Pete Doherty stellt neue Band The Puta Madres vor, streamt Debütsingle "Who's Been Having You Over"

Pete Doherty und die Affengeilen, das hat in der deutschen Übersetzung einen Touch von Neue Deutsche Welle, geht man aber nach der Debütsingle "Who's Been Having You Over", probiert sich der Libertines-Co-Frontmann mit seiner neuen Band an flottem Brit-Garagerock.

Pete Doherty selbst beschreibt sein jüngstes Album insgesamt als "ein erschütternd intimes Porträt von Liebe, Verlust und Verlorenheit", das klingt schonmal nicht ganz so flott, man darf also gespannt sein, zumal "Who's Been Having You Over" mehr als ein grundsolider Song ist.

Aufgenommen wurde das nach dem Bandprojekt benannte Album vergangenen Sommer binnen vier Tagen in einem französischen Fischerdorf, in den Handel kommen soll es am 26. April. Vorbestellen kann man es auf der Website der Albion Rooms, das Hotel beziehungsweise Studio im Südosten Englands, an dem Doherty und die Libertines seit einer Weile werkeln.

Musikalisch hatte es von Pete respektive Peter Doherty zuletzt weniger zu vermelden gegeben, trotzdem waren die Meldungen durchweg positiv: Im November hatte er einige seiner Bilder für den guten Zweck versteigert, vorher hatte er das Vereinigte Königreich mehrere Wochen mit seiner Geschwindigkeit beim Verputzen eines Mega-Frühstücks begeistert.

Video-Stream: Peter Doherty & The Puta Madres - "Who's Been Having You Over"

Cover und Tracklist - Peter Doherty & The Puta Madres - "Peter Doherty & The Puta Madres"



01. "All At Sea"

02. "Who's Been Having You Over"

03. "Paradise Is Under Your Nose"

04. "Narcissistic Teen Makes First XI"

05. "Someone Else To Be"

06. "The Steam"

07. "Travelling Tinker"

08. "Lamentable Ballad Of Gascony Avenue"

09. "A Fool There Was"

10. "Shoreleave"

11. "Punk Buck Bonafide"