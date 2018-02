VISIONS empfiehlt: Punk Rock Holiday gibt Line-up bekannt

Die Veranstalter des Punk Rock Holiday haben in einem Rutsch das diesjährige Line-up bekanntgegeben. Das slowenische Punk-Paradies punktet wie gewöhnlich mit dem Spagat zwischen ganz großen Bands und großartigen Nachwuchskünstlern.

Kurz vor einer Show von Great Collapse in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana verkündeten die Veranstalter das Line-up, indem sie die Namen aller beteiligten Bands aus einer Kiste zogen und von der Bühne aus verlasen. Bei dieser Ziehung spielt der Bekanntheitsgrad der Künstler erst einmal keine Rolle, auf dem fertigen Festivalplakat sieht das für gewöhnlich anders aus.

Hier fallen die bekanntesten Bands zuerst ins Auge: Zu den Headlinern des diesjährigen Punk Rock Holiday gehören die Urgesteine Bad Religion, die Skatepunks Lagwagon, die Ska-Band Mad Caddies und die Beatsteaks aus Berlin. Weiter laden Comeback Kid, The Menzingers, H2O und weitere tolle etablierte Acts in die beschauliche Ortschaft Tolmin ein, die jeden Sommer zur Oase für Punkrock-Fans wird.

Nach Bands wie Nothington, Mute, The Bombpops und Bad Cop/Bad Cop wartet das Line-up wieder mit jeder Menge Nachwuchskünstlern auf, die beim Punk Rock Holiday oft ihren ersten größeren Festivalauftritt auf der Beach Stage spielen, um gleichermaßen von Fans und Bookern aus ganz Europa entdeckt zu werden. Die Regensburger Irish Handcuffs, die Melodycore-Band A Time To Stand und viele weitere dürfen mit einem kühlen Dosenbier am Sandstrand des Flusses Isonzo gefeiert werden.

Die achte Ausgabe des Punk Rock Holiday - oder Version 1.8 davon, wie es die Veranstalter nennen - findet vom 7. bis 10. August im slowenischen Tolmin statt, wer früher kommen will, kann sich schon am 6. August bei einer Warm-up-Show einstimmen. Karten für das von VISIONS präsentierte Festival waren schon wenige Tage nach dem Vorverkaufsstart vergriffen, zur Ankündigung des Line-ups haben die Veranstalter jedoch noch ein weiteres, limitiertes Kartenkontingent zum Verkauf freigegeben. Im Webshop des Festivals könnt ihr euch daher noch schnell Tickets sichern.

Die Veranstalter empfehlen außerdem, sich einfach persönlich bei den Beach-Stage-Bands zu melden, die im unteren Bereich des Festivalposters aufgeführt sind: Sie verfügen ebenfalls über Tickets, die sie gewinnbringend weiterverkaufen dürfen, um ihre Reise nach und den Aufenthalt in Slowenien finanzieren zu können.

Facebook-Post: Punk Rock Holiday verkündet Line-up

