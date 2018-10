Newsflash (Slipknot, Feine Sahne Fischfilet, Ignite u.a.)

Neuigkeiten von Slipknot, Feine Sahne Fischfilet, Ignite, Madsen, The Claypool Lennon Delirium, Beach House, Flogging Molly, ClickClickDecker!, The Entrepreneurs, Kind Kaputt, Laura Gibson und Bring Me The Horizon.

+++ Slipknot haben Europa-Tourdaten für 2019 veröffentlicht. Neben ihren Headliner-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park wird die Band auch beim Nova Rock und Greenfield Festival sowie auf zwei Arena-Shows in Leipzig und Hannover spielen. Auf ihrer Facebook-Seite schrieben Slipknot schlicht: "Wir sehen uns nächstes Jahr, Europa." ".5: The Gray Chapter", das aktuelle Album der Nu-Metal-Band, war im Oktober 2014 erschienen. Sänger Corey Taylor hatte Anfang des Monats eine neue Platte für 2019 in Aussicht gestellt. Shawn "Clown" Crahan wiederum hatte eine umfangreiche Reissue des Debütalbums angedeutet, das nächstes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Karten für die beiden Arena-Shows in Deutschland gibt es in Kürze bei Eventim.

Facebook-Post: Slipknot geben Tourdaten bekannt

7.-9.06. Nürnberg - Rock im Park

7.-9.06. Nürburgring - Rock Am Ring

13.-15.06. Interlaken - Greenfield

13.-16.06. Nickelsdorf - Novarock

17.06. Leipzig - Arena

18.06. Hannover - TUI Arena

+++ Das Konzert von Feine Sahne Fischfilet in Dessau hat mit dem Anhaltischen Theater einen Austragungsort gefunden. Die Punkrockband wird wie geplant am 6. November in der Stadt auftreten. Nachdem das ursprünglich vorgesehene Bahaus das Konzert aufgrund von politischem Druck durch AfD und CDU abgesagt hatte, hatte es lange Diskussionen um das Konzert gegeben. Das Anhaltische Theater Dessau, das einen Auftritt zunächst auch ablehnte, möchte sich mit dem Umdenken und der Austragung dem Konzert für die Kunstfreiheit einsetzen: "Die abschlägige Antwort auf eine kurzfristige Anfrage der Medien war schlecht überlegt und falsch", gestand man ein. "Dem Theater ist bewusst, dass Versuchen, die Kunst zu behindern, jederzeit entgegengetreten werden muss. Auch und gerade in der politischen Auseinandersetzung." Die Stiftung Bahaus Dessau hält dagegen weiterhin an ihrer Absage fest, distanziert sich aber klar von rechtem Gedankengut. "Setdem ich die Leitung der Stiftung Bahaus Dessau übernommen habe, war es mir wichtig, in der Programmarbeit zu zeigen, dass wir ein internationaler, offener und transparenter Ort gesellschaftlicher Debatten im Sinne des historischen Bahauses sind", erklärte Direktorin Claudia Perren ihre Standpunkt. "Dies impliziert eine deutliche Abgrenzung zu Neonazis." Mit der Absage des Konzerts habe das Bahaus verhindern wollen, Rechtsextremen eine Plattform zu bieten. Genauere Informationen zum Auftritt am 6. November würden die Veranstalter in Kürze mitteilen, hieß es seitens des Theaters. VISIONS-Autor Andreas Kohl nannte die Absage durch das Bauhaus Dessau und die dadurch entstandene Diskussion in einem Kommentar einen "kulturpolitischen Skandal". Im Anschluss an das Konzert in Dessau werden Feine Sahne Fischfilet ihre von VISIONS präsentierte Tour starten. Einige Shows sind bereits ausverkauft. Für die restlichen Konzerte gibt es Tickets bei Eventim.

08.11. Brandenburg - Haus der Offiziere | ausverkauft

09.11. Saalfeld - Klubhaus der Jugend | ausverkauft

10.11. Plauen - Alte Kaffeerösterei | ausverkauft

15.11. Chemnitz - AJZ Talschock | ausverkauft

16.11. Ulm - Roxy | ausverkauft

17.11. Bern - Reithalle

22.11. Trier - Europahalle

23.11. Trier - Europahalle | ausverkauft

24.11. Stuttgart - Wagenhallen

29.11. Kiel - Halle 400

30.11. Kiel - Halle 400 | ausverkauft

01.12. Dresden - Alter Schlachthof | ausverkauft

06.12. Kassel - 130bpm | ausverkauft

07.12. Karlsruhe - Substage | ausverkauft

18.12. Frankfurt/Main - Batschkapp

19.12. Frankfurt/Main - Batschkapp | ausverkauft

21.12. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

22.12. Bremen - Pier 2 | ausverkauft

27.12. München - Tonhalle

28.12. Erfurt - Thüringenhalle

29.12. Hannover - Swiss Life Hall

+++ Ignite sind zurück im Studio. Wie die Melodic-Hardcore-Band mit einem Foto auf Facebook mitteilte, arbeiteten sie zur Zeit an neuem Material. Mit dem Hashstag "2019" könnten Ignite möglicherweise eine Veröffentlichung für das kommende Jahr anteasern. Offiziell gibt es jedoch noch keine Ankündigung. Das bisher letzte Album der Kalifornier, "A War Against You", war 2016 erschienen. Im Januar wird die Band zusammen mit Sick Of It All und Municipal Waste auf der Persistence Tour nach Deutschland kommen. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Ignite im Studio

17.01. Berlin - Astra Kulturhaus

18.01. Hamburg - Große Freiheit 36

19.01. Dresden - Kraftwerk

21.01. München - Backstage

22.01. Lindau - Inselhalle

24.01. Wiesbaden - Schlachthof

26.01. Oberhausen - Turbinenhalle

+++ Das Madsen-Konzert in Bremen ist ausverkauft. Neben ihren Shows in Hannover, Leipzig und Hamburg ist es damit das vuerte Konzert ihrer von VISIONS präsentierten Tour, für das bereits keine Karten mehr erhältlich sind. Im Rahmen dieser Tour führt es die Indierock-Band ab Mitte des nächsten Monats für eine ganze Reihe von Shows nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Das Konzert in Köln wurde zudem bereits hochverlegt. Mit im Gepäck haben Madsen ihr aktuelles Album "Lichtjahre", das im Juni erschienen war. Tickets für die anstehenden Shows gibt es bei Eventim.

16.11. Hannover - Capitol | ausverkauft

17.11. Köln - Palladium

23.11. München - Tonhalle

24.11. Stuttgart - Theaterhaus

30.11. Leipzig - Werk 2 | ausverkauft

01.12. Wiesbaden - Schlachthof

07.12. Saarbrücken - Garage

08.12. Bremen - Pier 2 | ausverkauft

14.12. Berlin - Columbiahalle

15.12. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt | ausverkauft

21.12. Lingen - Emslandarena

05.04. Graz - Orpheum

06.04. Linz - Posthof

12.04. Winterthur - Salzhaus

13.04. Luzern - Konzerthaus Schüür

+++ The Claypool Lennon Delirium haben den neuen Song "Blood And Rockets" veröffentlicht. Der neue Track des Duos, das aus John Lennons Sohn Sean und dem Primus-Frontmann Les Claypool besteht, zeigt sich als entspannter Artrock-Song mit starken psychedelischen Einflüssen. "Blood And Rockets" ist der erste Vorbote ihrer neuen Platte "South Of Reality", die am 22. Februar veröffentlicht wird. Ihr Debütalbum "Lime And Limpid Green" war im vergangenen Jahr erschienen.

Stream: The Claypool Lennon Delirium - "Blood and Rockets"

Cover & Tracklist: The Claypool Lennon Delirium - "South Of Reality"

01."Little Fishes"

02."Blood And Rockets: Movement I, Saga Of Jack Parsons - Movement II, Too The Moon"

03."South Of Reality"

04."Boriska"

05."Easily Charmed By Fools"

06."Amethyst Realm"

07."Toady Man's Hour"

08."Cricket Chronicles Revisited: Part I, Ask Your Doctor - Part II, Psyde Effects"

09."Like Fleas"

+++ Beach House haben den neuen Song "Alien" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen ruhigen Dreampop-Track, der mit Hilfe der im dazugehörigen Video gezeigten psychedelischen Bildsequenzen eine atmosphärische Wirkung erzielt. "Alien" war als B-Seite auf einer Seven-Inch zur Single "Lose Your Smile" erschienen. Diese hinegegen stammt vom aktuellen Album des Dreampop-Duos, das im Mai unter dem Titel "7" veröffentlicht worden war. Zuletzt hatten sie im vergangenen Monat ein ebenfalls äußerst psychedelisches Video zu ihrem Song "Drunk In L.A." vorgestellt.

Video: Beach House - "Alien"

+++ Flogging Molly haben neue Konzert-Termine für 2019 angekündigt. Die Band wird im Januar und Februar für insgesamt drei Shows nach Deutschland kommen. Die Support-Bands sind noch nicht bekannt. Tickets gibt es ab Freitag um 10 Uhr bei Eventim. Das aktuelle Album der Folkpunks, "Life Is Good", war im Juni 2017 erschienen.

18.01. Köln - Carlswerk

20.01. Wiesbaden - Schlachthof

01.02. Bremen - Pier 2

++ Clickclickdecker haben eine neue Single aus ihrem kommenden Album "Am Arsch der kleinen Aufmerksamkeiten" veröffentlicht. "Läuft es eher daneben" ist ein zurückegelehnter Indiefolk-Song, in dem Sänger Kevin Hamann seine Todesanzeige mit kleinen Beobachtungen aus dem Alltag zu konstruieren versucht. Das dazugehörige Video zeigt ausgeschnittene Zeitungsschnipsel, die zusammengelegt kreative Wortkombinationen bilden. Nach "Mandelika" ist der Song die zweite Auskopplung aus "Am Arsch der kleinen Aufmerksamkeiten", das am 16. November bei Audiolith erscheint. Im kommenden Jahr gehen die Hamburger dann mit frischem Material auf Deutschlandtour. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

Video: Clickclickdecker - "Läuft es eher daneben"

07.03. Berlin - Funkhaus

08.03. Leipzig - Neumanns

09.03. Nürnberg - Club Stereo

10.03. München - Kranhalle

11.03. Wiesbaden - Schlachthof

12.03. Oberhausen - Druckluft

13.03. Köln - Artheater

14.03. Bremen - Tower

15.03. Hannover - Lux Hannover

16.03. Hamburg - Knust

+++ The Entrepeneurs haben ihre neue Single "Heroine" in einer Live-Session performt. Die Noiserocker spielten den sechsminütigen Song in einem in grünes Licht getauchten Raum, wo sie zwischen sphärischen Passagen immer wieder explosive Ausbrüche einstreuen und damit einen großen Spannungsbogen aufbauen. "Heroine" stammt aus ihrem kommenden Debütalbum "Noise & Romance", das am 1. Februar erscheint. Bisher hatte die Band auch die Single "Joaquin" veröffentlicht.

Video: The Entrepeneurs - "Heroine" (Live)

+++ Die Post-Hardcore-Band Kind Kaputt hat ein neues Video zu "Sterben auf Zeit" veröffentlicht. Das Video zeigt die Band, wie sie den Song auf einem Dachboden spielt. Dazwischen werden immer wieder Kamerafahrten durch verschiedene altmodische Wohnzimmer gezeigt. Der Song selbst pendelt zwischen Weltschmerz-Strophen und einem explosiven Refrain hin und her. Im Text kritisiert die Band den deutschen Konservatismus mit Zeilen wie "Eure Körper sind aus Holz geschnitzt/ An jedem Kopf ein dünner Strick/ Der sich lockert, wenn ihr nickt/ Und euch zieht, wenn ihr mal laufen müsst". "Sterben auf Zeit" stammt aus der EP "Die Meinung der Einzelnen, die im Januar erschienen war. Aktuell arbeitet die Band an ihrem Debütalbum, das bei Uncle M erscheinen soll. Außerdem spielen Kind Kaputt im November und Dezember noch vier Live-Shows.

Video: Kind Kaputt - "Sterben auf Zeit"

02.11. Leipzig - Halle 5 (Cross The Lines Festival)

03.11. Osnabrück - Kleine Freiheit (Salz Fest)

08.12. Nürnberg - Hirsch (Pull The Trigger)

23.12. Eschwege - Schloßmühle

+++ Folk-Sängerin Laura Gibson hat ein Lyric-Video zu ihrem neuen Song "Goners" veröffentlicht. Der neue Clip in Retro-Optik zeigt eine dystopische Zukunftsvision von Umweltverschmutzungen und künstlichem Licht, das den Verlust der Sonne ausgleichen soll. "Goners" ist der Titeltrack ihres neuen Albums, das kommenden Freitag erscheint. Zuvor hatte die Folk-Musikerin daraus bereits Videos zu den Songs "Domestication" und "Tenderness" präsentiert. Ihr noch aktuelles Album "Empire Builder" war bereits 2016 erschienen. Im nächsten Monat führt es Gibson dann als Support für Dan Mangan nach Deutschland auf Tour. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Laura Gibson - "Goners"

07.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg

08.11. Hamburg - Mojo Club

11.11. Köln - Gebäude 9

20.11. Zürich - Bogen F

22.11. Wien - Bluebird Festival

23.11. Dornbirn - Conrad Sohm

+++ Bring Me The Horizons neue Single "Wonderful Life" war ursprünglich für Limp Bizkit gedacht. Das erklärte Sänger Oli Sykes nun in einem Interview mit Radio BBC 1. Der Frontmann der Metal-Band hatte zusammen mit dem Keyboarder Jordan Fish und Frontmann Fred Durst an einem neuen Album der Nu-Metaller gearbeitet. Die gemeinsame Zeit im Studio soll jedoch keine Früchte getragen haben: "Es hat nicht funktioniert. Die meiste Zeit ist er gar nicht aufgetaucht", erklärt Sykes. "Ein liebenswerter Typ, aber ich glaube, er war noch nicht bereit, ein Album zu machen. Ich denke, er wurde dazu von seinen Managern gedrängt und Leute haben ihm gesagt: 'Das sind die Leute, mit denen du jetzt arbeiten musst.' Wir haben ihm die ganzen Ideen geliefert und es war einfach von Anfang an schlecht, um ehrlich zu sein." Bei den Arbeiten mit Durst soll dann das Riff für "Wonderful Life" entstanden sein. "Eine gute Sache hatte es am Ende: Jordan und ich schrieben dieses Riff und ich war der Meinung, dass Tempo und Tonart perfekt auf diesen Song passten. Also haben wir es ein wenig entbizkisiert und es klang dann am Ende ziemlich geil." "Wonderful Life" stammt aus dem kommenden Album "Amo", das am 11. Januar erscheint. Zuvor hatte die Band bereits die Single "Mantra" veröffentlicht. Im November kommt die Band auch für einige Konzerte nach Deutschland. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

05.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

06.11. Hamburg - Sporthalle Hamburg

08.11. Berlin - Velodrom

09.11. Chemnitz - Messe-Arena

10.11. Wien - Stadthalle

12.11. Zürich - Samsung Hall

14.11. München - Zenith

17.11. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

18.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle