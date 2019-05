Newsflash (Die Ärzte, Queens Of The Stone Age, Tool u.a.)

Neuigkeiten von den Ärzten, Queens Of The Stone Age, Tool, Noel Gallagher, Baroness, Titus Andronicus und der Schlacht um Winterfoals.

+++ Die Ärzte haben einen neuen Song namens "Rückkehr" veröffentlicht. Im Gegensatz zu "Abschied", der ironischerweise nicht wie zunächst erwartet von dem Ende der Band, sondern von etwas ganz anderem handelte, geht es in "Rückkehr" tatsächlich um den Zustand der Band, genauer um ihre Rückkehr auf die Bühnen im Festivalsommer - und möglicherweise noch ein bisschen mehr, wie sie beim Release der ersten Single bereits angedeutet hatten. Zum Song gibt es einen Clip mit durchgeknalltem Sockenpuppentheater. Die Ärzte bieten "Abschied" und "Rückkehr" jetzt zusammen als Single namens "Drei Mann - Zwei Songs" im Netz an. In Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen die Punks in diesem Jahr nur insgesamt vier exklusive Festivalshows, wer sie anderswo live sehen möchte, muss etwas weiter ins Umland reisen.

Video: Die Ärzte - "Rückkehr"

Live: Die Ärzte (europäisches Ausland 2019)

16.05. Warschau - Klub Proxima

17.05. Prag - Lucerna Music Bar

20.05. Zagreb - Mocvara Club

21.05. Ljubljana - Kino Siska

23.05. Mailand - Alcatraz

24.05. Straßburg - La Laiterie

25.05. Luxemburg - Den Atelier

28.05. Amsterdam - Paradiso

30.05. London - Electric Ballroom

31.05. Brüssel - Ancienne Belgique

Live: Die Ärzte (Festivals 2019)

07.-09.06. Nürburgring - Rock am Ring

07.-09.06. Nürnberg - Rock im Park

14.-16.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

27.-30.06.2019 St. Gallen - Open Air St. Gallen

+++ Josh Homme hat neue Desert Sessions-Releases angeteasert. In einem etwas kryptischen Instagram-Post seiner Queens Of The Stone Age, der zu einem kindlichen Zitat ein süßes Tierbaby-Foto zeigt, finden sich jede Menge Hashtags, die sich zu einem großen Teil albern aufs Bild beziehen. Doch dazwischen stechen vor allem die Hashtags "#desert", "#sessions", "#11" und "#12" hervor. Die Desert Sessions sind Veröffentlichungen von Homme mit in der Vergangenheit immer wieder wechselnden Musikern, darunter waren schon PJ Harvey, Brant Bjork oder Mark Lanegan. Die bislang letzten Sessions "9 & 10" waren jedoch schon vor über 15 Jahren erschienen.

Instagram-Post: Queens Of The Stone Age deuten neue Desert Sessions an

+++ Tool wollen bei ihren kommenden Shows möglicherweise neue Songs spielen. Das deuteten sie jedenfalls ironisch mit einem Bild auf Twitter an, das die Bandmitglieder mit Gedankenblasen zeigt, in denen sie darüber zumindest nachdenken. Gitarrist Adam Jones teilte zudem ein Video, in dem er das Stück "Descending" spielt, das Tool als Live-Jam schon öfter in Teilen aufgeführt hatten. Die zuletzt geäußerte Neuigkeit zum neuen Tool-Album, auf das Fans seit "10,000 Days" von 2006 warten, besagte, dass sich die Platte gerade im Mastering befände. Frontmann Maynard James Keenan schätzte einen Release zwischen Mitte Mai und Mitte Juli, was inzwischen jedoch recht unrealistisch erscheint. Tool kommen auch in Europa auf Tour.

Tweet: Tool denken über neue Songs für Konzerte nach

Instagram-Post: Adam Jones übt "Descending"

Live: Tool

02.06. Berlin - Mercedes-Benz Arena

04.06. Prag - O2 Arena

05.06. Wien - Stadthalle

07.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

09.06. Nürnberg - Rock im Park

18.06. Amsterdam - Ziggo Dome

25.06. Zürich - Hallenstadion

+++ Noel Gallagher hat die neue EP "Black Star Dancing" angekündigt und den Titelsong geteilt. Der Name trifft zu: Die neue Single ist ein spaciger Disco-Song, der sich klanglich deutlich vom psychedelichen "Who Built The Moon?" abhebt, dem aktuellen Album von ihm und seiner Band High Flying Birds. Die EP erscheint mit zwei weiteren neuen Tracks und zwei Remixen am 14. Juni. "Ich habe vielleicht in letzter Zeit zu viel Top Of The Pops geschaut", kommentierte Noel Gallagher. Sein Bruder Liam meldete sich zufällig kurz nach der Veröffentlichung bei Twitter: "Verpiss dich!"

Stream: Noel Gallagher's High Flying Birds - "Black Star Dancing"

Cover & Tracklist: Noel Gallagher's High Flying Birds - "Black Star Dancing" (EP)

01 "Black Star Dancing"

02 "Rattling Rose"

03 "Sail On"

04 "Black Star Dancing (12" Mix)"

05 Black Star Dancing (The Reflex Revision)"

Tweet: Liam Gallagher kurz nach der Veröffentlichung

FUCK OFF — Liam Gallagher (@liamgallagher) 2. Mai 2019

+++ Baroness haben ein Live-Video zu "Borderlines" veröffentlicht. Die Studioversion des Songs hatten sie im März veröffentlicht und damit ihr neues Album "Gold & Grey" angekündigt. Es erscheint am 14. Juni. Darauf enthalten ist auch die zweite Single "Seasons". Baroness kündigten zum Videorelease auch eine kleine Akustik-Tour durch Plattenläden an der US-Westküste an. Eine größere, reguläre US-Tour für den Sommer steht bald an, demnächst wolle die Band aber auch ihre Pläne für Europa bekanntgeben, wie uns Frontmann John Baizley erzählte.

Video: Baroness - "Borderlines" (live)

+++ Titus Andronicus haben den neuen Song "Tumult Around The World" geteilt. Es ist der Closer ihres von Bob Mould produzierten Albums "An Obelisk", aus dem sie bereits die Leadsingle "I Blame Society" geteilt hatten. Wer Frontmann Patrick Stickles gern beim konzentrierten Lesen zuschaut, wird auch Freude an dem begleitenden Clip haben. "An Obelisk" erscheint am 21. Juni bei Merge.

Video: Titus Andronicus - "Tumult Around The World"

+++ Achtung, mögliche, wenn auch nur leichte "Game Of Thrones"-Spoiler: Foals waren unter den zuerst lebenden und vermutlich schließlich auch den toten Soldaten der aktuellen Folge des Fantasy-Epos. Schlagzeuger Jack Bevan und Gitarrist Jimmy Smith teilten auf Instagram jeweils Fotos von sich im Kostüm bei der Schlacht um Winterfell. Ihr Manager habe sie dorthin gebracht, ob Edwin Congreave und Yannis Philippakis auch einen Trip nach Westeros machten, ist nicht überliefert. Allerdings hatte Philippakis ja schon einst gesungen: "I see The Mountain at my gates..."

Instagram-Posts: Jack Bevan und Jimmy Smith am Set von "Game Of Thrones"