Kmpfsprt veröffentlichen erste neue Single "Schwarz" mit Video

Kmpfsprt haben mit "Schwarz" die erste Single ihres neuen Albums veröffentlicht. Das dazugehörige Video begleitet fünf Protagonisten, die sich von der Gesellschaft ausgegrenzt fühlen - womit die Kölner den Bogen zum Albumtitel schlagen.

Ein Trinker, ein gemobbter Jugendlicher, ein scheiternder Bowlingbahn-Besitzer - im Video zu Kmpfsprts neuer Single kommen verzweifelte Persönlichkeiten zusammen, die nicht in ihre Umwelt passen und unter der Ausgrenzung leiden. Sie treffen sich in einer Art Selbsthilfegruppe - wo sie das Wollknäuel, das sie sich zum Sprechen zuwerfen, plötzlich miteinander verbindet. Die Inszenierung hat das Produktionsteam von Iconographic umgesetzt, die sich zuletzt auch für Videos von Long Distance Calling ("Out There") und Fjørt ("Couleur", "Magnifique" und "Karat") verantwortlich zeigten.

"Wir haben immer verloren/ Egal, welches Spiel/ Und gerne wären wir schon längst gestorben/ Doch das bringt halt nicht viel" - Kmpfsprt geben den Protagonisten in "Schwarz" eine Stimme, zum stampfenden Midtempo-Punkrock, den man von ihnen gewohnt ist, inklusive starkem Mitsing-Refrain. Kurz vor diesem fällt auch der Name ihres neuen Albums: "Das Leben draußen macht keinen Sinn/ Wohin es geht, wir sind Gaijin".

Kmpfsprt hatten "Gaijin" vor einigen Wochen angekündigt und den Titel so erklärt: Es ist ein japanisches Wort, das übersetzt so viel wie "Fremder" oder "Mensch von außerhalb" bedeutet. Der Begriff war Gitarrist David Schumann während seiner Zeit in Japan immer wieder begegnet, und das Konzept von Ausgrenzung und Fremdsein findet sich in "Schwarz" gleich wieder. Genau so gut lässt es sich aber auch auf heutige politische Zustände anwenden - darauf werden Kmpfsprt sicherlich in weiteren Songs zu sprechen kommen.

Der Nachfolger zum bislang letzten Album "Intervention" erscheint am 30. März via People Like You. Erste Konzerttermine hat die Band auch schon angekündigt, es sollen noch weitere folgen.

Video: Kmpfsprt - "Schwarz"

Live: Kmpfsprt

14.04. Zürich - Dynamo

26.05. Visbek - Visbek Rockt

08.06. Oberboihingen - WO?!Festival

21.07. Selters/Lahn - See Pogo Open Air

17.-18.08. Bonn - Green Juice Festival