy Talent + The Dirty Nil

29.11. München - Zenith | ausverkauft

30.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

02.12. Hannover - Swiss Life Hall | ausverkauft

03.12. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle | ausverkauft

04.12. Frankfurt/Main - Festhalle

06.12. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle | ausverkauft

07.12. Leipzig - Haus Auensee | ausverkauft

09.12. Berlin - Max Schmeling Halle

10.12. Lingen - Emsland Arena | ausverkauft