A Perfect Circle kündigen neue Tourtermine im Herbst an

A Perfect Circle haben ihren Tourkalender um einige Termine im Herbst erweitert. Auf der Reiseroute stehen vor allem die USA und Großbritannien - aber auch Deutschland und Österreich bekommen etwas vom Kuchen ab.

Nämlich jeweils ein Stück. Mitte Dezember schauen A Perfect Circle erst in der Hamburger Sporthalle vorbei, bevor drei Tage später die Wiener Stadthalle die geballte emotionale Wucht des neuen Albums "Eat The Elephant" zu spüren bekommt. Aus unserem Album des Monats April in VISIONS 301 hat die Band um Tool-Sänger Maynard James Keenan und seinen ehemaligen Gitarrentechniker Billy Howerdel (Ashes Divide) erst kürzlich den Song "So Long And Thanks For All The Fish" vorgestellt.

Eventuell können Fans im Dezember dann auch Gitarrist James Iha mit auf der Bühne sehen. Wegen seines Engagements bei der Reunion-Tour der Smashing Pumpkins ist Iha vorerst verhindert. Seinen Platz wird Greg Edwards (Failure, Autolux) einnehmen. Tickets für die regulären Shows des Sommer-Teils der Tour, wo A Perfect Circle hauptsächlich Festivals bespielen werden, sind bei Eventim erhältlich, der Vorverkauf für die Auftritte im Dezember hat heute begonnen - ebenfalls bei Eventim.

Live: A Perfect Circle

01.06. Adenau/Nürburgring - Rock am Ring

02.06. Nürnberg - Rock im Park

08.06. DK-Aarhus - Northside Festival

16.06. NL-Landgraaf - Pinkpop-Festival

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. CH-Zürich - Halle 622

22.06. FR-Clisson - Hellfest

23.06. LUX-Esch/Alzette - Rockhal

24.06. FR-Dessel - Graspop Metal Meeting

28.06. ES-Madrid - Download Festival

29.06. ES-Barcelona - Be Prog! My Friend Festival

13.12. Hamburg - Sporthalle

16.12. AT-Wien - Stadthalle