Porcupine Tree kündigen Comeback-Album "Closure/Continuation" an, teilen Single "Harridan"

Foto: Alex Lake

Porcupine Tree sind zurück – zumindest als Trio. Ohne ihren Bassisten Colin Edwin haben Steven Wilson, Gavin Harrison und Richard Barbieri mit dem achtminütigen Song "Harridan" das Album "Closure/Continuation" und eine Europatour angekündigt.

Ende vergangener Woche verschwanden alle Inhalte vom offiziellen Instagram-Account von Porcupine Tree und wurden kurz hintereinander durch mysteriöse Teaser ersetzt, die auf das heutige Datum hinwiesen. Findige Fans verlangsamten daraufhin die Musik und spielten sie rückwärts ab. Es waren Snippets aus dem Song, der sich nun als "Harridan" (dt. Xanthippe, Hausdrache) herausstellt, der Opener des neuen Albums "Closure/Continuation".

Steven Wilson singt mal in mittleren, mal in höheren Registern, dazu Richard Barbieris unverwechselbare Arbeit an den Synthesizern und verschachtelte Beats, wie sie nur von Gavin Harrison stammen können – der Longtrack klingt einerseits wie vieles auf dem bis dato letzten Porcupine-Tree-Album "The Incident" (2009), andererseits nach einer leichten Modernisierung. Dafür sorgt nicht zuletzt der Bass, der in seiner Quirligkeit eher wenig von Colin Edwins Spiel hat.

So fällt direkt auf, dass Edwin auf dem neuen Bandfoto fehlt. Der Bassist ist bislang auch der einzige der klassischen Besetzung, der schweigt. Während Barbieri und Harrison auf ihren eigenen Accounts knapp auf die Single und das Album hinwiesen, gab Wilson mehr Informationen heraus. "'Harridan' und einige der anderen neuen Songs sind seit kurz nach der Veröffentlichung von 'The Incident' im Spiel", schreibt der Bandleader. "Sie lebten zunächst auf einer Festplatte in einem langsam an Umfang gewinnenden Ordner mit der Bezeichnung 'PT2012', später umbenannt in 'PT2015', 'PT2018' und so weiter. Es gab Zeiten, in denen wir sogar vergessen hatten, dass sie da waren, und Zeiten, in denen sie selbst uns drängten, sie fertigzustellen, um zu sehen, wohin sie uns bringen würden. Als wir uns die fertigen Stücke anhörten, war klar, dass sie mit keinen unserer Arbeiten außerhalb der Band vergleichbar waren – die kombinierte DNA der Leute hinter der Musik bedeutete, dass diese Tracks unbestreitbar, unverkennbar, offensichtlich eine Porcupine-Tree-Platte bildeten." Wenig später war der Text auch auf der Webseite der Band zu lesen.

"Closure/Continuation" ist seit dem vergangenen September im Kasten, enthält sieben Stücke und erscheint am 24. Juni 2022 bei Sony. Es kann ab sofort in verschiedenen Variationen von der CD über die Kassette bis zum 71 Euro teuren Deluxe-Vinyl-Boxset vorbestellt werden. Zeitgleich zur Albumankündigung haben Porcupine Tree zudem Tourdaten veröffentlicht, die die Band im Herbst 2022 unter anderem nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führen. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Porcupine Tree galten nie offiziell als aufgelöst. Nachdem Wilsons Solokarriere aber mit den Alben "The Raven That Refused To Sing (And Other Stories)" (2013) und "Hand. Cannot. Erase" (2015) abgehoben war, Barbieri zahlreiche Solo- und Koop-Alben und EPs veröffentlicht hatte und Harrison unter anderem bei King Crimson und The Pineapple Thief eingestiegen war, schien es unwahrscheinlich, dass die populäre Progrock-Band noch mal über die Veröffentlichung von Reissues und Archiv-Livealben hinaus aktiv werden würde. Wilson selbst hatte Gerüchten zur Band über die Jahre immer wieder entgegengewirkt, zuletzt allerdings andere Töne angeschlagen, etwa im Podcast "Rockonteurs" (ab Minute 53:03). Mit dem obigen Text ist nun klar, dass die Band – oder zumindest Wilson – regelmäßig an neuem Material gearbeitet hatte und zum Zeitpunkt des Uploads der Podcast-Episode Anfang September bereits fast fertig gewesen sein muss.

Warum Colin Edwin nicht zur Comeback-Besetzung gehört, ist noch unbekannt. Auf der Bandhomepage steht, "Closure/Continuation" sei "produziert und eingespielt von Porcupine Tree: Richard Barbieri, Steven Wilson, Gavin Harrison". Edwin hatte 2019 mit der Prog-Supergroup O.R.k. das Album "Ramagehead" veröffentlicht. Vor anderthalb Wochen war das Album "Mutual Isolation" seines Ambient-Fusion-Duos Burnt Belief erschienen.

Lyric-Video: Porcupine Tree - "Harridan"

Cover: Porcupine Tree - "Closure/Continuation"

Live: Porcupine Tree

21.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle

23.10. Wien - Gasometer

04.11. Stuttgart - Porsche Arena

06.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

07.11. Amsterdam - Ziggo Dome

09.11. Zürich - Halle 622