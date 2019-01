Newsflash (NOFX, Green Day, Rammstein u.a.)

Neuigkeiten von NOFX, Green Day, Rammstein, Ty Segall, Bouncing Souls, +44, Prong, Vampire Weekend, Spiral Stairs, Korn, Lamb und Kiss.

+++ NOFX haben weitere Updates von ihren Arbeiten im Studio geteilt. Auf Instagram veröffentlichte Frontmann Fat Mike einige kurze Clips vom Entstehungsprozess ihres neuen Albums. Ein Ausschnitt zeigt den Produzenten und Descendents-Schlagzeuger Bill Stevenson und Fat Mike an der Gitarre, in einem weiteren arbeitet letzterer mit Gastsängern an Harmonien für einen Song, im nächsten nimmt Stevenson Background-Chöre auf. Vergangene Woche hatte die Band bereits Eindrücke der Schlagzeug-Aufnahmen"First Ditch Effort" von 2016 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Im Mai gehen NOFX mit dem Punk In Drublic Fest auf Tour durch Deutschland. Je nach Spielort treten sie dann unter anderem mit Bad Religion und Anti-Flag auf. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim. Im August spielen sie außerdem als Headliner beim Punk Rock Holiday auf, das im slowenischen Tolmin stattfindet. Karten sind auf der Webseite des Festivals erhältlich.

Instagram-Post: NOFX im Studio

Instagram-Post: NOFX im Studio

Instagram-Post: NOFX im Studio

+++ Green Day werden eine große Menge ihres Equipments verkaufen. Auf der Plattform Reverb.com veräußern die Punkrocker ab Februar mehr als 100 Instrumente aus ihrer Karriere, darunter 50 Gitarren des Frontmanns Billie Joe Armstrong und fünf Schlagzeuge des Drummers Tré Cool. Die meisten Instrumente benutzte die Band entweder bei Live-Auftritten oder im Studio. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Albums "Dookie" im nächsten Monat bietet Armstrong eine Harmony-Stella-Parlor-Akustikgitarre an. Sie soll die erste Gitarre des Musikers gewesen sein, mit der er unter anderem den "Dookie"-Song "F.O.D" eingespielt hatte. "Nachdem ich 30 Jahre lang Krimskrams und richtig gutes Zeug gesammelt habe, muss ich manches davon verkaufen", erklärte Armstrong in einem Statement. Der Reverb-Shop wird am 7. Februar online gehen. Interessierte haben die Möglichkeit, sich über einen Mail-Newsletter über die Verfügbarkeit der Instrumente informieren zu lassen. Zum "Dookie"-Jubiläum hatte Armstrong kürzlich ein Effektgerät im Design des Cover-Artworks präsentiert. Im vergangenen Jahr hatten Green Day Gerüchte um spezielle Albumshows zu "Dookie", "Insomniac" und "Kerplunk" gestreut. Weiterhin hatte Armstrong Arbeiten an neuem Green-Day-Material angedeutet.

Video: Green Day verkaufen ihr Equipment

Bild: Billie Joe Armstrongs Harmony Stella Parlor

+++ Rammsteins neues Album befindet sich derzeit im Mix. Die Band veröffentlichte via Twitter einen neuen Zwischenstand des Produktionsprozesses zum Nachfolger zu "Liebe ist für alle da", der die Band zusammen mit dem Produzenten und Mixer Rick Costey (Muse, Sigur Rós) im Studio in Santa Monica, Kalifornien zeigt. Das neue Album soll laut Aussagen des Gitarristen Richard Kruspe im April erscheinen. Im Anschluss kommen Rammstein auf ihre ausverkaufte Stadion-Tour. Fans, die kein Ticket ergattern konnten, haben ab dem 1. März noch einmal die Möglichkeit dazu, wenn Eventim die Ticketrückgabe für die restlos ausverkauften Konzerte freischalten wird. Den Weiterverkauf über die Plattfotm Viagogo hatten Rammstein im vergangenen Jahr gerichtlich verbieten lassen.

Instagram-Post: Rammstein im Studio

Getting closer!

Finalizing the mix for the new album in Santa Monica, CA.#Rammstein pic.twitter.com/A7m60BQ6f1 — Rammstein (@RSprachrohr) 22. Januar 2019

Live: Rammstein

27.05. Gelsenkirchen - Veltins Arena | ausverkauft

28.05. Gelsenkirchen - Veltins Arena | ausverkauft

05.06. Bern - Stade de Suisse | ausverkauft

08.06. München - Olympiastadion | ausverkauft

09.06. München - Olympiastadion | ausverkauft

12.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion | ausverkauft

13.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion | ausverkauft

16.06. Rostock - Ostseestadion | ausverkauft

22.06. Berlin - Olympiastadion | ausverkauft

02.07. Hannover - HDI Arena | ausverkauft

13.07. Frankfurt/Main - Commerzbank Arena | ausverkauft

20.07. Luxemburg - Roeser Festival Grounds | ausverkauft

22.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion | ausverkauft

23.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion | ausverkauft

+++ Ty Segall hat das neue Live-Album "Deforming Lobes" angekündigt und daraus die Single "Love Fuzz" vorgestellt. Den Song, der erstmals 2012 auf dem Album "Twins" erschienen war, beginnen Segall und seine Freedom Band passenderweise mit einer druckvollen Fuzz-Effekt-Attacke, die sich Segall-typisch durch den übersteuerten Garage-Brecher zieht. Ty Segall & Freedom Band hatten das Album im Telegram Ballroom in Los Angeles aufgenommen. Der Produzent Steve Albini mixte die Platte in seinem Electrical-Audio-Studio in Chicago. "Deforming Lobes" erscheint am 29. März via Drag City. 2018 hatte Segall unter anderem die Alben "Freedom's Goblin" und "Joy" zusammen mit White Fence sowie das Coveralbum "Fudge Sandwich" veröffentlicht.

Stream: Ty Segall & The Freedom Band - "Love Fuzz"

Deforming Lobes by Ty Segall

Cover & Tracklist: Ty Segall & The Freedom Band - "Deforming Lobes"

01. "Warm Hands"

02. "Squealer"

03. "Breakfast Eggs"

04. "The Crawler"

05. "Finger"

06. "They Told Me Too"

07. "Cherry Red"

08. "Love Fuzz"

+++ Bouncing Souls haben ein Video zu "Crucial Moments" veröffentlicht. Der Clip im VHS-Look besteht aus Aufnahmen aus dem Studio, Konzertausschnitten und Backstage-Aufnahmen der Band. Der Song selbst ist eine gut gelaunte Punkrock-Nummer, deren Text von nostalgischen Gefühlen geprägt ist. Die "Crucial Moments"-EP erscheint am 15. März. Dieses Jahr feiern Bouncing Souls ihr 30-jähriges Jubiläum. Zusätzlich zur EP veröffentlicht die Band deshalb das Begleitbuch "Crucial Moments: Thirty Years Of Life With The Bouncing Souls", das zahlreiche Anekdoten und Bilder aus der Karriere der Band enthält. Das aktuelle Studioalbum "Simplicity" war 2016 erschienen.

Video: Bouncing Souls - "Crucial Moments"

Cover & Tracklist: Bouncing Souls - "Crucial Moments"

01. "Crucial Moments"

02. "1989"

03. "Favorite Everything"

04. "Here's To Us"

05. "4th Avenue Sunrise"

06. "Home"

Packshot: "Crucial Moments: Thirty Years Of Life With The Bouncing Souls"

+++ (+44) haben eine Vinyl-Reissue ihres Albums "When Your Heart Stops Beating" angekündigt. Das ehemalige Pop-Punk-Projekt rund um Blink-182-Frontmann Mark Hoppus und -Schlagzeuger Travis Barker veröffentlicht seine 2006 erschienene Platte am 12. April neu auf Vinyl. Die Reissue kommt wahlweise in pinker oder blauer Farbe und ist auf 1.500 Exemplare limitiert. Eine weitere Neuauflage auf grünem Vinyl soll am 29. November zum diesjährigen Black Friday erscheinen. (+44) waren im Zeitraum von 2005 bis 2009 aktiv. Bei "When Your Heart Stops Beating" handelt es sich um ihr einziges Studioalbum.

+++ Prong-Frontmann Tommy Victor hat zwei Trailer für die Youtube-Serie "Tommy Plays Prong, Retrospects Of Music And Life" veröffentlicht. Darin spricht er über seine frühen musikalischen Einflüsse: "Als ich endlich eine [Black] Sabbath-Platte zu fassen bekam, hat mich das völlig weggeblasen. Ich stand auf alles, was Heavy Metal genannt wurde. Ich wollte in einer Band sein und konnte es nicht aushalten, in Queens zu leben." Im Laufe der Serie wird Victor aber nicht nur seinen persönlichen Werdegang reflektieren, sondern auch besonders wichtige Songs der bisherigen zwölf Prong-Alben besprechen und Gitarren-Playthroughs zu diesen zeigen. Die aktuelle Prong-Platte "Zero Days" war 2017 erschienen.

Video: "Tommmy Plays Prong" Trailer 1

Video: "Tommy Plays Prong" Trailer 2

+++ Vampire Weekend haben die beiden neuen Songs "Harmony Hall" und "2021" angeteasert. Bei dem Teaser handelt es sich um ein zweistündiges Gitarren-Instrumental, das die Melodie des Tracks "Harmony Hall" repräsentieren soll. Die beiden neuen Songs der Indierocker sollen laut Videobeschreibung kommenden Donnerstag erscheinen. Sie werden Teil eines neuen Doppelalbums sein, das die Band vergangene Woche angekündigt hatte. Bis zum Release der Platte will die Band jede Woche zwei neue Tracks enthüllen. Bislang sind allerdings weder der genaue Albumtitel noch das Veröffentlichungsdatum bekannt. Ihr bisher letztes Studioalbum "Modern Vampires Of The City" hatten Vampire Weekend 2013 herausgebracht.

Video: Vampire Weekend - "Harmony Hall" + "2021" (Teaser)

+++ Spiral Stairs haben mit dem Song "Hyp-No-Tized" ein neues Album angekündigt. Der neue Track der Band um Pavement-Mitbegründer Scott Kannberg zeigt sich als stimmungsvoller Indierock-Track, der mit Bläser-Einsätzen und beschwingtem Beat nach vorn geht, während Kannberg seinen lässigen Spoken-Word-Gesang darüber legt. Der Song wird Teil des neuen Albums "We Wanna Be Hyp-No-Tized" sein, das am 22. März erscheint. Den Vorgänger "Doris And The Daggers" hatten Spiral Stairs Anfang 2017 veröffentlicht.

Stream: Spiral Stairs - "Hyp-No-Tized"

Cover & Tracklist: Spiral Stairs - "We Wanna Be Hyp-No-Tized"

01. "Hyp-No-Tized"

02. "The Fool"

03. "Diario"

04. "Them Cold Eyes"

05. "Hold On (Til I Figure It Out)"

06. "Fingerprintz"

07. "BTG"

08. "Dear Husband"

09. "Swampland"

10. "Borderline"

+++ Die Korn-Musiker Jonathan Davis, Brian Welch und James Shaffer werden in der Dokumentation "Mind Over Matter" auftreten. Der Film von Regisseur Sebastien Paquet erzählt die Geschichte des Musikers Brandon Mendenhall, der mit infantiler Zerebralparese zur Welt gekommen war. Die Krankheit löst Störungen im Nervensystem und der Muskulatur aus, was Bewegungsmöglichkeiten, Koordination und Balance beeinträchtigt. Trotzdem hatte sich Mendenhall das Ziel gesetzt, Rockstar zu werden. Durch jahrelanges Training stärkte er seine linke Hand und lernte, Gitarre zu spielen: "Bei der Frage, warum ich Rockstar sein möchte, geht es mir nicht um Ruhm oder Geld. Ich habe die einzigartige Möglichkeit, Menschen und Kinder mit Behinderungen mit meinem Spiel, meiner Musik und meiner Geschichte zu inspirieren." In der schwierigen Zeit bis zur Gründung seiner Band The Mendenhall Experiment, habe ihm die Geschichte von Korn-Gitarrist Shaffer Trost gespendet. Dieser hatte die Gitarre als Therapie für die Finger zu spielen gelernt, nachdem er seine Fingerkuppen durch einen Fahrradunfall verloren hatte. Shaffer sieht in der dokumentarischen Umsetzung von Mendenhalls Geschichte eine wichtige Botschaft: "Der Film beweist, dass die Kraft der Musik die Fähigkeit hat, zu inspirieren und die Leidenschaft eines Menschen zu entfachen, um unsere Hindernisse zu überwinden und unsere Träume zu erreichen, egal wie schwierig es auch sein mag." "Mind Over Matter" erscheint am 25. Januar.

Video: "Mind Over Matter"-Trailer

+++ Lamb haben den Song "Armageddon Waits" als Vorbote für ein neues Album veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen TripHop-Song mit dunkler Grundstimmung, die durch die zarte Stimme von Sängerin Louise Rhodes einen interessanten Kontrast zu den tiefen Beats setzt. Mit "Armageddon Waits" bietet das Duo einen ersten Vorgeschmack auf sein neues Album "The Secret Of Letting Go", das am 26. April erscheint. Zwischen diesem und der Veröffentlichung seines Vorgängers "Backspace Unwind" liegen fast fünf Jahre.

Stream: Lamb - "Armageddon Waits"

+++ Wenn der Präsident seine Mitarbeiter nicht bezahlen will, müssen es eben Kiss aushelfen: Angesichts des bislang längsten "Government Shutdown" in der Geschichte der USA stehen die Mitarbeiter der Regierung seit über einem Monat ohne Gehalt da. In Flughafenfilialen der Restaurantkette Rock & Brews der Kiss-Frontmänner Paul Stanley und Gene Simmons können Mitarbeiter der Transportation Security Administration sich jetzt zumindest ein warmes Mittagessen für lau abholen. Eine noble Geste vor allem für Simmons-Verhältnisse. Der Exzentriker ist schließlich eher für Entgleisungen in der Öffentlichkeit als humanistische Wohltaten bekannt.