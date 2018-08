VISIONS empfiehlt: Behemoth, At The Gates und Wolves In The Throne Room kündigen gemeinsame Europa-Tour an

"Ecclesia Diabolica Evropa 2019 E.V." - Behemoth führen ihre "satanische Glaubensversammlung" 2019 fort. Dabei bleiben ihnen nicht nur ihre Tourkollegen At The Gates und Wolves In The Throne Room treu, auch neue Musik verdunkelt den Horizont verführerisch.

Oktober und November 2018 sind für den Nordamerika-Teil der Behemoth-Tour reserviert, ab Mitte Januar 2019 hat das polnische Black/Death-Metal-Trio den deutschsprachigen Rum eingeplant. Auch in Europa werden At The Gates und Wolves In The Throne Room dabei sein. Morgen um 11 Uhr beginnt ein exklusiver Pre-Sale von 66 Tickets pro Show im Webstore von Behemoth, am 6. August beginnt der reguläre Vorverkauf um 11 Uhr bei Eventim.

Grund für die ausgiebigen Tourpläne ist das elfte Behemoth-Album "I Loved You At Your Darkest", das Sänger und Gitarrist Nergal, Bassist Orion und Schlagzeuger Inferno heute zusammen mit dem düsteren Video zur Single "God = Dog" ankündigten. Es erscheint am 5. Oktober bei Nuclear Blast. Eine auf 666 Exemplare limitierte Seven-Inch zu "God = Dog" ist ab sofort im Behemoth-Store erhältlich.

Erst im April hatten Behemoth das Live-Package "Messe Noire" veröffentlicht. At The Gates folgten im Mai mit "To Drink From The Night Itself", und "Thrice Woven" von Wolves In The Thone Room war bereits im vergangenen September erschienen.

VISIONS empfiehlt:

Behemoth + At The Gates + Wolves In The Throne Room

10.01. Frankfurt/Main - Batschkapp

11.01. München - Tonhalle

13.01. Wien - Arena

15.01. Zürich - Komplex 457

23.01. Oberhausen - Turbinenhalle

24.01. Berlin - Huxley's Neue Welt

01.02. Hamburg - Große Freiheit 36

Video: Behemoth - "God = Dog"

Cover & Tracklist: Behemoth - "I Loved You At Your Darkest"

01. "Solve"

02. "Wolves Ov Siberia"

03. "God = Dog"

04. "Ecclesia Diabolica Catholica"

05. "Bartzabel"

06. "If Crucifixion Was Not Enough"

07. "Angelvs XIII"

08. "Sabbath Mater"

09. "Havohej Pantocrator"

10. "Rom 5:8"

11. "We Are The Next 1000 Years"

12. "Coagvla"