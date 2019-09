VISIONS empfiehlt: Editors streamen neuen Song "Black Gold", kündigen Best-of und Europatour an

Foto: Nadav Kander

Editors haben das Best-of-Album "Black Gold" angekündigt. Einer von drei neuen Songs darauf ist der seit heute verfügbare Titeltrack. 2020 steht eine Europatournee an, aus der VISIONS die Termine in Deutschland präsentiert.

Editors bleiben ungebrochen produktiv. Nach dem aktuellen Album "Violence" aus dem vorigen Jahr und dem seit Mai vorliegenden Elektro-Ableger "The Blanck Mass Sessions" erscheint am 25. Oktober die Best-of "Black Gold".

Neben 13 Songs aus den bisherigen sechs Alben werden darauf auch drei neue enthalten sein. Der erste ist der heute veröffentlichte Titeltrack, der zweite die Single "Frankenstein", der dritte trägt den Titel "Upside Down". Alle drei wurden produziert von Garrett "Jacknife" Lee (U2, Snow Patrol, The Killers). In der Doppel-CD-Variante gibt es zusätzlich sieben bekannte Songs im akustischen Gewand.

Wer "Black Gold" im offiziellen Editors-Webshop vorbestellt, erhält zudem die CD "The Snowfield Demos" mit acht Aufnahmen, die noch vor dem Debütalbum "The Back Room" entstanden. Besonders kurios ist die Edition der Best-of, in der die 16 Songs auf acht Seven-Inches verteilt sind.

Im Zuge von "Black Gold" haben Editors für 2020 eine umfangreiche Europatournee angekündigt. Bisher sind 27 Konzerte bestätigt, wobei VISIONS die Termine in Deutschland präsentiert. Tickets sind ab morgen um 10 Uhr bei Eventim erhältlich.

Stream: Editors - "Black Gold"

Cover und Tracklist: Editors - "Black Gold"

CD1:

01. "Frankenstein"

02. "Papillon"

03. "Munich"

04. "Sugar"

05. "Hallelujah (So Low)"

06. "An End Has A Start"

07. "Upside Down"

08. "Bullets"

09. "Ocean Of Night"

10. "No Harm"

11. "Smokers Outside The Hospital Doors"

12. "A Ton Of Love"

13. "Magazine"

14. "The Racing Rats"

15. "Black Gold"

16. "No Sound But The Wind"

CD2: "Distance: The Acoustic Recordings"

01. "Violence"

02. "Walk The Fleet Road"

03. "Blood"

04. "Let Your Good Heart Lead You Home"

05. "Smokers Outside The Hospital Door"

06. "Fall"

07. "Two Hearted Spider"

VISIONS empfiehlt:

Editors

31.01. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

03.02. Berlin - Velodrom

22.06. Hamburg - Stadtpark

Live: Editors

07.02. Wien - Gasometer