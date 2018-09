Newsflash (Therapy?, Long Distance Calling, Slash u.a.)

Neuigkeiten von Therapy?, Long Distance Calling, Slash, Feine Sahne Fischfilet, Taskete!, Odd Couple, The Beths, Riverside, Antarctigo Vespucci, The Beta Band, Nothington und Voivod.

+++ Therapy? haben die neue Single "Wreck It Like Beckett" veröffentlicht. Die Alternative-Rocker aus Nordirland präsentierten den Song mit einem aufwendig animierten Lyric-Video, in dem Bilder der Zerstörung über alte Fernsehgeräte flimmern. Nicht nur visuell stehen dabei alle Kanäle auf Abriss, auch der Sound des rifflastigen Titels sorgt mit einem tiefen Bass für Erschütterung. Der Wiederaufbau ist dabei das zentrale Thema bei "Wreck It Like Becket", wie Sänger Andy Cairn erklärt. So hätte der namensgebende irische Autor Simon Beckett eine besondere Herangehensweise für neue Projekte gehabt. "Er hat sich immer vorgestellt, dass er an einem Schreibtisch säße, wo er mit einer Armbewegung alle Blätter wegfegen könne, um neu zu starten", erzählt Cairn. "Wreck It Like Becket" ist Teil des neuen Albums "Cleave", das am 21. September über Marshall erscheint. Daraus hatten sie schon den Song "Callow" zusammen mit einem Zombie-Video veröffentlicht. Im Oktober kommen Therapy? für sechs Termine nach Deutschland. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Therapy? - "Wreck It Like Beckett"

Therapy?

16.10. Hamburg - Knust

17.10. Hannover - Musikzentrum

18.10. Frankfurt/Main - Zoom

19.10. Köln - Gebäude 9

20.10. Münster - Sputnikhalle

21.10. Berlin - SO36

+++ Die Post-Rocker Long Distance Calling haben ein Video zu ihrem Song "Like A River" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine stimmungsvolle Komposition aus Sound und naturbelassenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen rund um das Element Wasser. Die durch die Tempowechsel entstehende Atmosphäre von "Like A River" ist verknüpft mit den verschiedenen Bewegungen des Wassers: zu Anfang ruhig fließend, in der Mitte aufbrausend und schnell und zum Ende hin leise ausklingend - vergleichbar mit dem Zyklus einer sich aufbäumenden Welle. Long Distance Calling hatten erst Anfang des Jahres ihr aktuelles Album "Boundless" herausgebracht. Im November führen die Post-Rocker ihre Tour zum Album fort. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Long Distance Calling - "Like A River"

Long Distance Calling

22.11. Leipzig - Täubchenthal

25.11. Potsdam - Waschhaus

29.11. Karlsruhe - Die Stadtmitte

30.11. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

01.12. Dornbirn - Conrad Sohm

02.12. Augsburg - Kantine

06.12. Trier - Ex-Haus

13.12. Bochum - Rotunde

14.12. Rostock - Mau Club

15.12. Braunschweig - Eulenglück

16.12. Frankfurt/Main - Zoom

20.12. Bielefeld - Forum

21.12. Schweinfurt - Alter Stattbahnhof

+++ Slash kommt mit seiner Band Myles Kennedy & The Conspirators auf Europa-Tour. In deren Rahmen kommen sie im Frühjahr auch nach Hamburg, Offenbach und Berlin. Der Vorverkauf hierfür startet am Montag, den 17. September auf Eventim. Slash veröffentlicht am 21. September sein viertes Soloalbum "Living The Dream". Kürzlich hatte der Guns N' Roses-Gitarrist den Song "Driving Rain" daraus vorgestellt.

Cover & Tracklist: Slash - "Living The Dream"

CD 1

01. "The Call Of The Wild" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

02. "Serve You Right" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

03. "My Antidote" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

04. "Mind Your Manners" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

05. "Lost Inside The Girl" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

06. "Read Between The Lines" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

CD 2

01. "Slow Grind" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

02. "The One You Loved Is Gone" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

03. "Driving Rain" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

04. "Sugar Cane" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

05. "The Great Pretender" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

06. "Boulevard Of Broken Hearts" (feat. Myles Kennedy & The Conspirators)

Live: Slash + Myles Kennedy & The Conspirators

07.02. Offenbach - Stadthalle

03.03. Hamburg - Sporthalle Hamburg

04.03. Berlin - Verti Music Hall

+++ Feine Sahne Fischfilet haben ein Zusatzkonzert in der Europahalle Trier angekündigt. Es findet am 22. November statt. Da viele Termine der kommenden "Alles auf Rausch"-Tour der Punkrocker bereits seit einiger Zeit ausverkauft sind, hatten Feine Sahne Fischfilet ihre Tour zuvor bereits um zwei weitere Termine in Kiel und Frankfurt aufgestockt. Karten für die noch nicht ausverkauften Shows gibt es bei Eventim.

Facebook: Feine Sahne Fischfilet verkünden Zusatzkonzert in Trier

Feine Sahne Fischfilet

07.09. Bayreuth - Volksfestplatz

08.09. Mannheim - Maimarktgelände

14.09. St. Wendel - Festwiese am Bostalsee

08.11. Brandenburg - Haus der Offiziere | ausverkauft

09.11. Saalfeld - Klubhaus der Jugend | ausverkauft

10.11. Plauen - Alte Kaffeerösterei | ausverkauft

15.11. Chemnitz - AJZ Talschock | ausverkauft

16.11. Ulm - Roxy | ausverkauft

17.11. Bern - Reithalle

22.11. Trier - Europahalle

23.11. Trier - Europahalle | ausverkauft

24.11. Stuttgart - Wagenhallen

29.11. Kiel - Halle 400

30.11. Kiel - Halle 400 | ausverkauft

01.12. Dresden - Alter Schlachthof | ausverkauft

06.12. Kassel - 130bpm | ausverkauft

07.12. Karlsruhe - Substage | ausverkauft

18.12. Frankfurt/Main - Batschkapp

19.12. Frankfurt/Main - Batschkapp | ausverkauft

21.12. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

22.12. Bremen - Pier 2 | ausverkauft 27.12. München - Tonhalle

28.12. Erfurt - Thüringenhalle

29.12. Hannover - Swiss Life Hall

+++ Taskete! haben ihr gleichnamiges Debütalbum "Taskete!" angekündigt. Das Noisepop-Bandprojekt besteht aus Florian Weber, Schlagzeuger von Sportfreunde Stiller und Aren Emirze, ehemaliger Harmful-Frontmann, der aktuell als Solokünstler unter dem Pseudonym Emirsian unterwegs ist. Das erste Studioalbum des Duos erscheint am 26. Oktober. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt der Track "Inner Revolution", der bereits online verfügbar ist. Taskete! kommen im November auf ihre erste Headliner-Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Taskete! - "Inner Revolution"

Cover & Tracklist: Taskete! - "Taskete!"

01. "The Power & The Holy Ghost"

02. "Monologue"

03. "Inner Revolution"

04. "Fossil"

05. "Out Of My Head"

06. "Building Houses"

07. "The King Is Dead"

08. "Hit The Cowbell!"

09. "(Let Me Be Your) Animal"

10. "Heaven Holds A Place For Bastards"

Taskete!

08.11. Hamburg - Molotow Bar

09.11. Bremen - Zollkantine

10.11. Schwerin - JUZ Schwerin

11.11. Berlin - Musik & Frieden

12.11. Köln - Stereo Wonderland

13.11. Frankfurt/Main - Nachtleben

14.11. Schweinfurt - Stadtbahnhof

15.11. Weinheim - Cafe Central

16.11. München - Milla

Live: Taskete!

01.11. Konstanz - Kula**

02.11. Zürich - Dynamo 21**

03.11. Stuttgart - Im Wizemann**

* mit Dyse

** mit Blackout Problems

+++ Odd Couple haben einen Trailer für ihre kommende Tour veröffentlicht. Mit ihrem aktuellen Album "Yada Yada" im Gepäck reist die Band im Herbst quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets für die "Yada Yada"-Tour sind bei Eventim erhältlich.

Video: "Yada Yada" Tour-Trailer

Odd Couple

14.09. Dresden - Beatpol

15.09. Dornbirn - SoundNoise Festival

19.09. Nürnberg - MUZ Club

20.09. Potsdam - Waschhaus

21.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

22.09. Erfurt - Frau Korte

23.09. Leipzig - KuZ So & So

27.09. Wien - Waves Festival

28.09. Linz - Kapu

29.09. Bayreuth - Schokofabrik

Live: Odd Couple

23.10. Münster - Cafe Sputnik

24.10. Mainz - Schon Schön

25.10. Fulda - Kulturkeller

26.10. Karlsruhe - P8

27.10. Magdeburg - Tonne27

02.11. Bremen - Pusdorf Studios

04.11. Hannover - Bei Chez Heinz

+++ The Beths haben ein Video zu "Little Death" veröffentlicht. Darin steht Frontfrau Elizabeth Stokes vor einem Hintergrund, der abwechselnd Sterne, Wälder, Lichter, Feuer, Fernseher und Städte zeigt. Musikalisch untermalt von hektischen Indierock-Gitarrenriffs und rastlosem Schlagzeug schwebt sie mit Wunderkerzen davon. Das Quartett aus Auckland kommt im Oktober für zwei Konzerte nach Berlin und Köln. Das Debüt "Future Me Hates Me" war im August erschienen.

Video: The Beths - "Little Death"

Live: The Beths

27.10. Berlin - Arkaoda

28.10. Köln - Die hängenden Gärten von Ehrenfeld

+++ Riverside haben mit "River Down Below" eine weitere Single ihres kommenden Albums "Wasteland" vorgestellt. Die gefühlvolle Ballade der Progrocker fällt deutlich reduzierter aus als die erste Auskopplung "Vale Of Tears", womit die Band ihr Vorhaben bestätigt, sich auf ihrem neuen Werk vermehrt mit Folk-Elementen auseinanderzusetzen. Textlich setze sich der Titel außerdem mit dem tragischen Tod des ehemaligen Riverside-Gitarristen Piotr Grudzinski außeinander, wie Sänger Mariusz Duda erklärt: "Der Text erzählt die Geschichte eines Wanderers, der durch Zufall auf das Grab eines Überlebenden der Apokalypse stößt. Er hört eine Stimme: 'Bring mich hier weg. Bring mich zum Fluss, da gehöre ich hin.' [...] Es ist immer noch eine Geschichte über eine Welt in einer alternativen Zukunft, aber man kann den Bezug dazu zwischen den Zeilen lesen." Das neue Riverside-Album erscheint am 28. September über InsideOutMusic. Im Oktober sind Riverside dann auch in Deutschland unterwegs. Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Video: Riverside - "River Down Below"

Live: Riverside

30.10. Berlin - Kesselhaus

31.10. Schorndorf - Club Manufaktur

14.11. Hamburg - Markthalle

15.11. Oberhausen - Turbinenhalle

16.11. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

17.11. Neunkirchen - Gloomar Festival

+++ Jeff Rosenstock und Chris Farren haben als Antarctigo Vespucci ein gemeinsames Album angekündigt. Die beiden Punkrock-Singer/Songwriter veröffentlichen am 26. Oktober die Platte "Love In The Time Of E-Mail", der Nachfolger ihres Debüts "Leavin' La Vida Loca" von 2015. Als ersten Vorboten gibt es den Song "White Noise" zu hören - ein verspielter, fröhlicher Punkrocker mit schunkeligen Handclaps und flirrenden Synthesizern.

Stream: Antarctigo Vespucci - "White Noise"

Cover & Tracklist: Antarctigo Vespucci - "Love In The Time Of E-Mail"

01. "Voicemail"

02. "Kimmy"

03. "White Noise"

04. "Breathless On DVD"

05. "The Price Is Right Theme Song"

06. "So Vivid!"

07. "Freakin' U Out"

08. "All These Nights"

09. "Not Yours"

10. "Do It Over"

11. "Another Good Thing"

12. "Lifelike"

13. "E-Mail"

+++ The Beta Band hat ein EP-Boxset angekündigt. Damit feiern die Indierocker ihr 20-jähriges Bandbestehen. Die Compilation "The Three EP's" wird am 14. September neu aufgelegt veröffentlicht und enthält neu gemasterte Versionen der Songs. "Dry The Rain" gibt es schon vorab im Stream. Die Indierock-Band aus Schottland mit Einflüssen aus HipHop, R'n'B und elektronischer Musik war von 1996 bis 2004 aktiv.

Stream: The Beta Band - "Dry The Rain" (Remaster)

+++ Nothington haben ihre letzten Konzerte in Europa angekündigt. Die Punkrock-Band aus San Francisco spielt im November noch jede Menge Shows im deutschsprachigen Raum, doch bald danach soll Schluss für sie sein, wie sie im April angekündigt hatten. Man wolle in Zukunft neue, individuelle künstlerische Wege gehen, sagten sie damals. Tickets für die letzten Shows gibt es bei Eventim.

Live: Nothington

01.11. Wiesbaden - Schlachthof

02.11. Trier - Exhaus

03.11. Zürich - Dynamo

09.11. Nürnberg - MUZ Club

10.11. Leipzig - Zoro

11.11. Göttingen - T-Keller

13.11. Karlsruhe - Alte Hackerei

14.11. Hannover - Bei Chez Heinz

16.11. Köln - MTC

17.11. Bochum - Rockpalast

25.11. Bremen - Tower

27.11. Münster - Sputnikhalle

28.11. Kiel - Schaubude

29.11. Hamburg - Hafenklang

30.11. Hamburg - MS Frau Hedi

01.12. Berlin - Cassiopeia

+++ Voivod haben die neue Single "Always Moving" inklusive Video vorgestellt. Das Video kommt mit überlappenden Aufnahmen von Bandproben, dem Weltall, Zeichnungen und Textfetzen. Der Song erscheint am 21. September auf der EP "The Wake". Rund um diesen Termin kommt die Metal-Band für Konzerte nach Wien, Winterthur, Köln und Hamburg. Tickets gibt es auf Eventim.

Video: Voivod - "Always Moving"

Live: Voivod

16.09. Wien - Szene

21.09. Winterthur - Gaswerk

12.10. Köln - Luxor

13.10. Hamburg - Logo