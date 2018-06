A Perfect Circle stellen Video zu "The Contrarian" vor

Foto: Screenshot Youtube

Die Artrock-Band A Perfect Circle um Tool-Frontmann Maynard James Keenan hat zu ihrem Song "The Contrarian" ein 360-Grad-Video drehen lassen, das nun auch als 2-D-Version erscheint.

Für den Song "The Contrarian" von A Perfect Circles aktuellem Comeback-Album "Eat The Elephant" hat Regisseur Steven Sebring einen 360-Grad-Clip gedreht.

Sebring drehte auch den Hologramm-Film zum Album und das im letzten Monat ausgekoppelte 2-D-Video zu "TalkTalk".

Als 360-Grad-Video lässt sich das Ganze nur ansehen, wenn man das Prisma besitzt, das der limitierten Version des Albums beilag.

In "The Contrarian" sehen wir in einem dunklen Raum ein Mädchen im Nachthemd am Frühstückstisch, das von einem alten Puppenspieler gelenkt wird. Oder so. Das Herz-Kraken-Tier vom Album-Cover taucht zwischendurch ebenfalls auf.

A Perfect Circle sind momentan auf Europatour, die sie kürzlich für den Herbst haben verlängern lassen. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Video: A Perfect Circle - "The Contrarian" (2D Version)

Live: A Perfect Circle

16.06. Landgraaf - Pinkpop-Festival

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. Zürich - Halle 622

22.06. Clisson - Hellfest

23.06. Esch/Alzette - Rockhal

24.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

28.06. Madrid - Download Festival

29.06. Barcelona - Be Prog! My Friend Festival

10.12. Köln - Palladium

13.12. Hamburg - Sporthalle Hamburg

16.12. Wien - Stadthalle