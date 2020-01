Newsflash (Frank Turner, Thees Uhlmann, In Flames u.a.)

Neuigkeiten von Frank Turner, Thees Uhlmann, In Flames, Drug Church, The Chats, Martha, Employed To Serve, Dead Kennedys, Cable Ties und einem AC/DC-Baby.

+++ Frank Turner spielt beim Punk In Drublic Fest im französischen Metz. Am 16. Mai spielen neben dem sympathischen Briten unter anderem NOFX, Me First And The Gimme Gimmes, Comeback Kid, Pulley, Face To Face und Days N Daze. Metz liegt nur circa eine Autostunde von Saarbrücken entfernt. Der Punk-Rock-Wanderzirkus wird mit leicht unterschiedlichen Line-ups auch vier Stopps in Deutschland einlegen. Tickets erhaltet ihr im offiziellen Webstore des Festivals.

Instagram-Post: Punk In Drublic Fest 2020

VISIONS empfiehlt:

Punk In Drublic Fest 2020

15.05. Oberhausen - Turbinenhalle

16.05. Metz - U4

29.05. Wiesen - Wiesen-Festival

30.05. München - Zenith

31.05. Berlin - Zitadelle

+++ Thees Uhlmann spielt als Support bei drei Open-Air-Shows der Toten Hosen. Damit unterstützt der ehemalige Tomte-Sänger in Bandbegleitung die deutschen Punkrock-Größen auf ihrer akustischen "Alles Ohne Strom"-Tour im Sommer. Die Konzerte auf der Waldbühne Berlin und der Freilichtbühne Loreley sind bereits ausverkauft, Restkarten gibt es aber noch für die dritte Show in Graz. Gerade befindet sich der Nordfriese mit seinem aktuellen Buch über Die Toten Hosen auf ausverkaufter Lesereise. Darin erzählt er von seiner seit 30 Jahren andauernden Liebe zu der Düsseldorfer Punkband, mit deren Mitgliedern er heute auch befreundet ist. Vor wenigen Monaten hatte Uhlmann sein aktuelles Album "Junkies und Scientologen" veröffentlicht. Neben den Open-Air-Shows mit den Hosen stehen im diesen Jahr noch zahlreiche weitere Termine an, unter anderem auch ein besonders intimer Abend auf dem VISIONS Anniversary Festival. Karten für die Shows und die Lesungen gibt es bei Eventim.

Poster: Thees Uhlmann & Band mit den Toten Hosen auf Tour

Live: Thees Uhlmann

28.02. Dortmund - VISIONS Anniversary Festival

29.02. Bonn - Brückenforum

01.03. CH, Bern - Bierhübli

02.03. CH, Zürich - Dynamo

03.03. Aschaffenburg - Colos Saal

16.05. Helgoland - Nordseehalle | ausverkauft

29.05. Beverungen - Orange Blossom Festival

11.06. Merkers - Rock am Berg

19.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

20.06. Duisburg - Traumzeitfestival

21.06. Scheeßel - Hurricane Festival

27.06. Dachau - Dachauer Musiksommer

17.07. Potsdam - Waschhaus Potsdam Open Air

30.07. Würzburg - Hafensommer

31.07. Jena - Kulturarena

01.08. Leipzig - Parkbühne

19.08. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

26.08. St. Goarshausen - Loreley Freilichtbühne | ausverkauft

29.08. AT, Graz - Open Air Messegelände

+++ In Flames haben eine Europatournee für den Frühsommer 2020 angekündigt. Der leider einzige Halt im deutschsprachigen Raum liegt im schweizerischen Lausanne. Im vergangenen Jahr veröffentlichten die schwedischen Death-Metal-Giganten ihr aktuelles Album "I, The Mask" bei Nuclear Blast. Frontmann Anders Fridén über die Tour: "Jesterheads, wir freuen uns riesig darauf, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr nach Europa im April und Mai zurückzukehren. Lasst uns 2020 zusammen headbangend einweihen!" Tickets für die Europa-Shows gibt es im Webstore.

Poster: In Flames touren durch Europa

Live: In Flames

07.05. CH, Lausanne – Les Docks

+++ Drug Church haben mit "Bliss Out" eine neue Single veröffentlicht. Der Song war bei den Aufnahmen zum aktuellen Drug-Church-Album "Cheer" entstanden, welches 2018 erschien. Veröffentlicht wird "Bliss Out" ausschließlich digital zum Auftakt der Nordamerika-Tour, welche Drug Church ab dem kommenden Wochenende zusammen mit Mewithoutyou als Support von Thrice bestreiten werden.

Stream: Drug Church - "Bliss Out"

+++ The Chats haben ihr Debütalbum "High Risk Behaviour" angekündigt und die Vorabsingle "The Clap" mit Musikvideo veröffentlicht. Im Clip stellt das Trio überspitzt-frech eine gynäkologische Behandlung gegen Tripper dar, den man im Englischen auch "clap" nennt. Der Zweiminüter ist der erste Vorgeschmack auf den schnellen, eingängigen und Garage-angehauchten Punkrock des kommenden Albums. Sänger und Bassist Eamon Sandwith kommentiert: "Ich möchte nur, dass die Leute eine gute Zeit haben, herumtanzen und ein Bier trinken und es genießen. Wir machen keine Songs für Leute, die sie auf eine verdammt emotionale oder intellektuelle Weise sehen wollen. Wir machen einfach Songs, damit die Leute herumspringen und Spaß haben." "High Risk Behaviour" erscheint am 27. März bei Bargain Bin. Ab Oktober touren die Australier durch Europa. Karten für die Deutschlandkonzerte gibt es bei Eventim.

Video: The Chats - "The Clap"

Cover & Tracklist: The Chats - "High Rise Behaviour"

01. "Stinker"

02. "Drunk N Disorderly"

03. "The Clap"

04. "Identity Theft"

05. "Guns"

06. "Dine N Dash"

07. "Keep The Grubs Out"

08. "Pub Feed"

09. "Ross River"

10. "Heatstroke"

11. "Bill Backwash's Day"

12. "4573"

13. "Do What I Want"

14. "Better Than You"

Live: The Chats

11.10. Köln - Gloria

12.10. Hamburg - Gruenspan

13.10. Berlin - Festsaal Kreuzberg

+++ Martha haben eine Europa-Tour für den Frühling angekündigt. Im vergangenen April war das aktuelle Album "Love Keeps Kicking" über Big Scary Monsters erschienen. Karten für die Termine in Deutschland gibt es bei Eventim.

Live: Martha

28.03. Köln - Helios37

29.03. Münster - Gleis 22

30.03. Berlin - Schokoladen

31.03. Hamburg - Molotow

01.04. Chemnitz - AJZ Talschock

02.04. München - Sunny Red

03.04. Freiburg - Swamp

04.04. Zürich - Hafenkneipe

+++ Employed To Serve kommen im März mit Giver im März auf Tour durch Deutschland. Die Band um Justine Jones und Gitarrist Sammy Urwin hatte Mitte Mai 2019 das aktuelle, dritte Studioalbum "Eternal Forward Motion" herausgebracht. "Dies ist das Album, das uns als Band definiert und wir könnten nicht stolzer auf diese Platte sein", sagt Sängerin Jones. Begleitet wird die Progressive-Metalcore-Band auf den fünf Headline-Shows von Giver. Das Hardcore-Quintett teilte kürzlich den neuen Song "Every Age Has Its Dragons (Like An Empire)" vom im Februar erscheinenden Album "Sculpture Of Violence". Karten für die Shows gibt es bei Eventim.

Live: Employed To Serve + Giver

17.03. Hamburg - Goldener Salon

18.03. Köln - Helios37*

19.03. Bochum - Die Trompete

20.03. Berlin - Maze

21.03. München - Milla

*ohne Giver

+++ Die Dead Kennedys kommen im Sommer auf Jubiläums-Tour. Sie steht unter dem Motto "40 Years Fresh Fruit For Rotting Vegetables", zu Ehren ihres Debütalbums, das im Jahr 1980 erschienen war und Klassiker wie "California Über Alles" und "Holiday In Cambodia" enthält. Karten für die Shows gibt es ab Freitag bei Eventim. Die Dead Kennedys touren aber weiterhin ohne ihren ehemaligen Frontmann Jello Biafra, mit dem sie sich schon in den 90er Jahren überworfen hatten. Aktueller Sänger ist Ron Greer

Live: Dead Kennedys

29.07. Rostock - M.A.U. Club

31.07. Marktredwitz - Sticky Fingers Festival

01.08. München - Backstage

02.08. Schweinfurt - Alter Stattbahnhof

07.08. Dortmund - Warsteiner Music Hall

08.08. Darmstadt - Centralstation

11.08. Saarbrücken - Garage

14.08. Niedergörsdorf - Spirit Festival

16.08. Wien - Arena

+++ Cable Ties haben den neuen Song "Sandcastle" mit einem Video veröffentlicht. Die dreiköpfige Post-Punk-Band aus Melbourne kündigte damit ihr zweites Album "Far Enough" an, das am 27. März bei Merge erscheint. Im April spielt das australische Trio zwei Shows in Hamburg und Berlin.

Video: Cable Ties - "Sandcastle"

Cover & Tracklist: Cable Ties - "Far Enough"

01. "Hope"

02. "Tell Them Where To Go"

03. "Sandcastles"

04. "Lani"

05. "Not My Story"

06. "Self-Made Man"

07. "Anger's Not Enough"

08. "Pillow"

Live: Cable Ties

13.04. Hamburg - Hafenklang

14.04. Berlin - Zukunft am Ostkreuz

+++ Youtuber Matt MacMillan macht aus seinem jungen Sohn einen Rockstar: Ein Jahr lang filmte er den noch ganz kleinen Ryan, sortierte dann seine Geräusche in kleinteiliger Arbeit nach Tonhöhe und -effekt und schnitt die Schnipsel dann zu AC/DCs "Thunderstruck" zusammen. Das bizarre A-capella-Erlebnis könnt ihr euch unten im Video anhören. James Hetfield hat es vorgemacht!

Video: AC/DCs "Thunderstruck" als Baby-A-capella