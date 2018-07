Against Me! haben neues Album fertig

Das neue Against Me!-Album ist fertig. Das verkündete Frontfrau Laura Jane Grace stolz über das soziale Netzwerk Twitter.

Neben dem abgeschlossenen Mastering, einer Sequenzierung der Songs und einem Cover-Artwork habe die Band nun außerdem eine Platenfirma gefunden, so Vordenkerin Grace in ihrem Tweet. "Das Abgefuckte daran ist allerdings, dass ich euch fürs Erste nicht noch mehr darüber verrate."

Zuletzt häuften sich die Anzeichen für eine neue Against Me!-Veröffentlichung. Vorigen Monat gab Grace erste Einblicke in neue Songs, wobei sie sich selbst über ihre Geschwindigkeit wunderte. Dann trat der ehemalige Bassist Andrew Seward nach fünf Jahren wieder mit der Band auf und ersetzte kurz darauf dauerhaft Inge Johansson, der seinerseits ihn ersetzt hatte.

Das noch aktuelle Against-Me!-Album "Shape Shift With Me" war vor zwei Jahren erschienen.

Record is mastered. Decided on a sequence and cover art. You know what? Even got a record label too! What’s fucked up is that for now I’m not telling you anything more about it.