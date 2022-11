Newsflash (Dÿse, Phoebe Bridgers, Stöner u.a.)

Foto: Norman Konrad

Neuigkeiten von Dÿse, Phoebe Bridgers, Stöner, Kendrick Lamar, Enter Shikari, Puscifer, Fidlar, Sufjan Stevens & Rosie Thomas, Erik Cohen, Vandermeer und The Sound Of Animals Fighting.

+++ Dÿse haben ihre neue EP "Nobert hat Angst" veröffentlicht. Zusammen mit der Organisation Seapunks sammelt das Duo mit der EP Spenden für Flüchtlingshilfe und Projekte in Kriegsgebieten. Der komplette Erlös wird gespendet. Das Vinyl wird in drei unterschiedlichen Farben im Bandshop angeboten und wurde jeweils in Handarbeit gepresst.

Video: Dÿse -"Nobert hat Angst"

Cover & Tracklist: Dÿse - "Nobert hat Angst"

01. "Norbert hat Angst"

02. "Mottek"

03. "Scarabäus"

+++ Phoebe Bridgers hat den Weihnachtssong "So Much Wine" gecovert. Hintergrundgesang liefert Andrew Bird, mit dem Bridgers zuletzt die Single "I Felt A Funeral In My Brain" veröffentlicht hatte. "So Much Wine" wurde im Original im Jahr 2000 von The Handsome Family veröffentlicht. Alle Einnahmen der Single werden an das Los Angeles LGBT-Center gespendet. Es scheint bei Bridgers zur Tradition zu werden alle Jahre wieder Weihnachtssongs zu covern: letztes Jahr veröffentlichte sie "Day After Tomorrow", 2020 "If We Make It Through December" und 2019 bereits die Doppelsingle "7 O'Clock News" und "Silent Night".

Video: Phoebe Bridgers - "So Much Wine"

+++ Stöner haben ihre erste Single aus der kommenden EP "Boogie To Baja" ausgekoppelt. Die Band um Kyuss-Gründungsmitglieder Brant Bjork und Nick Oliveri covern dafür den Motörhead-Song "City Kids". Die Stoner-Band veröffentlichte erst vor kurzem das Album "Totally...". "Während der Aufnahmen hatten wir einen Riesenspaß und die Musik sprudelte nur so aus uns heraus, so dass wir beschlossen, auch eine leckere EP zusammenzustellen", erklärte die Band. Die EP erscheint im kommenden Februar über Heavy Psych und kann dort vorbestellt werden.

Video: Stöner - "City Kids"

Cover & Tracklist: Stöner - "Boogie To Baja"

01. "Stöner Theme"

02. "City Kids"

03. "Night Tripper vs No Brainer"

04. "It Ain't Free"

05. "Boogie To Baja"

+++ Kendrick Lamar hat ein Musikvideo zum bereits erschienen "Rich Spirit" geteilt. Der Song stammt von dem aktuellen Album "Mr. Moral & The Big Steppers" welches am 13. März erschien. Der amerikanische Rapper präsentierte die Platte unter anderem bei einem fulminanten Livestreaming-Event in Paris, bei dem VISIONS exklusiv zu Gast war. Den Clip zu der neuen Single produzierte Regisseur Calamtic. Das Video erscheint einen Tag nach der erneuten Grammy-Nominierung des Rappers.

Video: Kendrick Lamar - "Rich Spirit"

+++ Enter Shikari haben die neue Single "Bull" in Zusammenarbeit mit der britischen Sängerin Cody Frost veröffentlicht. Im August hatten sie bereits den Song "The Void Stares Back" in Zusammenarbeit mit dem Elektro-Rock-Duo Wargasm veröffentlicht. Ob die beiden Songs erste Vorboten auf ein neues Album sind, ist nicht bekannt. Zuletzt 2020 hatten Enter Shikari "Nothing Is True And Everything Is Possible" veröffentlicht. Ab Dezember sind die Briten auf Tour durch Deutschland, Tickets gibt es unter anderem bei Eventim zu kaufen.

Video: Enter Shikari - "Bull" feat. Cody Frost

VISIONS empfiehlt:

Enter Shikari

12.12. Potsdam - Waschhaus

13.12. Wiesbaden - Schlachthof

15.12. Karlsruhe - Substage

16.12. Saarbrücken - Garage

17.12. Dresden - Alter Schlachthof

19.12. Würzburg - Posthalle

20.12. Oberhausen - Turbinenhalle

21.12. Leipzig - Werk 2

+++ Puscifer haben eine Live-Aufnahme des Songs "Indigo Children" geteilt. Der Song stammt von "V Is For Vagina", das bereits 2007 erschien. Die Gruppe um Tool-Sänger Maynard James Keenan veröffentlichte am Halloween-Wochenende zwei Konzert-Streams , in denen sich die Band jeweils mit vergangenen Albumveröffentlichungen befasste. Dazu erschienen am 28. Oktober auch die begleitenden Live-Alben "V Is For Versatile" und "Parole Violator" digital. Beide Veröffentlichungen enthalten neu interpretierte Live-Versionen. Die Platten sind zunächst nur auf der Puscifer-Homepage vorbestellbar. Ab dem 9. Dezember sind die Vinyl- und CD-Formate dann auch überall sonst erhältlich.

Video: Puscifer - "Indigo Children" (Live)

+++ Fidlar haben eine neue Single veröffentlicht. Der neue Song "Taste The Money" erscheint im Vergleich zu den vorherigen Veröffentlichungen mit einem schlichten Musikvideo. Die Band stellte schon eine neue EP in Aussicht und teilten die Musikvideos zu den Singles "Sand On The Beach" und "FSU". Das Trio bestätigte noch keinen Veröffentlichungstermin. Die bisher letzte Veröffentlichung "Almost Free" erschien im Januar 2019.

Video: Fidlar - "Taste The Money"

+++ Sufjan Stevens hat den Weihnachtssong "We Should Be Together" mit Rosie Thomas veröffentlicht. Passend zum Thema bestätigte Thomas auch ihren eigenen Weihnachtsschmuck.

Video: Rosie Thomas - "We Should Be Together"

+++ Erik Cohen hat ein neues Musikvideo geteilt. Die Single "Reeperbahn" ist der Titelsong einer fünfteiligen Dokumentationsserie über das legendäre Hamburger Viertel. Die Doku "Neonstaub – Die Straßen von St. Pauli" erscheint am 21. November in der ARD-Mediathek. Der Singer/Songwriter geht im Dezember noch auf eine kleine Clubtour durch Deutschland. Karten gibt es unter anderem bei Eventim. Am 31. März erscheint sein neues Album "True Blue".

Video: Erik Cohen - "Reeperbahn"

Live: Erik Cohen

08.12. Kleine Freiheit - Osnabrück

09.12. Roter Salon - Nürnberg

10.12. Schlachthof - Wiesbaden

+++ Vandermeer haben die Single "Cheap Trick" veröffentlicht. Die bereits dritte Singlauskopplung aus dem neuen Album der Band aus Trier überzeugt wieder mit sphärischem Shoegaze gepaart mit hartem Alternative. Zuvor erschienen bereits "In All This Where Was I" und Piú Piú. Ihr neues Album "Grand Bruit" erscheint am 9. Dezember via Barhill und kann über die Label-Webseite bestellt werden.

Video: Vandermeer - "Cheap Trick"

+++ The Sound Of Animals Fighting haben die Titelsingle aus ihrer kommenden EP "Apeshit" geteilt. Die EP erscheint am 16. Dezember und kann noch vorbestellt werden. Die maskierte Supergroup veröffentlichte zuletzt 2008 das Album "The Ocean And The Sun".

Video: The Sound Of Animals Fighting - "Apeshit"