Biffy Clyro streamen neuen Song "End Of", geben Releasedatum von "A Celebration Of Endings" bekannt

Albumankündigung, poppige Leadsingle, Albumcover und -titel – und jetzt das erste richtige Ausrufezeichen: Biffy Clyro haben mit "End Of" die zweite Single aus ihrem kommenden Album "A Celebration Of Endings" veröffentlicht. Und verraten dessen Veröffentlichungsdatum.

Am 15. Mai wird "A Celebration Of Endings", dessen Titel die Schotten gestern verrieten, bei Warner erscheinen – das insgesamt achte Biffy Clyro-Album, wenn man den Soundtrack-mit-Albumcharakter "Balance, Not Symmetry" von 2019 nicht mitrechnet.

Bereits im November 2017, zum Zeitpunkt ihres "MTV Unplugged"-Auftritts, hatte Biffy-Clyro-Kreativchef Simon Neil genaue Vorstellungen, wie der Nachfolger des poppigen "Ellipsis"-Albums klingen und wofür er stehen soll. Im Interview zur Unplugged-Platte sagte er zu VISIONS: "Brexit, Trump, die ganze Negativität – da geht es um nichts anderes, als Leute auseinanderzureißen. Und das richtet sich gegen alles, an das ich je geglaubt habe. Inklusion, keine Herrschaft der Konzerne, Ambitionen statt Aussehen, Integrität... Die letzten paar Biffy-Alben waren auf ihre Art natürlich auch persönlich, aber über das nächste wird das Blut der Politik gegossen werden. [...] Ich weiß noch nicht genau, wie sich meine Wut manifestieren wird, aber ich weiß, dass da ein richtiges, lautes Rockalbum in mir steckt und vor uns liegt, mit viel Gitarre, Schlagzeug und Bass und weniger Spielereien als auf 'Ellipsis'. Bestimmte Dinge kann man nur ausdrücken, indem man über verzerrte Gitarren schreit wie verrückt."

Bisher war davon allerdings wenig zu spüren. Die erste "A Celebration Of Endings"-Single "Instant History" hörte sich mit ihren vagen Lyrics und dem Synthie-Rock-Sound eher nach Imagine Dragons als nach einer möglichen Rückbesinnung auf "Blackened Sky"-Zeiten an. "End Of" nun scheint Neils Statement aus VISIONS 303 mehr zu entsprechen. Das legen das etwas höhere Tempo, etwas Noise und Kreischen nahe, sowie der prominente Bass und Zeilen wie "End of your testimony/ I want everything you owe me". Trotz des verspielten C-Teils sollte man sich aber nicht zu den Prä-"Puzzle"-Alben zurückversetzt fühlen – dafür hat Rich Costey (Muse, Death Cab For Cutie, Frank Turner) die Gitarren zu modern produziert, außerdem hat der Refrain soviel Potential zur Hymne, dass er auf "Only Revolutions" (2009) nicht weiter auffallen würde.

Auf "A Celebration Of Endings" soll eine Europatour folgen, deren Daten Biffy Clyro in Kürze öffentlich machen wollen. Bestätigt ist die Band bereits für das Schweizer Festival Lumnezia und für Auftritte auf den deutschen Festivals Open Flair, Rocco del Schlacko und Taubertal. Bei letzterem am 9. August, bei den anderen beiden steht die Timetables noch nicht fest, die Slots müssten aber für jeweils einen der vier vorausgehenden Tage festgesetzt sein. Tickets für das Taubertal Festival sind bei Karo-Tickets erhältlich.

Stream: Biffy Clyro - "End Of"

Live: Biffy Clyro

25.06. Degen - Lumnezia Festival

09.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival