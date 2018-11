Incubus zeigen Tour-Video zu "State Of The Art"

Foto: Screenshot Youtube

Das dazugehörige Album ist anderthalb Jahre her, trotzdem schieben Incubus noch ein Musikvideo zum Song "State Of The Art" hinterher.

Regie geführt haben Incubus-Sänger Brandon Boyd und Julian Schratter, der auch gefilmt und geschnitten hat. Neben wunderbaren Landschafts- und Städteaufnahmen zeigt das Video zum bekömmlichen Poprock-Song Eindrücke von mehreren Touren. Boyd sagte zum Video: "Wir haben auf Super-8-Kameras und mit einigen schicken Drohnen gefilmt. Rund um die Welt während der vergangenen 18 Monate."

"State Of The Art" stammt vom noch aktuellen Album "8", das im April 2017 erschienen war. Zuletzt hatte die Band das Video kurz angeteasert, außerdem stellt sie Überlegungen an, zum 20. Jubiläum des Albums "Make Yourself" eine besondere Tour zu spielen.

Video: Incubus - "State Of The Art"