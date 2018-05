Billy Talent gründen Stiftung zum 25-jährigen Bandjubiläum

Foto: Screenshot Vimeo

Billy Talent feiern ihr 25-jähriges Bestehen mit der Gründung einer wohltätigen Stiftung. Leiter des Billy Talent Charity Trust ist Schlagzeuger Aaron Solowoniuk - aus naheliegendem Grund.

"Seit unserem Start vor 25 Jahren war es uns stets wichtig, etwas zurückzugeben", sagt Solowoniuk über die Stiftung. "Die Gründung des Billy Talent Charity Trust gibt uns die Möglichkeit, eine Vielzahl von Organisationen zu unterstützen, an deren Werte wir glauben." Solowoniuk lebt seit mehr als 20 Jahren mit der neurologischen Erkrankung Multiple Sklerose. "Ich habe erlebt, welch große Wirkkraft die MS Society Of Canada hat", fügt er an. Die Mittel aus dem ersten Projekt der BTCT abgekürzten Stiftung sollen dann auch direkt an den kanadischen MS-Verein gehen.

Billy Talent haben zum Band-Jubiläum gemeinsam mit dem Unternehmen Funding Innovation eine Sammlerplakette produziert. Diese enthält eine Goldene Schallplatte, über die Jahre kreiertes Band-Artwork und ein Bandfoto, das von allen Mitgliedern unterschreiben ist. Die Plaketten werden nur zwei Wochen lang im Verkauf sein und nur exklusiv nach Deutschland, Österreich, Kanada und die USA geliefert.

Aufgrund seiner MS-Erkrankung wird Solowoniuk in der Band vorübergehend ersetzt durch Jordan Hastings (Alexisonfire). Das aktuelle Billy-Talent-Album "Afraid Of Heights" war 2016 veröffentlicht worden. Im Sommer wird die Band mehrere Festivals und Clubs in Europa beehren.

Video: Billy Talent über ihr spezielles Sammlerstück

Live: Billy Talent

17.06. Nickelsdorf - Nova Rock

19.06. Innsbruck - Music Hall

20.06. Zürich - Dynamo

22.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

24.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

26.06. Luxemburg - Den Atelier | ausverkauft

27.06. Luxemburg - Den Atelier | ausverkauft

29.06. Ysselsteyn - Jera On Air

17.08. Großpösna - Highfield Festival

18.08. Winterthur - Winterthurer Musikfestwochen