Hurricane und Southside Festivals veröffentlichen zweite Bandwelle

Die Veranstalter der Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben weitere Bands und Künstler für die kommende Ausgabe bestätigt. Die Arctic Monkeys geben überraschend ihr Headliner-Comeback - und sind dabei nur eine von vielen großartigen VISIONS-Bands, die neu dabei sind.

"Wenn es [2018] nicht herauskommt, dann haben wir ein Problem", sagte Arctic Monkeys-Bassist Nick O'Malley im vergangenen Jahr in einem Interview über das neue Album der Band. Der Vorgänger "AM" war 2013 erschienen, danach hatten die Briten nicht mehr viel von sich hören lassen. Offiziell bestätigt haben die Indierocker ein neues Album zwar noch nicht, doch vor wenigen Wochen kündigte die Band ihr erstes Konzert seit drei Jahren an - und jetzt sind sie auch Headliner bei den Hurricane- und Southside-Zwillingsfestivals in Deutschland.

Dahinter müssen sich viele weitere Neuankündigungen aber nicht verstecken: Die Post-Hardcore-Band Thrice kommt nach der vergangenen Festivalsaison wieder zurück nach Deutschland, auch hier spekuliert man spätestens seit ihrem heimlichen Wechsel zum Label Epitaph auf ein neues Album, das ihrer Comeback-Platte "To Be Everywhere Is To Be Nowhere" von 2016 folgt. Touché Amoré hatten im selben Jahr mit "Stage Four" das VISIONS-Album des Jahres herausgebracht, im Sommer gehören sie nicht nur zum Line-up des Vainstream Rockfest, sondern kommen auch nach Scheeßel und Neuhausen ob Eck, wo die beiden Festivals jeweils stattfinden.

Auch Black Rebel Motorcycle Club, Brian Fallon und Chvrches haben bereits neue Alben veröffentlicht oder zumindest konkret in Aussicht gestellt. Bei Frank Carter & The Rattlesnakes ist das noch nicht ganz so sicher - zumindest gab es mit "Spray Paint Love" einen neuen Song zu hören. Alle weiteren Bestätigungen neben den hier genannten Künstlern findet ihr im unten stehenden Video der Veranstalter - das Line-up ist auf beiden Festivals identisch.

Bands wie Arcade Fire, Pennywise, Biffy Clyro, Feine Sahne Fischfilet und The Offspring waren neben vielen anderen Namen Teil der ersten Bandwelle für die Festivals. Sie finden beide vom 22. bis 24. Juni statt. Karten bekommt ihr bei Eventim, hier für das Hurricane und hier für das Southside.

Facebook-Video: Zweite Bandwelle für Hurricane und Southside

Live: Hurricane Festival

22.-24.06. Scheeßel - Eichenring

Live: Southside Festival

22.-24.06. Neuhausen ob Eck - Gewerbepark Take-Off