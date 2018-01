VISIONS Herzensfestival: Maifeld Derby bestätigt Eels als Headliner, Band kündigt neues Album an

Die Veranstalter des Maifeld Derbys haben mit Eels den ersten Headliner für die kommende Ausgabe bestätigt. Und nicht nur das: Damit steht auch fest, dass die Band um Mark Oliver Everett alias E schon bald ein neues Album veröffentlichen wird.

Erst gestern hatten Eels überraschend einen kurzen Clip veröffentlicht, der zum Ende ein Artwork, ein Datum und die Worte "The Deconstruction" zeigte. So mysteriös das zuerst schien, jetzt bestätigt die Band das im Nachhinein Offensichtliche: "The Deconstruction" ist der Name eines neuen Albums, das am 6. April erscheinen wird. Es ist die erste neue Platte seit dem 2014 erschienenem Album "The Cautionary Tales Of Mark Oliver Everett".

Schon rund zwei Monate später werden E und seine Band das neue Werk beim Maifeld Derby präsentieren. Die Veranstalter bestätigten Eels just als ersten Headliner für die kommende Ausgabe. Die Band wird am Festivalsonntag spielen, für den es ab sofort auch limitierte Tagestickets zu erwerben gibt. Die bekommt ihr neben den regulären Wochenendtickets im Webshop des Festivals.

Die ersten Bestätigungen für das Maifeld Derby waren im Dezember im Rahmen des traditionellen Band-Adventskalenders bekannt geworden. Mit dabei sind die Indierock-Band Deerhunter, die Psychrocker All Them Witches, die Alternative-HipHop-Formation Dälek und viele weitere Künstler. Alle bisherigen Bestätigungen findet ihr auf der Festivalwebseite, weitere Acts sollen bald folgen.

Das VISIONS Herzensfestival findet in diesem Jahr vom 15. bis 17. Juni auf dem Mannheimer Maimarktgelände statt.

VISIONS Herzensfestival:

Maifeld Derby

15.-17.06. Mannheim - Maimarktgelände

Trackliste: Eels - "The Deconstruction"

01. "The Deconstruction"

02. "Bone Dry"

03. "The Quandary"

04. "Premonition"

05. "Rusty Pipes"

06. "The Epiphany"

07. "Today Is The Day"

08. "Sweet Scorched Earth"

09. "Coming Back"

10. "Be Hurt"

11. "You Are The Shining Light"

12. "There I Said It"

13. "Archie Goodnight"

14. "The Unanswerable"

15. "In Our Cathedral"