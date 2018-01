The Breeders streamen Titeltrack von neuem Album "All Nerve", nennen Releasetermin

Kim Deal hatte es schon vage angedeutet, einen ersten neuen Song gab es auch schon, doch jetzt ist es amtlich: The Breeders veröffentlichen schon sehr bald ihr erstes Album seit zehn Jahren. Den Titeltrack "All Nerve" gibt es ab sofort im Stream. Im Sommer kommt die Band sogar für zwei Shows nach Deutschland.

Mit "Wait In The Car" hatten The Breeders ihre Fans buchstäblich wachgerüttelt ("Good morning!"). Ganz so stampfend kommt der neue Song nicht daher. "All Nerve" ist ein getragenes, melancholisches Liebeslied, bei dem die Gitarren im Hintergrund bleiben und dem Gesang von Frontfrau Kim Deal mit dem wuchtigem Bassspiel von Josephine Wiggs Akzente gesetzt werden. Alles in gewohnter, knackiger Breeders-Kürze bei kaum mehr als zwei Minuten Spielzeit.

"All Nerve" ist der Titeltrack des neuen Albums, das die Band hiermit offiziell angekündigt hat. Nach der überraschenden Veröffentlichung von "Wait In The Car" wurde bereits viel um einen Nachfolger zum bislang letzten Studioalbum "Mountain Battles" von 2008 spekuliert, in einem Podcast hatte Deal zumindest versichert, dass 2018 eine neue Platte erscheinen werde. Nun steht fest: "All Nerve" kommt schon am 2. März via 4AD, Cover-Artwork und Tracklist findet ihr weiter unten.

Außerdem haben The Breeders ihren diesjährigen Tourplan veröffentlicht, der auch zwei Stopps in Köln und Hamburg vorsieht. Karten für die Shows im Juli gibt es ab sofort bei Eventim.

Stream: The Breeders - "All Nerve"

Cover & Tracklist: The Breeders - "All Nerve"

01. "Nervous Mary"

02. "Wait In The Car"

03. "All Nerve"

04. "MetaGoth"

05. "Spacewoman"

06. "Walking With The Killer"

07. "Howl At The Summit"

08. "Archangel's Thunderbird"

09. "Dawn: Making An Effort"

10. "Skinhead #2"

11. "Blues At The Acropolis"

Live: The Breeders

03.07. Hamburg - Fabrik

04.07. Köln - Gloria